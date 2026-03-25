Cảnh báo thuốc tiêm YEZTUGO dự phòng HIV chưa được cấp phép tại Việt Nam

Văn Nam
18:35 | 25/03/2026
(TBTCO) - Ngày 25/3, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố về việc cảnh báo thuốc giả, thuốc lưu hành trái phép trên thị trường đối với thuốc tiêm YEZTUGO.
Cục Quản lý dược cho biết, đã nhận được văn thư số 1303-26/CV-TC đề ngày 13/3/2026 (mã số tiếp nhận 2874 ngày 17/3/2026) về việc phản hồi đề nghị cung cấp thông tin về báo cáo thuốc tiêm YEZTUGO giả do Công ty Gilead Science Inc. đệ trình vào ngày 26/1/2026 và văn thư số 2601-26/CV-TC đề ngày 26/1/2026 (mã tiếp nhận công văn số 1604 ngày 2/2/2026) của Công ty TNHH SNB-REACT Việt Nam kèm theo báo cáo về việc phát hiện hành vi bán và cung cấp thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV giả mạo nhãn hiệu của Công ty Gilead Science Inc., chưa được cấp giấy phép lưu hành tại thị trường Việt Nam.

Cụ thể tên mẫu: Thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463.5,g/1.5mL (309mg/mL); Số đăng ký: Không có; - Nơi sản xuất: Công ty Gilead Science Inc. Địa chỉ nơi sản xuất: 333 Lakeside Drive Foster City, CA 94404, USA, Phone:+1(650) 574 3000.

Cảnh báo thuốc tiêm YEZTUGO dự phòng HIV chưa được cấp phép tại Việt Nam. Ảnh: TL.

Theo Cục Quản lý dược, qua tra cứu thông tin trên dịch vụ công tại trang web https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc/index, Cục Quản lý Dược cũng chưa cấp giấy đăng ký lưu hành (GĐKLH) cho sản phẩm có tên như trên và/hoặc cơ sở sản xuất có tên Thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463.5,g/1.5mL (309mg/mL) chưa có thuốc được cấp GĐKLH tại Việt Nam.

Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả điều trị, an toàn và sức khỏe cho người sử dụng, Cục Quản lý dược đề nghị, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện nội dung tại công văn số 465/QLD-CL ngày 3/2/2026 về xác minh, xử lý thông tin về thuốc tiêm YEZTUGO có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu;

Sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không được mua/bán, sử dụng sản phẩm Thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463.5,g/1.5mL (309mg/mL) chưa có thuốc được cấp GĐKLH tại Việt Nam nêu trên; kịp thời thông báo các dấu hiệu nghi ngờ về sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc tới cơ quan y tế và cơ quan có chức năng liên quan.

Kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát xác minh nguồn gốc hóa đơn chứng từ mua bán thuốc trên (nếu có), kịp thời; phát hiện việc sản xuất, buôn bán và sử dụng thuốc giả nêu trên.

Cục Quản lý dược đề nghị, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 7724/BYT-QLD ngày 6/11/2025 gửi UBND các tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế.

Thuốc tiêm YEZTUGO là tên thương mại của hoạt chất lenacapavir, thuộc nhóm thuốc kháng virus HIV.
Hải quan tăng cường tuần tra xăng dầu cửa khẩu, cảng biển

(TBTCO) - Ngay sau chỉ đạo của Chính phủ tại công văn 2389/VPCP-V.I về siết chặt chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) đã yêu cầu toàn lực lượng kiểm soát tăng cường tuần tra, giám sát tại các cửa khẩu, cảng biển, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các cá nhân liên quan đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Tập đoàn ST8 (mã Ck: ST8).
(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu toàn ngành khẩn trương triển khai 6 nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính có phân định thẩm quyền cho cơ quan hải quan, nhằm siết kỷ cương thực thi và nâng hiệu quả kiểm soát vi phạm.
(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm nước rửa tay Jane Ginger Orange Hand Wash, chai 450 ml, số lô: SE002-02/080825, ngày sản xuất: 8/8/2025, hạn dùng: 7/8/2028.
(TBTCO) - Một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Ninh Bình vừa bị xử phạt 35 triệu đồng do bán cao hơn giá tối đa theo quy định, đồng thời buộc hoàn trả toàn bộ khoản chênh lệch cho người tiêu dùng sau phản ánh từ người dân.
(TBTCO) - Thời gian qua, lực lượng hải quan đã tăng cường kiểm soát trên tuyến biên giới phía Bắc, liên tiếp phát hiện, bắt giữ và ngăn chặn hơn 1,8 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu, không rõ nguồn gốc, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và giữ ổn định thị trường nội địa.
(TBTCO) - Trong quá trình kiểm soát tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Bắc Luân I), lực lượng Hải quan đã phối hợp với Biên phòng và Công an phát hiện, bắt giữ một đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép gần 0,8 kg vàng (gần 20 cây) vào Việt Nam, không thực hiện khai báo hải quan theo quy định.
(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của Cục Hải quan về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu xăng dầu, Chi cục Hải quan khu vực XX đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp kiểm soát tại các tuyến biên giới trọng điểm thuộc An Giang và Đồng Tháp.
