Pháp luật

Vì sao chống buôn lậu thuốc lá chưa đạt hiệu quả mong muốn?

Văn Tuấn

17:09 | 08/05/2026
(TBTCO) - Mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát, song vấn nạn buôn lậu thuốc lá không chỉ dừng lại ở những vi phạm thương mại đơn lẻ mà các phương thức buôn lậu ngày càng tinh vi, đã biến tướng thành các mạng lưới tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia. Các chuyên gia cho rằng, để chặn tình trạng buôn lậu thuốc lá cần tăng nặng hình thức xử phạt, đặc biệt cần xem xét có cơ chế chuyển đổi từ xử lý hành chính sang hình sự.
Buôn lậu thuốc lá ngày càng tinh vi

Tình trạng buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu vẫn diễn biến phức tạp, làm giảm đáng kể tác động của các chính sách về kiểm soát sức khỏe cộng đồng của Nhà nước. Đáng báo động hơn, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, vấn nạn buôn lậu thuốc lá không chỉ dừng lại ở những vi phạm thương mại đơn lẻ mà các phương thức buôn lậu ngày càng tinh vi, đã biến tướng thành các mạng lưới tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia.

Chống thuốc lá lậu là một cuộc chiến bền bỉ, đòi hỏi sự đồng bộ giữa tư duy quản lý và công cụ thực thi. Ảnh: TL

Vì sao công tác phòng chống thuốc lá lậu ở Việt Nam chưa hiệu quả, trong khi đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát đang là bài toán khó với ngành chức năng. Các chuyên gia cho rằng, cần nhìn nhận lại hệ thống chế tài và phương thức quản lý đối với thuốc lá lậu tại Việt Nam là yêu cầu cấp thiết.

Chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng buôn lậu thuốc lá ngày càng có diễn biến phức tạp, bà Phan Minh Thủy - Trưởng phòng Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, là do lợi nhuận khổng lồ. Bởi chênh lệch giá giữa thuốc lá lậu (không thuế) và thuốc lá nội địa (chịu thuế tiêu thụ đặc biệt) là quá lớn.

Cạnh đó, thủ đoạn vận chuyển tinh vi và công nghệ hóa. Hiện nay, tình trạng buôn lậu không chỉ qua đường mòn biên giới mà còn được “công nghệ hóa” qua thương mại điện tử, mạng xã hội, và trà trộn vào hàng hóa hợp pháp, điều này càng gây khó khăn cho việc phát hiện.

Yếu tố nữa là địa hình biên giới phức tạp, gây khó khăn cho việc tuần tra. Theo bà Thủy, lợi dụng đường biên giới dài, hiểm trở tại miền Tây và miền Trung, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam giáp Campuchia, các đối tượng vận chuyển lén lút, ngành chức năng khó kiểm soát triệt để.

Đặc biệt, việc thực thi pháp luật chưa đồng bộ và thiếu chặt chẽ: Dù quy định pháp luật đã có (như phạt nặng khi tàng trữ thuốc lá lậu), song việc kiểm tra tại các điểm bán lẻ, quán cà phê vẫn còn yếu, lỏng lẻo và chưa thường xuyên.

Cần tăng nặng mức xử phạt

Để ngăn chặn tình trạng buôn lậu thuốc lá, bà Thủy cho rằng, cần thiết phải sửa đổi Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ theo hướng nâng mức phạt tiền lên cao hơn hẳn so với mức hiện tại. Việc tăng mức phạt phải dựa trên nguyên tắc: Số tiền phạt phải cao hơn lợi nhuận kỳ vọng của lô hàng.

Mức phạt là bao nhiêu cần được cân nhắc để tương thích với cách xử lý vi phạm trong các lĩnh vực khác, ví dụ như trong lĩnh vực khoáng sản hay bảo vệ động vật quý hiếm, nơi giá trị tang vật lớn đòi hỏi mức phạt tiền tương xứng để ngăn chặn tái phạm.

Thêm vào đó, cần cân nhắc về hình phạt lũy tiến. Cụ thể, càng tái phạm, mức phạt càng tăng cao, xem xét có cơ chế chuyển đổi từ xử lý hành chính sang hình sự ngay khi có hành vi tái phạm nghiêm trọng, bất kể số lượng. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa cải tiến chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng thị hiếu người dùng.

“Để đạt được hiệu quả thực chất, chúng ta không thể chỉ dựa vào các đợt ra quân cục bộ mà cần một cuộc cách mạng về pháp lý, trong đó cần nâng cao mức phạt kinh tế tiệm cận với khu vực. Nếu chúng ta kết hợp được sự chặt chẽ, nghiêm minh của pháp luật và thực thi pháp luật, kết hợp với quản trị công nghệ hiện đại và nâng cao nhận thức nhân dân, tin rằng nạn buôn lậu thuốc lá sẽ sớm được kiểm soát, góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh và một cộng đồng khỏe mạnh hơn” - bà Phan Minh Thủy - Trưởng phòng Pháp chế VCCI.

Có thể cân nhắc việc thay thế tem giấy bằng tem điện tử có mã QR để người tiêu dùng có thể tự kiểm tra hàng thật/giả. Trang bị thiết bị hiện đại cho các lực lượng chức năng để thiết lập “Vành đai số” biên giới: ví dụ như camera cảm biến nhiệt, máy soi chiếu di động, flycam và hệ thống giám sát tự động tại các đường mòn, lối mở trọng điểm để phát hiện, ngăn chặn thuốc lá nhập lậu.

Ngoài ra, cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp đa lực lượng: Xây dựng quy chế phối hợp “4 trong 1” giữa Công an, Biên phòng, Hải quan và Quản lý thị trường trên một nền tảng dữ liệu số chung về tội phạm, ví dụ như hành vi vi phạm để để theo dõi hành vi “vi phạm nhiều lần” trên toàn quốc.

Một điểm quan trọng khác là cần thay đổi tư duy truyền thông và vai trò cộng đồng. Theo đó, truyền thông cần kết hợp cả việc giáo dục sức khỏe thuần túy sang cảnh báo về hệ quả pháp lý, ví dụ như nhấn mạnh vào mức phạt nặng đối với hành vi tàng trữ, dù chỉ là vài bao thuốc lá lậu.

Cần xây dựng cộng đồng giám sát. Biện pháp này khuyến khích người dân tích cực tố giác tội phạm thông qua các ứng dụng trực tuyến và có chế độ khen thưởng xứng đáng, bảo mật thông tin, bảo vệ tuyệt đối danh tính người tố giác tội phạm buôn lậu để biến mỗi người dân thành một “mắt xích” trong mạng lưới an ninh.

Bà Thủy khẳng định, phòng chống thuốc lá lậu là một cuộc chiến bền bỉ, đòi hỏi sự đồng bộ giữa tư duy quản lý và công cụ thực thi. Việc tăng mức xử phạt hành chính không chỉ là biện pháp răn đe, trừng phạt, mà là thông điệp đanh thép của Nhà nước trong việc bảo vệ kỷ cương./.

Hải quan cửa khẩu phía Bắc túc trực giữ mạch thông quan hàng hóa xuyên lễ

Tăng mạnh chế tài xử phạt buôn lậu thuốc lá để chống thất thu ngân sách

Gắn trách nhiệm địa phương với chống buôn lậu, mua bán trái phép thuốc lá

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp phí thi hành án dân sự.
(TBTCO) - Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa công bố kết luận thanh tra chuyên đề về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nhà và đất tại 3 công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh. Kết quả cho thấy những lỗ hổng lớn trong quản lý tài sản công, từ việc để mất tài sản, không ghi tài sản hàng chục tỷ đồng vào sổ theo dõi đến việc biến cao ốc thành nơi "đắp chiếu" gây lãng phí nguồn lực lớn.
(TBTCO) - Theo lãnh đạo TP. Hà Nội, việc triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị; bảo đảm luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của Hà Nội trong thời gian tới.
(TBTCO) - Tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn, lực lượng Biên phòng chủ trì, phối hợp với Hải quan và Công an tỉnh Lạng Sơn kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ vận chuyển trái phép 31,5 kg pháo hoa nổ được cất giấu tinh vi dưới gầm rơ moóc container nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam.
(TBTCO) - Kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh xe điện trên địa bàn Hà Nội, lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện 29 phương tiện có dấu hiệu “trá hình” xe đạp điện, bị thay đổi kết cấu với công suất thực tế lên tới 600W, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
(TBTCO) - Do thực hiện hành vi chiếm 15.826 m2 đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đồng Nai quản lý, Công ty cổ phần Bất động sản Tân Mai đã bị UBND cơ quan chức năng buộc nộp lại hơn 22,1 tỷ đồng, đồng thời xử phạt số tiền 250 triệu đồng.
(TBTCO) - Lực lượng chức năng, trong đó có hải quan địa bàn cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Cao Bằng đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 12,2 kg pháo nổ, góp phần giữ vững an ninh khu vực biên giới dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2026.
(TBTCO) - Trước diễn biến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, ma túy qua đường hàng không ngày càng tinh vi, Cục Hải quan phối hợp Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc tổ chức tập huấn chuyên sâu, nâng cao năng lực phân tích rủi ro, nhận diện mối đe dọa và kiểm soát hiệu quả trên tuyến vận chuyển trọng điểm này.
Áp lực và cơ hội song hành, ngân hàng "big 4" bước vào chu kỳ tăng vốn mới

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đánh thức di sản trong nhịp sống đương đại

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 4 tháng đầu năm 2026

Đã đến lúc bất động sản nghỉ dưỡng cần được đặt đúng vai trò

Lai Châu tăng tốc phát triển nông nghiệp xanh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục hồi giữa áp lực lãi suất

Gia Lai triển khai quy hoạch, đề xuất cơ chế đặc thù tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026

Hải quan ký kết phối hợp thu ngân sách với 4 ngân hàng thúc đẩy thông quan số

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào "watchlist" của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

