Nhiều khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh, cảnh báo nắng nóng gia tăng

Ngày 17/4, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành ký văn bản gửi Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia báo cáo, thông tin về hiện tượng El Nino cũng như nhận định sớm khả năng thiếu hụt nguồn nước.

Dữ liệu quan trắc và các mô hình dự báo khí hậu cho thấy, hệ thống ENSO (chỉ cả 2 hai hiện tượng El Nino và La Nina) đang chuyển pha từ trạng thái La Nina sang trung tính và có khả năng cao chuyển sang El Nino trong khoảng tháng 6 - 8 tới với xác suất 80 - 90%. Sau đó sẽ tiếp tục phát triển và có khả năng đạt cường độ từ trung bình đến mạnh vào cuối năm 2026.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, không loại trừ khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh (xác suất 20 - 25%) trong giai đoạn tháng 10 - 12 năm nay và có thể kéo dài sang năm 2027.

Tại Việt Nam, các điều kiện khô nóng đã xuất hiện sớm từ đầu năm 2026; nắng nóng gia tăng sớm hơn trung bình nhiều năm. Lượng mưa từ đầu năm đến giữa tháng 4 thiếu hụt phổ biến từ 10 - 40% so với trung bình nhiều năm trên phạm vi cả nước; dòng chảy và mực nước tại nhiều lưu vực sông xuống mức thấp nhất trong chuỗi quan trắc cùng kỳ. Đây là dấu hiệu cảnh báo sớm về nguy cơ thiếu hụt nguồn nước ngay từ đầu mùa.

Nhiều khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh, cảnh báo năm 2026 nắng nóng gia tăng. Ảnh: TL

Trong thời gian tới, nếu El Nino hình thành theo kịch bản dự báo, nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng cao hơn bình thường, số ngày nắng nóng gia tăng, cường độ gay gắt hơn năm 2025.

Lượng mưa có khả năng thiếu hụt ngay trong các tháng mùa khô năm 2026, đặc biệt giai đoạn từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, với mức giảm phổ biến 25 - 50%. Đồng thời, mùa mưa có khả năng kết thúc sớm.

Nguồn nước trên các lưu vực sông có khả năng tiếp tục suy giảm; các hồ chứa lớn, đặc biệt trên hệ thống sông Đà tổng lượng dòng chảy từ tháng 5 đến tháng 7/2026 có khả năng thiếu hụt 10 - 25% so với trung bình nhiều năm, nguy cơ cao xảy ra thiếu hụt nguồn nước do lượng dòng chảy từ ngoài lãnh thổ giảm kết hợp với thiếu hụt mưa trong nước, tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng đến cấp nước hạ du và an ninh năng lượng.

Nguy cơ cao xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn, đặc biệt ở khu vực Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô 2026 - 2027, đồng thời tình trạng thiếu nước có thể xảy ra trên phạm vi rộng trong những tháng đầu năm 2027.

Đáng lưu ý, trong các kỳ El Nino, mặc dù tổng lượng mưa giảm, vẫn có thể xuất hiện các đợt mưa lớn cục bộ, mưa cực đoan trong thời gian ngắn gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng đô thị.

Hoạt động bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có xu hướng ít hơn trung bình nhiều năm, song cần đề phòng các cơn bão mạnh, quỹ đạo phức tạp, khó dự báo và gây tác động lớn trong thời gian ngắn.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình khí hậu, thời tiết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị dự báo theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng thủy văn, đặc biệt là tình hình ENSO, nguồn nước và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm để kịp thời cập nhật, ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương./.