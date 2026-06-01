Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm nhẹ tại một số địa phương thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung . Tây Nguyên. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tại Cao Bằng, Quảng Ninh và Sơn La cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước, xuống còn 67.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, các địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước.

Sau điều chỉnh, các địa phương trên đồng loạt xuống mức 66.000 đồng/kg. Huế tiếp tục giữ nguyên mức 66.000 đồng/kg, trở thành một trong những địa phương có giá thấp nhất cả nước.

Trong khi đó, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng duy trì mức 68.000 đồng/kg. Hà Tĩnh và Đắk Lắk tiếp tục giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 66.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không biến động. Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ vẫn giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng giảm nhẹ tại một số địa phương miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Đáng chú ý, số lượng địa phương giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg tiếp tục gia tăng, cho thấy mặt bằng giá đang có xu hướng hạ nhiệt. Trong khi đó, thị trường miền Nam vẫn duy trì ổn định, góp phần giữ cho giao dịch cả nước không xuất hiện biến động quá mạnh./.