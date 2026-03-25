Cục Quản lý dược cho biết, đã nhận được văn thư số 1303-26/CV-TC đề ngày 13/3/2026 (mã số tiếp nhận 2874 ngày 17/3/2026) về việc phản hồi đề nghị cung cấp thông tin về báo cáo thuốc tiêm YEZTUGO giả do Công ty Gilead Science Inc. đệ trình vào ngày 26/1/2026 và văn thư số 2601-26/CV-TC đề ngày 26/1/2026 (mã tiếp nhận công văn số 1604 ngày 2/2/2026) của Công ty TNHH SNB-REACT Việt Nam kèm theo báo cáo về việc phát hiện hành vi bán và cung cấp thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV giả mạo nhãn hiệu của Công ty Gilead Science Inc., chưa được cấp giấy phép lưu hành tại thị trường Việt Nam.

Cụ thể tên mẫu: Thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463.5,g/1.5mL (309mg/mL); Số đăng ký: Không có; - Nơi sản xuất: Công ty Gilead Science Inc. Địa chỉ nơi sản xuất: 333 Lakeside Drive Foster City, CA 94404, USA, Phone:+1(650) 574 3000.

Cảnh báo thuốc tiêm YEZTUGO dự phòng HIV chưa được cấp phép tại Việt Nam. Ảnh: TL.

Theo Cục Quản lý dược, qua tra cứu thông tin trên dịch vụ công tại trang web https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc/index, Cục Quản lý Dược cũng chưa cấp giấy đăng ký lưu hành (GĐKLH) cho sản phẩm có tên như trên và/hoặc cơ sở sản xuất có tên Thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463.5,g/1.5mL (309mg/mL) chưa có thuốc được cấp GĐKLH tại Việt Nam.

Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả điều trị, an toàn và sức khỏe cho người sử dụng, Cục Quản lý dược đề nghị, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện nội dung tại công văn số 465/QLD-CL ngày 3/2/2026 về xác minh, xử lý thông tin về thuốc tiêm YEZTUGO có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu;

Sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không được mua/bán, sử dụng sản phẩm Thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463.5,g/1.5mL (309mg/mL) chưa có thuốc được cấp GĐKLH tại Việt Nam nêu trên; kịp thời thông báo các dấu hiệu nghi ngờ về sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc tới cơ quan y tế và cơ quan có chức năng liên quan.

Kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát xác minh nguồn gốc hóa đơn chứng từ mua bán thuốc trên (nếu có), kịp thời; phát hiện việc sản xuất, buôn bán và sử dụng thuốc giả nêu trên.