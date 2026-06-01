Ngày 1/6: Giá cao su thế giới duy trì xu hướng tăng mạnh

Giá cao su thế giới

Khép lại phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sản Tocom Nhật Bản Tocom tăng - giảm trái chiều. Cụ thể, tại hợp đồng tháng 6/2026 duy trì ở mức 400 Yên/kg; kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 6 Yên/kg (+ 1,49%), lên mức 409 Yên/kg.

Ngược chiều, trên sàn SHFE Thượng Hải, giá cao su tự nhiên tăng ở tất cả các kỳ hạn giao dịch chính. Cụ thể, hợp đồng tháng 6/2026 tăng Nhân dân tệ/tấn (+ 0,66%), lên mức 17.660 Nhân dân tệ/tấn; kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 55 Nhân dân tệ/tấn (+ 0,31%), lên mức 17.755 NDT/tấn.

Giá cao su tự nhiên trên thị trường thế giới đang duy trì xu hướng tăng mạnh và chạm mức cao nhất trong gần một thập kỷ, tạo động lực tích cực cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài. Đà tăng được hỗ trợ bởi giá dầu thế giới neo ở mức cao, kéo theo chi phí sản xuất cao su tổng hợp gia tăng. Điều này thúc đẩy các nhà sản xuất lốp xe, găng tay và nhiều ngành công nghiệp khác tăng cường sử dụng cao su tự nhiên như một giải pháp thay thế.

Tại Thái Lan, giá cao su RSS3 giao tháng 6/2026 đã tăng hơn 33% kể từ đầu năm, lên 89,9 Baht/kg. Trên Sở Giao dịch Hàng hóa Osaka (OSE), giá cùng kỳ hạn đạt 410,2 Yên/kg, tăng 18,6%, trong khi giá cao su tự nhiên trên sàn Thượng Hải tăng 12,4%, lên 17.565 NDT/tấn.

Diễn biến tích cực của thị trường thế giới đã góp phần kéo giá xuất khẩu cao su của Việt Nam tăng trở lại. Theo Cục Hải quan, giá xuất khẩu bình quân tháng 4 đạt 1.998 USD/tấn, tăng 3,4% so với tháng trước và là mức cao nhất kể từ năm 2017.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg./.