Ngày 29/4: Heo hơi duy trì mặt bằng giá cao tại nhiều địa phương

06:37 | 29/04/2026
Giá heo hơi hôm nay (29/4) tiếp tục ổn định trên cả nước khi không biến động tại bất kỳ khu vực nào. Hiện thương lái cả nước đang giao dịch heo hơi ở mức 64.000 - 69.000 đồng/kg.
Ngày 29/4: Heo hơi duy trì mặt bằng giá cao tại nhiều địa phương
Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không có điều chỉnh mới. Hưng Yên tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực, đạt 66.000 đồng/kg.

Các địa phương gồm Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng duy trì mức 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giữ mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 64.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giữ ổn định. Lâm Đồng vẫn dẫn đầu khu vực với mức 69.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk với 68.000 đồng/kg.

Các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa duy trì mức 65.000 đồng/kg. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi tiếp tục giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 64.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay duy trì ở mức cao cả nước. Các địa phương Đồng Nai, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục thu mua heo hơi ở mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tây Ninh, An Giang và Cà Mau duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục lặng sóng trên toàn quốc. Việc duy trì mặt bằng giá cao tại nhiều địa phương cho thấy nhu cầu tiêu thụ ổn định, trong khi nguồn cung chưa xuất hiện biến động đáng kể./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Ngày 27/4: Giá heo hơi duy trì ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 27/4: Giá heo hơi duy trì ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 26/4: Giá heo hơi giao dịch ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 26/4: Giá heo hơi giao dịch ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ đạt hơn 70.000 tỷ đồng trong tuần qua

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ đạt hơn 70.000 tỷ đồng trong tuần qua

Chứng khoán phái sinh ngày 28/4: Giao dịch thận trọng khi VN30-Index gần ngưỡng 2.050 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 28/4: Giao dịch thận trọng khi VN30-Index gần ngưỡng 2.050 điểm

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương sửa đổi, bổ sung 63 văn bản quy phạm pháp luật

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương sửa đổi, bổ sung 63 văn bản quy phạm pháp luật

Chứng khoán ngày 28/4: VN-Index tăng hơn 22 điểm, áp sát mốc 1.900 điểm

Chứng khoán ngày 28/4: VN-Index tăng hơn 22 điểm, áp sát mốc 1.900 điểm

Thông qua đề án thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ninh

Thông qua đề án thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ninh

Ngày 28/4: Giá bạc thế giới tăng, trong nước giảm

Ngày 28/4: Giá bạc thế giới tăng, trong nước giảm

Giá bạc hôm nay (28/4) diễn biến khá trầm lắng khi thị trường trong nước giảm nhẹ, còn giá bạc thế giới duy trì quanh ngưỡng 75 USD/ounce. Trong bối cảnh nhiều yếu tố vĩ mô chưa rõ ràng, giới đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng, khiến kim loại quý này chưa thể bứt phá.
Bình ổn giá vật liệu để bảo đảm tiến độ dự án

(TBTCO) - Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường các mặt hàng thiết yếu, trong đó có vật liệu xây dựng.
Ngày 28/4: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm khi nhu cầu tiêu thụ yếu

Giá cao su kỳ hạn ở Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore hôm nay (28/4) đồng loạt giảm khi nhu cầu tiêu thụ trước dịp nghỉ Lễ yếu dần. Tuy nhiên, thị trường dự báo xu hướng giảm giá chưa chắc chắn và không kéo dài khi giá cao su thành phẩm vẫn tăng mạnh.
Ngày 28/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch trầm lắng

Giá lúa gạo hôm nay (28/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, hoạt động mua bán diễn ra chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Sức nóng Trung Đông tạo hiệu ứng domino, lan từ dầu thô sang cà phê

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang trong tuần qua, trở thành lực đẩy chính khiến giá dầu thế giới tăng mạnh. Diễn biến này không chỉ làm gia tăng rủi ro nguồn cung năng lượng toàn cầu mà còn kéo theo áp lực chi phí, qua đó hỗ trợ đà tăng của nhiều mặt hàng nguyên liệu, trong đó có cà phê.
Ngày 27/4: Giá bạc lao dốc mạnh sau tuần biến động

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (27/4) đồng loạt giảm sau một tuần đầy biến động. Dù có thời điểm hồi phục nhẹ vào cuối tuần, kim loại quý này vẫn chưa tìm được động lực tăng bền vững khi chịu áp lực từ nhiều yếu tố vĩ mô, đặc biệt là giá năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu.
Ngày 27/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Giá lúa gạo hôm nay (27/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, tuy nhiên hoạt động mua bán đã có dấu hiệu sôi động hơn. Đáng chú ý, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục xu hướng đi lên, phản ánh nhu cầu từ thị trường quốc tế đang dần cải thiện.
Ngày 27/4: Giá cao su thế giới giảm, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (27/4) giảm tại Thượng Hải và biến động trái chiều ở Tokyo, do nhu cầu từ Trung Quốc chững lại trước kỳ nghỉ lễ 1/5 và tồn kho gia tăng. Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Theo đó, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước trong khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1).
Ngày 29/4: Heo hơi duy trì mặt bằng giá cao tại nhiều địa phương

Ngày 29/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long "lặng sóng"

Ngày 29/4: Giá cà phê giảm đồng loạt, hồ tiêu ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 29/4: Giá cao su thế giới biến động vì áp lực chi phí

Siết kỷ luật môi trường nhiệt điện, giữ nhịp phát điện mùa khô

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam vào đầu tháng 5

Lợi nhuận quý I/2026 của VIB vượt 2.800 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ

Lợi nhuận trước thuế quý I đạt 472 tỷ đồng, FPT Retail hoàn thành 30% kế hoạch năm 2026

Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Giá vàng hôm nay ngày 26/4: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng

Gia Lai sẽ có nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên tại Vĩnh Thạnh

Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

Ngày 28/4: Giá tiêu neo ở mức cao, cà phê tăng 2 tuần liên tiếp

Hạ lãi suất, ngân hàng "xoay trục" nguồn vốn