Ngày 29/4: Giá cao su thế giới biến động vì áp lực chi phí

Giá cao su thế giới hôm nay biến động. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan đi ngang mức 80,8 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 0,7% (2,8 Yên) về mức 383,8 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 đi ngang mức 16.985 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SGX Singapore, hợp đồng cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5 ở mức 212.00 Cent/kg, giảm 0,32%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tiếp tục tăng, đánh dấu phiên tăng thứ 4 liên tiếp, khi giá dầu thô đi lên trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 10 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) tăng 1,5 Yên, tương đương 0,38%, lên mức 400,5 Yên/kg (khoảng 2,51 USD/kg).

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 75 Nhân dân tệ, tương đương 0,44%, lên 17.225 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.522,44 USD/tấn).

Ở chiều ngược lại, hợp đồng cao su butadien giao tháng 6 trên SHFE giảm 270 Nhân dân tệ, tương đương 1,71%, xuống còn 15.500 Nhân dân tệ/tấn.

Về nguồn cung, tồn kho cao su tại các kho do SHFE giám sát tăng 1,2% so với tuần trước. Trước đó, giá cao su kỳ hạn toàn cầu đồng loạt tăng trên các sàn giao dịch, khi các quỹ hàng hóa và nhà đầu cơ gia tăng vị thế mua. Báo cáo của Japan Exchange Group cho biết, hoạt động mua đầu cơ được thúc đẩy bởi kỳ vọng nguồn cung sẽ được cải thiện trong tháng 5, khi Thái Lan bước vào mùa khai thác.

Giá cao su trong nước

Trong nước tiếp tục đi ngang khi các doanh nghiệp duy trì mức thu mua ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước trong khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.