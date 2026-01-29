Giá vàng hôm nay ngày 29/1: Giá vàng trong nước thiết lập mặt bằng kỷ lục mới

(TBTCO) - Đà tăng mạnh của giá vàng thế giới đã đẩy giá vàng trong nước sáng 29/1 leo lên mặt bằng giá cao mới, với vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng từ 6 - 7 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 29/1, giá vàng trong nước chứng kiến đà tăng mạnh, đưa giá vàng lên mặt bằng cao kỷ lục mới. Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như DOJI, SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng đồng loạt tăng mạnh và được niêm yết phổ biến trong khoảng 181,7 - 184,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. So với rạng sáng ngày 28/1, mức giá này tăng thêm khoảng 6,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 6,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Cùng xu hướng chung, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng điều chỉnh tăng mạnh giá vàng miếng. Theo đó, giá mua vào được nâng lên mức 180,1 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra duy trì ở 183,2 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng 5,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 6,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với phiên trước.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến ngày 29/1. Nguồn: PV tổng hợp.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trong nước rạng sáng nay cũng ghi nhận mặt bằng giá cao mới tại hầu hết các thương hiệu lớn. Vàng nhẫn SJC hiện được giao dịch ở mức 180,7 triệu đồng/lượng mua vào và 183,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng lần lượt 6,6 triệu đồng/lượng và 7,1 triệu đồng/lượng so với rạng sáng hôm qua. Tại DOJI, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 180 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 183 triệu đồng/lượng ở chiều bán, cùng tăng 7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận tại PNJ khi doanh nghiệp này điều chỉnh tăng mạnh giá vàng nhẫn lên vùng 180 - 183 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Bảo Tín Minh Châu cũng nâng giá vàng nhẫn lên mức 180 triệu đồng/lượng mua vào và 183 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 5,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý giao dịch vàng nhẫn trong khoảng 179,9 - 182,9 triệu đồng/lượng, tăng 6,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng ngày trước đó.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục bứt phá và thiết lập vùng giá mới khi vượt mốc 5.400 USD/ounce, hiện giao dịch quanh mức 5.417 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 171,5 triệu đồng/lượng.

Diến biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Đà tăng của vàng được duy trì trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn tiếp tục gia tăng trước những bất định kéo dài của kinh tế và địa chính trị thế giới. Không chỉ nhà đầu tư cá nhân, các ngân hàng trung ương và quỹ đầu tư quốc gia cũng đang đẩy mạnh tái cơ cấu danh mục, giảm dần tỷ trọng trái phiếu kho bạc và gia tăng phân bổ vào vàng như một tài sản bảo toàn giá trị trong dài hạn.

Theo bà Suki Cooper - Giám đốc Toàn cầu bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa tại Ngân hàng Standard Chartered, đợt tăng giá mạnh mẽ của vàng hiện nay phản ánh sự cộng hưởng của nhiều yếu tố rủi ro. Những lo ngại xoay quanh tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khả năng chính sách tiền tệ có xu hướng nới lỏng hơn, cùng với căng thẳng địa chính trị gia tăng và rủi ro liên quan đến thương mại, thuế quan quay trở lại, đang thúc đẩy dòng vốn tìm đến vàng với tốc độ nhanh hơn so với các giai đoạn trước.

Bên cạnh đó, nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương tiếp tục đóng vai trò là lực đỡ quan trọng đối với xu hướng giá. Hoạt động mua vào đã tăng tốc trong quý III/2025 và các tín hiệu ban đầu của quý IV cho thấy xu hướng này chưa có dấu hiệu chững lại, qua đó góp phần hình thành một mặt bằng hỗ trợ vững chắc cho thị trường vàng trong trung hạn.

Về dài hạn, lo ngại mất giá tiền tệ toàn cầu được đánh giá sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng, khi nhà đầu tư tăng phân bổ vào kim loại quý như một công cụ phòng hộ trước bất ổn địa chính trị, rủi ro vĩ mô và mặt bằng định giá cao của thị trường tài sản, qua đó phản ánh sự suy giảm niềm tin vào các đồng tiền pháp định hơn là riêng diễn biến của đồng USD.