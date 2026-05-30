Theo văn bản gửi Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cùng các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy, Cục Công nghiệp cho biết ngày 7/11/2025, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 50/2025/TT-BCT quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Theo lộ trình này, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành sẽ phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Để việc triển khai sử dụng xăng E10 được thực hiện đồng bộ, an toàn và hiệu quả, hạn chế các phát sinh kỹ thuật trong quá trình vận hành phương tiện giao thông, Cục Công nghiệp đề nghị các hiệp hội và doanh nghiệp tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Trước hết, các doanh nghiệp phải tổ chức rà soát, đánh giá và xác định mức độ tương thích của các dòng ô tô, xe máy đang được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, phân phối và lưu hành tại thị trường Việt Nam đối với nhiên liệu xăng E10.

Nội dung đánh giá tập trung vào các yếu tố kỹ thuật then chốt như khả năng tương thích của động cơ, hệ thống phun nhiên liệu, hệ thống cung cấp nhiên liệu và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với nhiên liệu. Đồng thời, doanh nghiệp cần xem xét ảnh hưởng của xăng E10 đến hiệu suất vận hành, mức tiêu hao nhiên liệu, độ bền động cơ cũng như lượng khí thải phát sinh trong quá trình sử dụng.

Từ 1/6, dùng xăng E10 toàn quốc: Doanh nghiệp xe phải rà soát tương thích. Ảnh: An Thư

Bên cạnh đó, các đơn vị phải xác định rõ những yêu cầu kỹ thuật, nhu cầu bảo dưỡng hoặc thay thế vật tư cần thiết để bảo đảm phương tiện vận hành ổn định khi sử dụng loại nhiên liệu mới.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, doanh nghiệp được yêu cầu tổng hợp danh mục các dòng xe theo ba nhóm gồm: hoàn toàn tương thích với xăng E10; tương thích có điều kiện hoặc cần tuân thủ các khuyến nghị kỹ thuật khi sử dụng; và nhóm không khuyến nghị sử dụng xăng E10 (nếu có), kèm theo nguyên nhân kỹ thuật và giải pháp xử lý cụ thể.

Song song với việc đánh giá kỹ thuật, Cục Công nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp chủ động ban hành thông cáo hoặc hướng dẫn chính thức gửi tới hệ thống đại lý, trung tâm bảo hành và công bố công khai trên các kênh thông tin của doanh nghiệp về việc sử dụng xăng E10 đối với từng dòng xe đang lưu hành trên thị trường.

Các khuyến nghị phải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu, giúp người tiêu dùng nắm bắt đầy đủ thông tin về những dòng xe được khuyến nghị sử dụng xăng E10, các lưu ý trong quá trình vận hành, bảo dưỡng và bảo quản phương tiện.

Đối với các phương tiện đã sử dụng lâu năm hoặc có sự thay đổi về kết cấu kỹ thuật, doanh nghiệp cần đưa ra hướng dẫn riêng nhằm giảm thiểu nguy cơ phát sinh sự cố. Đồng thời, các trường hợp cần kiểm tra hoặc bảo dưỡng trước khi chuyển đổi sang sử dụng xăng E10 cũng phải được thông tin đầy đủ đến khách hàng.

Theo yêu cầu của Cục Công nghiệp, các hiệp hội và doanh nghiệp phải tổng hợp kết quả triển khai, báo cáo về Cục trước ngày 5/6/2026 để tổng hợp, báo cáo Bộ Công thương.

Cục Công nghiệp cũng đề nghị doanh nghiệp tăng cường công tác truyền thông và tư vấn kỹ thuật nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích môi trường, hiệu quả sử dụng nhiên liệu cũng như lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ.

Đáng chú ý, để xử lý kịp thời các phản ánh có thể phát sinh trong giai đoạn đầu chuyển đổi, các doanh nghiệp được yêu cầu xây dựng và công bố quy trình tiếp nhận, kiểm tra và xử lý phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến việc sử dụng xăng E10.

Người sử dụng phương tiện cũng cần được hướng dẫn cụ thể về những hiện tượng kỹ thuật có thể xuất hiện trong giai đoạn đầu chuyển đổi nhiên liệu; các biện pháp kiểm tra, vệ sinh hệ thống nhiên liệu, thay lọc nhiên liệu hoặc thực hiện bảo dưỡng định kỳ. Doanh nghiệp đồng thời phải công khai quy trình liên hệ bảo hành, bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật khi phát sinh sự cố.

Để đáp ứng nhu cầu hỗ trợ khách hàng, hệ thống đại lý, trung tâm bảo hành và bảo dưỡng trên cả nước được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư và phương án hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình triển khai sử dụng xăng E10.

Cùng với Cục Công nghiệp, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương ) cũng vừa gửi công văn tới thương nhân đầu mối, thương nhân sản xuất và thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu về đảm bảo nguồn cung xăng sinh học từ ngày 1/6/2026.

Theo đó, Cục này đề nghị các thương nhân nghiêm túc thực hiện một số nội dung: Từ ngày 1/6/2026 xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc; tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.

Các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu thực hiện cung cấp đầy đủ xăng nền, đẩy nhanh tiến độ pha chế, phối trộn xăng sinh học (E5, E10) và sớm cung ứng đầy đủ sản lượng xăng sinh học (E5, E10) đã đàm phán, ký kết với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo đúng tiến độ.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu chủ động pha chế, phối trộn, mua bán xăng sinh học (E5, E10) của các thương nhân có cơ sở pha chế, phối trộn xăng sinh học/thương nhân đầu mối nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ nguồn cung xăng sinh học (E5, E10) cho hệ thống phân phối của thương nhân; chỉ đạo, phối hợp với hệ thống phân phối trực thuộc, các thương nhân nhượng quyền, đại lý bán lẻ xăng dầu chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng phân phối xăng sinh học E5, E10 từ ngày 1/6/2026.

Các thương nhân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến tiêu thụ xăng sinh học trên thị trường, trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo ngay về Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để xem xét xử lý, tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu (E5, E10) trong mọi tình huống./.