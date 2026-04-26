Xã hội

Môi trường

Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Cải cách để không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng

Song Linh

[email protected]
13:43 | 26/04/2026
(TBTCO) - Việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2020 đang được đặt trong bài toán lớn hơn: vừa tháo gỡ rào cản thể chế, thúc đẩy tăng trưởng, vừa bảo đảm kiểm soát môi trường hiệu quả. Cách tiếp cận mới, từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, cùng với số hóa và công cụ kinh tế sẽ tạo bước chuyển thực chất trong quản lý môi trường.
aa
Lạng Sơn: Kích hoạt phong trào toàn dân bảo vệ môi trường Diễn đàn năng lượng - môi trường 2026: Từ đối thoại đến hành động chuyển đổi xanh

Cải cách thể chế về môi trường trong áp lực tăng trưởng và chuyển đổi xanh

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng cao, song đồng thời phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ môi trường và các tiêu chuẩn phát triển bền vững. Những xu hướng toàn cầu như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thị trường carbon không chỉ là lựa chọn, mà đang dần trở thành “luật chơi” bắt buộc trong thương mại và đầu tư quốc tế.

Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Cải cách để không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. Ảnh: TL

Thực tế phát triển những năm qua đã cho thấy một bài học rõ ràng: mọi sự đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng đều phải trả giá đắt, thậm chí cao hơn nhiều lần lợi ích kinh tế ngắn hạn. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay không phải là lựa chọn giữa tăng trưởng hay môi trường, mà là thiết kế một mô hình phát triển hài hòa, trong đó bảo vệ môi trường trở thành trụ cột trung tâm.

Trong bối cảnh đó, việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2020 được xem là bước đi tất yếu nhằm tái cấu trúc khung khổ pháp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Trung tuần tháng 4/2026, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao, song không thể đánh đổi môi trường lấy kinh tế. Những xu hướng toàn cầu như chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, thị trường carbon đang tái định hình “luật chơi”, buộc Việt Nam phải thích ứng nhanh và chủ động hơn về thể chế.

Theo đó, việc sửa đổi Luật không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật, mà là đổi mới tư duy quản lý. Dự thảo lần này được xây dựng theo hướng “luật khung”, tập trung quy định nguyên tắc, tạo dư địa linh hoạt cho Chính phủ và các cấp có thẩm quyền cụ thể hóa trong quá trình triển khai.

Một trong những điểm cải cách đáng chú ý là cắt giảm đáng kể các đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép môi trường. Cách tiếp cận quản lý chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, qua đó giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đồng thời tăng trách nhiệm giám sát của cơ quan quản lý.

Cùng với đó, tinh thần phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh theo hướng “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Đây được xem là bước đi phù hợp trong bối cảnh yêu cầu tinh gọn bộ máy, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực thực thi ở cấp cơ sở.

Dự thảo cũng định hình lại cách tiếp cận đối với chất thải, chuyển từ “gánh nặng” sang “tài nguyên”. Các quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, thúc đẩy tái chế, tái sử dụng và phát triển kinh tế tuần hoàn được bổ sung, phù hợp với xu thế quốc tế.

Đáng chú ý, chuyển đổi số được xác định là trụ cột trong quản lý môi trường, với định hướng xây dựng hệ thống dữ liệu môi trường theo thời gian thực, phục vụ công tác giám sát, dự báo và ra quyết định. Đây được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong nâng cao hiệu quả quản lý, thay vì phụ thuộc vào phương thức thủ công, phân tán như trước.

Tuy nhiên, như nhiều chuyên gia nhận định, cải cách thể chế dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ nằm ở khả năng triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Từ cải cách thủ tục đến nâng cao hiệu quả thực thi

Điểm mấu chốt của sửa đổi luật lần này không chỉ nằm ở việc “cởi trói” thủ tục, mà là thiết lập một cơ chế quản lý môi trường hiện đại, hiệu quả và có khả năng thích ứng cao.

Việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đặt ra yêu cầu phải xây dựng hệ thống giám sát đủ mạnh. Nếu không có công cụ kiểm soát hiệu quả, nguy cơ buông lỏng quản lý là hiện hữu, đặc biệt trong bối cảnh phân cấp mạnh về địa phương.

Chính vì vậy, chuyển đổi số trong quản lý môi trường được xem là “trụ đỡ” quan trọng. Hệ thống dữ liệu môi trường theo thời gian thực không chỉ giúp cơ quan quản lý giám sát, mà còn tạo nền tảng cho dự báo sớm, phòng ngừa ô nhiễm thay vì xử lý hậu quả.

Ở góc độ chính sách, việc đưa các công cụ kinh tế như thị trường carbon, cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất hay các ưu đãi cho đầu tư xanh vào dự thảo luật được đánh giá là bước tiến đáng kể. Những công cụ này không chỉ giúp điều chỉnh hành vi của doanh nghiệp, mà còn tạo động lực thị trường cho chuyển đổi xanh.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, cần chuyển mạnh tư duy từ “ứng phó” sang “phòng ngừa”. Điều này đòi hỏi sự thay đổi đồng bộ từ hoạch định chính sách đến thực thi, từ cơ quan quản lý đến doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, năng lực của chính quyền địa phương trở thành yếu tố then chốt. Phân cấp đi kèm với trách nhiệm, nhưng nếu không nâng cao năng lực giám sát, kiểm tra và phối hợp, nguy cơ “khoảng trống quản lý” sẽ xuất hiện.

Đối với doanh nghiệp, cải cách thủ tục không đồng nghĩa với giảm nghĩa vụ, mà ngược lại, yêu cầu cao hơn về tuân thủ và minh bạch. Trong bối cảnh các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe, đặc biệt từ các thị trường xuất khẩu lớn, việc chủ động chuyển đổi xanh không chỉ là trách nhiệm mà còn là điều kiện để duy trì năng lực cạnh tranh.

Bài toán đặt ra không phải là lựa chọn giữa tăng trưởng và môi trường, mà là thiết kế một mô hình phát triển trong đó hai yếu tố này hỗ trợ lẫn nhau. Nếu giải được bài toán đó, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho hành trình phát triển xanh, bền vững của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Nhìn tổng thể, sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2020 lần này không đơn thuần là hoàn thiện một đạo luật, mà là bước tái thiết hệ thống quản trị môi trường theo hướng hiện đại, linh hoạt và hiệu quả hơn.
Từ khóa:
Sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường cải cách thể chế chuyển đổi xanh

Bài liên quan

Kích hoạt động lực chuyển đổi xanh

Kích hoạt động lực chuyển đổi xanh

Ninh Bình: Hải quan là trợ lực cho doanh nghiệp mở rộng không gian xuất nhập khẩu

Ninh Bình: Hải quan là trợ lực cho doanh nghiệp mở rộng không gian xuất nhập khẩu

Diễn đàn năng lượng - môi trường 2026: Từ đối thoại đến hành động chuyển đổi xanh

Diễn đàn năng lượng - môi trường 2026: Từ đối thoại đến hành động chuyển đổi xanh

Dành cho bạn

Ngày 26/4: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á chịu áp lực giảm

Ngày 26/4: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á chịu áp lực giảm

Hà Nội khẩn trương triển khai thi hành Luật Thủ đô từ 1/7/2026

Hà Nội khẩn trương triển khai thi hành Luật Thủ đô từ 1/7/2026

Lạng Sơn: Kích hoạt phong trào toàn dân bảo vệ môi trường

Lạng Sơn: Kích hoạt phong trào toàn dân bảo vệ môi trường

ACB lãi quý I/2026 hơn 5.300 tỷ đồng, dư nợ tín dụng vượt 700 nghìn tỷ đồng

ACB lãi quý I/2026 hơn 5.300 tỷ đồng, dư nợ tín dụng vượt 700 nghìn tỷ đồng

TCBS sẽ bước chân vào nhiều mảng mới, kỳ vọng khai thác chuỗi giá trị từ tài sản mã hoá

TCBS sẽ bước chân vào nhiều mảng mới, kỳ vọng khai thác chuỗi giá trị từ tài sản mã hoá

Đại hội đồng cổ đông VietABank: Đưa dư nợ tín dụng vượt 100.000 tỷ đồng, dồn lực tăng vốn hơn 55%

Đại hội đồng cổ đông VietABank: Đưa dư nợ tín dụng vượt 100.000 tỷ đồng, dồn lực tăng vốn hơn 55%

Đọc thêm

(TBTCO) - Lai Châu có lợi thế nổi bật để phát triển nông nghiệp xanh nhờ hệ sinh thái đa dạng, diện tích rừng lớn và nhiều sản phẩm bản địa giá trị cao. Tỉnh này đang đặt mục tiêu chuyển mạnh sang nông nghiệp hàng hóa gắn với kinh tế xanh, trong đó dược liệu và sâm được xác định là ngành hàng chiến lược.
(TBTCO) - Tăng trưởng xanh đang trở thành yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh áp lực cạnh tranh và tiêu chuẩn bền vững ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần tháo gỡ đồng thời các "điểm nghẽn" về thể chế, nguồn lực và năng lực thực thi...
Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động, áp lực đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phát thải đang đặt ra yêu cầu cấp bách cho Việt Nam: phải chuyển mình nhanh chóng sang mô hình năng lượng xanh, sạch và bền vững. Đây không chỉ là một xu hướng, mà đang trở thành đòn bẩy chiến lược cho tăng trưởng dài hạn.
(TBTCO) - Cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 đặt Việt Nam vào nhóm quốc gia tiên phong trong ứng phó biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, phía sau mục tiêu đầy tham vọng là hàng loạt thách thức về vốn, công nghệ và năng lực triển khai, đặc biệt với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường carbon và khơi thông dòng vốn cho công nghệ khí hậu đang trở thành yếu tố quyết định để chuyển đổi xanh đi vào thực chất.
(TBTCO) - Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp khai thác khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng chính thức diễn ra từ ngày 21 - 23/04/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội, là sự kiện chuyên ngành quy mô lớn, quy tụ các doanh nghiệp, chuyên gia và tổ chức trong lĩnh vực khai khoáng và xây dựng tại Việt Nam và khu vực.
(TBTCO) - Đến năm 2045, thủy sản tiếp tục giữ vai trò then chốt trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp và kinh tế biển, đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến thủy sản sâu, thuộc nhóm 3 quốc gia hàng đầu thế giới. Để đạt được các mục tiêu trên, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là yếu tố nền tảng cốt lõi, giữ vai trò then chốt trong quá trình phát triển.
(TBTCO) - Trước khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh (xác suất khoảng 20 - 25%) trong giai đoạn từ tháng 10 - 12/2026 và có thể kéo dài sang năm 2027, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, nếu El Nino hình thành theo kịch bản dự báo, nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng cao hơn bình thường, số ngày nắng nóng gia tăng, cường độ gay gắt hơn năm 2025.
(TBTCO) - Ngày 17/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) tổ chức Lễ khởi động dự án "Nâng cao mức độ sẵn sàng cho mục tiêu phát thải ròng bằng '0' của Việt Nam thông qua tăng cường tiếp cận nguồn lực đầu tư công nghệ khí hậu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp".
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

“Trọn Lễ an vui”: Bảo Việt Nhân thọ tri ân khách hàng dịp Lễ giỗ Tổ và 30/4 – 1/5 với 4.400 quà tặng ý nghĩa

“Trọn Lễ an vui”: Bảo Việt Nhân thọ tri ân khách hàng dịp Lễ giỗ Tổ và 30/4 – 1/5 với 4.400 quà tặng ý nghĩa

Gỡ điểm nghẽn chính sách môi trường để kích hoạt tăng trưởng xanh

Gỡ điểm nghẽn chính sách môi trường để kích hoạt tăng trưởng xanh

Giá vàng hôm nay ngày 26/4: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 26/4: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng

Ngày 26/4: Giá bạc phục hồi phiên cuối tuần

Ngày 26/4: Giá bạc phục hồi phiên cuối tuần

Ngày 26/4: Giá cà phê bất ngờ giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 26/4: Giá cà phê bất ngờ giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 26/4: Giá heo hơi giao dịch ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 26/4: Giá heo hơi giao dịch ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 26/4: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa ổn định

Ngày 26/4: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa ổn định

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Ngày 25/4: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu bước vào giai đoạn điều chỉnh

Ngày 25/4: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu bước vào giai đoạn điều chỉnh

Tỷ giá USD hôm nay (24/4): Tỷ giá trung tâm đi lên, USD tự do tăng vọt 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (24/4): Tỷ giá trung tâm đi lên, USD tự do tăng vọt 100 đồng

Giá vàng hôm nay ngày 25/4: Giá vàng trong nước điều chỉnh trong vùng 165 - 168,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/4: Giá vàng trong nước điều chỉnh trong vùng 165 - 168,8 triệu đồng/lượng

Đến năm 2030: Cả nước sẽ có 3 đặc khu kinh tế, 5 khu thương mại tự do

Đến năm 2030: Cả nước sẽ có 3 đặc khu kinh tế, 5 khu thương mại tự do

Ngày 25/4: Giá heo hơi tăng nhẹ tại một số địa phương

Ngày 25/4: Giá heo hơi tăng nhẹ tại một số địa phương

Chính phủ được quyết định ngưỡng doanh thu miễn thuế, dự kiến 1 tỷ đồng/năm

Chính phủ được quyết định ngưỡng doanh thu miễn thuế, dự kiến 1 tỷ đồng/năm