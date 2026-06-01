Hơn 2.000 thanh niên Cần Thơ hành động làm xanh - sạch thành phố

Sự kiện đánh dấu khởi đầu cho chuỗi hoạt động tình nguyện hè của tuổi trẻ thành phố, đồng thời lan tỏa thông điệp sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ Cần Thơ phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Hơn 2.000 thanh niên Cần Thơ hành động làm xanh thành phố. Ảnh: TL

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững. Các chương trình phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương, gắn với nhu cầu của người dân và tập trung giải quyết những vấn đề môi trường đang đặt ra.

Theo đó, các tổ chức Đoàn cần đẩy mạnh các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, xóa các điểm ô nhiễm, xây dựng các tuyến đường xanh, trường học xanh và khu dân cư xanh. Thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu trồng mới ít nhất 100.000 cây xanh trong năm 2026, góp phần gia tăng diện tích cây xanh đô thị và cải thiện chất lượng môi trường sống.

Đối với thiếu nhi, các hoạt động được tổ chức theo hướng gần gũi, sinh động, giúp các em dễ tiếp cận và hình thành thói quen bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ hằng ngày. Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, ý thức sống xanh và trách nhiệm với cộng đồng sẽ từng bước được vun đắp ngay từ lứa tuổi học đường.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ môi trường, tuổi trẻ Cần Thơ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số thông qua việc duy trì hiệu quả các đội hình “Bình dân học vụ số”. Các đội hình này hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử và các nền tảng số phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Tại buổi lễ, nhiều doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm đã trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí trang bị máy tính, phòng học hiện đại và nhiều nguồn lực phục vụ các hoạt động tình nguyện hè.

Những phần việc thiết thực không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan đô thị mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống xanh, ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Cần Thơ trong chung tay xây dựng thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp và phát triển bền vững.