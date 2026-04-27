Ngày 27/4: Giá heo hơi duy trì ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay ổn định. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi trong tuần qua ghi nhận điều chỉnh tăng nhẹ tại Quảng Ninh và Lai Châu, cùng tăng 1.000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Sau điều chỉnh, Quảng Ninh đạt 65.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu lên mức 64.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại giữ nguyên mặt bằng giá, cho thấy xu hướng đi ngang tiếp tục chiếm ưu thế. Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động trong khoảng 64.000 – 66.000 đồng/kg.

Trong đó, Hưng Yên vẫn là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 66.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng giao dịch quanh mốc 65.000 đồng/kg. Phần lớn các địa phương còn lại duy trì mức 64.000 đồng/kg.

Diễn biến này phản ánh thị trường miền Bắc đang trong giai đoạn ổn định, khi nguồn cung không có biến động lớn và sức tiêu thụ duy trì đều.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi cũng ghi nhận một số điểm tăng nhẹ trong tuần. Cụ thể, Thanh Hóa, Gia Lai và Khánh Hòa cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 65.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Lâm Đồng cũng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, đạt 69.000 đồng/kg.

Dù có biến động cục bộ nhưng mặt bằng giá chung không thay đổi đáng kể, vẫn dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg.

Trong đó, Hà Tĩnh tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất với 63.000 đồng/kg. Nhóm tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi duy trì mức 64.000 đồng/kg. Đắk Lắk giữ mốc 68.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực.

Xu hướng đi ngang kéo dài cho thấy thị trường khu vực này chưa có yếu tố đủ mạnh để tạo biến động lớn, dù áp lực chi phí chăn nuôi và thời tiết vẫn hiện hữu.

Tại miền Nam, giá heo hơi tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao nhất cả nước, với một số địa phương ghi nhận tăng nhẹ trong tuần. Cụ thể, An Giang tăng 1.000 đồng/kg lên mức 68.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ tăng mạnh hơn 2.000 đồng/kg, từ 67.000 lên 69.000 đồng/kg.

Hiện tại, giá heo hơi tại khu vực này dao động quanh 68.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, An Giang và Cà Mau giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg, còn Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng neo ở mức 69.000 đồng/kg./.