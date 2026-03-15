Ngày 15/3: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu tăng mạnh trở lại

Giá cà phê trên các sàn giao dịch quốc tế hôm nay (15/3) lao dốc, trong đó Robusta hợp đồng tháng 5/2026 giảm tới 4,68%. Ở trong nước, giá thu mua cũng giảm sâu về mốc 89.700 - 90.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu quay đầu tăng mạnh sau nhiều phiên biến động.

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm mạnh 3.200 - 3.500 đồng/kg

Theo khảo sát tại các tỉnh Tây Nguyên, dao động trong khoảng 89.700 - 90.700 đồng/kg, giảm mạnh 3.200 - 3.500 đồng/kg so với ngày hôm trước. Đây cũng là mức giá thấp nhất kể từ ngày 22/12/2025.

Cụ thể, các đại lý đã điều chỉnh giá thu mua cà phê tại Đắk Nông về mốc 90.700 đồng/kg, tương ứng mức giảm 3.200 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê giảm 3.500 đồng/kg và hiện đang cùng được giao dịch ở mức 90.500 đồng/kg.Tương tự, giá thu mua cà phê tại Lâm Đồng cũng giảm 3.500 đồng/kg, đạt 89.700 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê cũng đảo chiều giảm mạnh. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 5/2026 giảm mạnh 4,68%, tương đương 170 USD/tấn so với phiên trước, xuống còn 3.455 USD/tấn. Đây cũng là mức giá thấp nhất của hợp đồng này trong gần 7 tháng. Hợp đồng robusta giao tháng 7/2026 cũng giảm 4,38% (155 USD/tấn), xuống còn 3.372 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng không tránh khỏi xu hướng giảm. Hợp đồng Arabica giao tháng 5/2026 giảm 2,3% (6,75 US cent/pound), xuống còn 285,15 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 2,46% (7,05 US cent/pound), còn 279,4 US cent/pound.

Giá tiêu tăng mạnh tại nhiều địa phương

Khảo sát sáng 15/3 cho thấy, thị trường hồ tiêu trong nước đã quay đầu tăng mạnh sau nhiều phiên biến động. Giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm hiện dao động trong khoảng 143.500 - 146.500 đồng/kg, tăng từ 1.500 - 2.500 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Trong đó, Đắk Nông ghi nhận mức tăng mạnh nhất khi giá thu mua tăng thêm 2.500 đồng/kg, lên mức 146.500 đồng/kg. Đây cũng là địa phương có giá tiêu cao nhất cả nước trong thời điểm hiện tại.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu cũng tăng thêm 2.000 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 146.000 đồng/kg. Giá tiêu tại Đồng Nai tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 144.000 đồng/kg. Trong khi đó, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) và Gia Lai cùng tăng 1.500 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 144.500 đồng/kg; Gia Lai ở mức 143.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu ổn định tại nhiều quốc gia sản xuất lớn, dù một số mặt hàng ghi nhận mức điều chỉnh nhẹ.

Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia giảm 0,21%, tương đương 15 USD/tấn so với ngày hôm trước, xuống còn 7.014 USD/tấn.

Tại các quốc gia sản xuất khác, giá tiêu duy trì ổn định. Hiện giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được chào bán ở mức 6.100 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia đạt khoảng 9.100 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu đang dao động trong khoảng 6.300 - 6.400 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm nhẹ 0,2% (19 USD/tấn), xuống còn 9.287 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Malaysia và Việt Nam vẫn giữ ổn định, lần lượt ở mức 12.100 USD/tấn và 9.050 USD/tấn./.