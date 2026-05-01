Thuế - Hải quan

Hải quan cửa khẩu phía Bắc túc trực giữ mạch thông quan hàng hóa xuyên lễ

Song Linh

10:25 | 01/05/2026
(TBTCO) - Dù kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu phía Bắc vẫn duy trì nhịp độ ổn định, không xảy ra ùn tắc. Sự chủ động của lực lượng Hải quan cùng phối hợp liên ngành chặt chẽ đã giúp thông quan thông suốt, đồng thời chống hành vi buôn lậu qua biên giới.
Cửa khẩu phía Bắc xuất nhập khẩu vận hành thông suốt

Ngày 30/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, theo ghi nhận của phóng viên, hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu phía Bắc vẫn duy trì nhịp độ đều đặn.

Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai), theo bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Đội trưởng Đội Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (Chi cục Hải quan khu vực VII) cho biết, các khâu nghiệp vụ được triển khai liên tục, bảo đảm hàng hóa lưu thông ổn định.

Hoạt động thông quan hàng hoá tại cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực vẫn là nông sản, gỗ ván bóc, sắn khô, giày dép, trong khi hàng nhập khẩu tập trung vào nguyên liệu phục vụ sản xuất như phân bón, hóa chất, máy móc, than cốc. Dòng chảy hàng hóa hai chiều được duy trì thông suốt góp phần giữ ổn định chuỗi cung ứng trong kỳ nghỉ lễ. Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã chủ động xây dựng phương án trực duy trì khoảng 80% quân số trong toàn bộ kỳ nghỉ.

Thực tế cho thấy, hiệu quả điều hành đã giúp lưu lượng phương tiện được giải phóng nhanh. Trung bình mỗi ngày có khoảng 400 xe hàng được thông quan, không phát sinh ùn tắc. Riêng trong ngày 30/4, đơn vị đã xử lý 338 xe với tổng kim ngạch hơn 4,35 triệu USD.

Tại Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), hoạt động giao thương cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi lượng xe hàng duy trì ổn định, có xu hướng tăng.

Theo ông Trần Anh Tuấn - Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu Tân Thanh, đơn vị đã linh hoạt điều phối lực lượng để đáp ứng nhu cầu thông quan tăng trong dịp lễ. Các lô hàng nông sản, đặc biệt là hoa quả tươi, luôn được ưu tiên xử lý nhanh nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ giao hàng cho doanh nghiệp.

Tính đến 17h30 ngày 30/4, đã có 508 xe được thông quan, trong đó 198 xe xuất khẩu và 310 xe nhập khẩu. Hàng hóa chủ yếu là nông sản, hoa quả tươi và một số mặt hàng tiêu dùng. Các lô hàng hoa quả tươi, nhóm hàng cần ưu tiên về thời gian luôn được tạo điều kiện thông quan nhanh chóng, hạn chế tối đa ùn ứ.

Tại các địa bàn trọng điểm Quảng Ninh, hoạt động xuất nhập khẩu cũng diễn ra ổn định.

Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh cũng cho biết, việc thí điểm thông quan cuối tuần đã góp phần duy trì lưu lượng hàng hóa đều đặn, giảm áp lực cho các ngày cao điểm.

Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát tại Lối Thông quan cầu Bắc Luân II sau 01 tháng triển khai phân luồng người xuất nhập cảnh.

Trong thời gian khu vực cầu Bắc Luân I (cửa khẩu Đông Hưng) triển khai thi công dự án Cửa khẩu thông minh, hoạt động xuất nhập cảnh của khách du lịch và cư dân biên giới được điều tiết sang khu vực cầu Bắc Luân II, làm lưu lượng người xuất nhập cảnh tại khu vực này tăng đột biến.

Sau 1 tháng thực hiện (từ ngày 23/3/2026), tại khu vực cầu Bắc Luân II, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 279.130 lượt người xuất nhập cảnh, trong đó xuất cảnh 138.863 lượt, nhập cảnh 140.267 lượt, tăng 42 lần so với cùng kỳ năm 2025. Mặc dù lưu lượng tăng cao, công tác kiểm tra, giám sát vẫn được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định, không để xảy ra ùn tắc kéo dài. Bên cạnh việc tạo thuận lợi cho người xuất nhập cảnh, công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hành lý luôn được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Chủ động thông quan gắn với chống buôn lậu, kỷ cương công vụ

Trước kỳ nghỉ kéo dài Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026, Cục Hải quan ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu toàn ngành duy trì trực 24/7, bảo đảm thông quan thông suốt, không để ùn tắc hàng hóa, đồng thời tăng cường chống buôn lậu, siết kỷ luật công vụ.

Để đảm bảo hoạt động thông quan xuyên suốt, Cục Hải quan đã ban hành chỉ đạo yêu cầu toàn ngành duy trì trực 24/7, không để xảy ra gián đoạn. Các đơn vị địa phương đồng loạt triển khai phương án bố trí nhân lực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Đồng thời, với thông quan, công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống buôn lậu được tăng cường. Các lực lượng Hải quan, Biên phòng, kiểm dịch duy trì phối hợp chặt chẽ, triển khai tuần tra tại các khu vực trọng điểm.

Chi cục Hải quan khu vực XVI cho biết, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Cục Hải quan, đơn vị vừa phát hiện, xử lý vụ vận chuyển trái phép thực phẩm đông lạnh trên tuyến sông Lô.

Cụ thể, vào hồi 5 giờ 45 phút ngày 29/4/2026, tại khu vực bãi đá ven sông Lô (thuộc thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang), Đội Kiểm soát Hải quan đã chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và Công an xã Thanh Thủy phát hiện, xử lý một vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 221 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tang vật gồm chả mực, xúc xích, sủi cảo và bánh bao, được đóng trong 8 bao tải.

Việc phát hiện, xử lý kịp thời vụ việc thể hiện sự chủ động của lực lượng Hải quan trong công tác nắm tình hình, phối hợp tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Qua đó góp phần ngăn chặn hàng hóa không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan khu vực XVI cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng chung tay phòng, chống buôn lậu khu vực biên giới.

Cụ thể, thực hiện Kế hoạch vận động quần chúng năm 2026, ngày 28/4/2026, Hải quan cửa khẩu Sóc Giang đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền xã Trường Hà tổ chức Hội nghị triển khai công tác vận động quần chúng tại xóm Nà Sác, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.

Tại hội nghị, đơn vị đã triển khai, tuyên truyền, vận động những nội dung chính về Luật Hải quan năm 2014; Luật phòng, chống ma tuý năm 2021 và các quy định về hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá của cư dân biên giới.

Thông qua hội nghị, quần chúng nhân dân hiểu rõ hơn về những ảnh hưởng, tác hại của buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, ma tuý qua biên giới, chế độ ưu đãi của nhà nước với cư dân biên giới. Từ đó tích cực, chủ động phối hợp, tố giác tội phạm với cơ quan hải quan về các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới; đồng thời xây dựng phong trào quần chúng không tham gia, không tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới./.

Trong dịp phục vụ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Cục Hải quan chỉ đạo duy trì chế độ trực 24/7 trong toàn ngành. Các đơn vị phải bảo đảm đủ nhân lực, phương tiện để xử lý công việc kịp thời, thông suốt, không để chậm trễ thủ tục hành chính. Ngay sau kỳ nghỉ, toàn hệ thống phải khẩn trương bắt tay vào công việc từ ngày làm việc đầu tiên, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ năm 2026.
