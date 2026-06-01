Hơn 2.000 thanh niên Cần Thơ hành động làm xanh - sạch thành phố

Nguyễn Vân

09:54 | 01/06/2026
(TBTCO) - Sáng 31/5, tại Công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Tạp chí Gia đình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và Ngày hội Thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường năm 2026.
Sự kiện đánh dấu khởi đầu cho chuỗi hoạt động tình nguyện hè của tuổi trẻ thành phố, đồng thời lan tỏa thông điệp sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ Cần Thơ phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Hơn 2.000 thanh niên Cần Thơ hành động làm xanh thành phố. Ảnh: TL

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững. Các chương trình phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương, gắn với nhu cầu của người dân và tập trung giải quyết những vấn đề môi trường đang đặt ra.

Theo đó, các tổ chức Đoàn cần đẩy mạnh các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, xóa các điểm ô nhiễm, xây dựng các tuyến đường xanh, trường học xanh và khu dân cư xanh. Thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu trồng mới ít nhất 100.000 cây xanh trong năm 2026, góp phần gia tăng diện tích cây xanh đô thị và cải thiện chất lượng môi trường sống.

Đối với thiếu nhi, các hoạt động được tổ chức theo hướng gần gũi, sinh động, giúp các em dễ tiếp cận và hình thành thói quen bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ hằng ngày. Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, ý thức sống xanh và trách nhiệm với cộng đồng sẽ từng bước được vun đắp ngay từ lứa tuổi học đường.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ môi trường, tuổi trẻ Cần Thơ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số thông qua việc duy trì hiệu quả các đội hình “Bình dân học vụ số”. Các đội hình này hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử và các nền tảng số phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Tại buổi lễ, nhiều doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm đã trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí trang bị máy tính, phòng học hiện đại và nhiều nguồn lực phục vụ các hoạt động tình nguyện hè.

Những phần việc thiết thực không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan đô thị mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống xanh, ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Cần Thơ trong chung tay xây dựng thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp và phát triển bền vững.

Ngay sau chương trình, hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh đã tham gia hàng loạt hoạt động hưởng ứng trên địa bàn thành phố như vệ sinh môi trường, khai thông dòng chảy Hồ Búng Xáng, thu gom rác thải, làm sạch các tuyến đường và khu vực công cộng, xóa điểm đen ô nhiễm môi trường, hiến máu tình nguyện và tổ chức các hoạt động vui chơi, trải nghiệm cho thiếu nhi.
Lào Cai chủ động kiểm soát ô nhiễm qua phân vùng bảo vệ môi trường

Lạng Sơn triển khai dự án hơn 1.500 tỷ đồng tăng sức chống chịu biến đổi khí hậu

(TBTCO) - Tỉnh Lạng Sơn đang đẩy nhanh các thủ tục để triển khai dự án phát triển hạ tầng bền vững với tổng vốn đầu tư khoảng 1.523 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA, vốn đối ứng và viện trợ không hoàn lại, nhằm nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
(TBTCO) - Sáng 30/5, UBND tỉnh Thái Nguyên đồng loạt tổ chức lễ phát động thực hiện phong trào “Xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh và mỹ quan đô thị” và “Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” gắn với lễ ra quân “Ngày thứ Bảy xanh” tại 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh.
(TBTCO) - Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hải Phòng và UBND đặc khu Cát Hải sẽ tổ chức lễ phát động bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học năm 2026 vào ngày 12/6/2026 tại Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng.
Trong bối cảnh kinh tế xanh mở ra những yêu cầu mới đối với sản xuất nông nghiệp, Đồng Tháp đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp kiểm soát phát thải. Từ sản xuất lúa chất lượng cao đến phát triển vùng cây ăn trái chủ lực, địa phương từng bước xây dựng nền nông nghiệp phát thải thấp, thân thiện môi trường.
(TBTCO) - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục trên cả nước đẩy mạnh giáo dục về bảo vệ môi trường, thúc đẩy mô hình trường học xanh, bền vững.
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh”, diễn ra lúc 20h ngày 5/6 tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
Nhận thức rõ chất thải nhựa không chỉ làm suy giảm hệ sinh thái, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh, sức hấp dẫn của điểm đến và trải nghiệm của du khách, tỉnh Ninh Bình tiên phong tham gia Dự án hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch Việt Nam, UNDP và các cơ quan chức năng “Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam”.
UBND tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh năm 2026, đặt mục tiêu kiểm soát ô nhiễm, xử lý các vấn đề môi trường cấp bách và nâng cao năng lực ứng phó thiên tai.
