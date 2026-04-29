Ngày 29/4: Heo hơi duy trì mặt bằng giá cao tại nhiều địa phương

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục ổn định trên cả nước. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không có điều chỉnh mới. Hưng Yên tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực, đạt 66.000 đồng/kg.

Các địa phương gồm Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng duy trì mức 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giữ mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 64.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giữ ổn định. Lâm Đồng vẫn dẫn đầu khu vực với mức 69.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk với 68.000 đồng/kg.

Các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa duy trì mức 65.000 đồng/kg. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi tiếp tục giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 64.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay duy trì ở mức cao cả nước. Các địa phương Đồng Nai, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục thu mua heo hơi ở mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tây Ninh, An Giang và Cà Mau duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục lặng sóng trên toàn quốc. Việc duy trì mặt bằng giá cao tại nhiều địa phương cho thấy nhu cầu tiêu thụ ổn định, trong khi nguồn cung chưa xuất hiện biến động đáng kể./.