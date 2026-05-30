Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Chương trình được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND tỉnh Nghệ An.

Với hàng nghìn vé miễn phí tặng khán giả, Chương trình nghệ thuật “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh” hứa hẹn trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc tại Cửa Lò. Không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh” còn là lời nhắn gửi mạnh mẽ về trách nhiệm bảo vệ môi trường, gìn giữ tài nguyên biển đảo và khát vọng phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

“Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh” lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển. Ảnh minh họa

Được xây dựng theo kết cấu 3 chương nghệ thuật xuyên suốt, chương trình dẫn dắt khán giả qua hành trình cảm xúc từ tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu biển đảo đến khát vọng vươn ra biển lớn của dân tộc Việt Nam.

Chương I - “Từ đất mẹ” mở ra bằng những giai điệu hào hùng, giàu niềm tự hào dân tộc. Các ca khúc như: “Việt Nam ơi”, “Nơi đảo xa”, “Em yêu biển đảo quê em”, “Xa khơi” hay “Hãy giữ cho hành tinh xanh”... không chỉ tái hiện vẻ đẹp của đất nước, biển đảo quê hương, mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm gìn giữ môi trường sống cho hôm nay và mai sau.

Chương II - “Tình yêu của biển” là khoảng lặng sâu lắng, đưa khán giả hòa mình vào những cung bậc cảm xúc về biển. Qua các ca khúc nổi tiếng như: “Ru em bằng tiếng sóng”, “Biển hát chiều nay”, “Biển nỗi nhớ và em”, “Tâm tình người thủy thủ”, “Thuyền và biển” hay “Sóng về đâu”... Hình ảnh biển hiện lên vừa gần gũi, thơ mộng, vừa gắn bó mật thiết với đời sống và tâm hồn người Việt.

Khép lại đêm diễn là Chương III - “Vươn ra biển lớn”, nơi những giai điệu sôi động và đầy khát vọng cất lên như lời khẳng định quyết tâm của Việt Nam trên hành trình phát triển kinh tế biển xanh, hiện đại và bền vững. Các tiết mục: “Bến cảng quê hương tôi”, “Mùa xuân đến từ những giếng dầu”, liên khúc “Hò biển - Điệu hò biển đêm” cùng màn kết “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai” sẽ tạo nên điểm nhấn giàu cảm xúc, truyền tải tinh thần đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

Tham gia chương trình là nhiều nghệ sĩ được đông đảo công chúng yêu mến như: NSND Quốc Hưng, Phạm Thu Hà, Hồ Trung Dũng, Duyên Quỳnh, Bùi Lê Mận, Viết Danh, Thanh Thảo, Trường Phúc, Lan Thu, Hoàng Hải… Các nhóm: Nhóm Thời gian, Nhóm Phương Nam, Vũ đoàn Đương đại, Vũ đoàn HT, Tốp thiếu nhi Nhà văn hóa Nghệ An...

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, múa và nghệ thuật sân khấu đương đại, chương trình góp phần lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển kinh tế biển xanh, đồng thời khơi dậy tình yêu quê hương, biển đảo và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với tương lai đất nước.

Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các cam kết quốc tế về phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh” không chỉ là một đêm nghệ thuật đặc sắc, mà còn là diễn đàn văn hóa giàu ý nghĩa, nơi nghệ thuật đồng hành cùng những khát vọng lớn lao về một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn và phát triển bền vững hơn.

Đêm nghệ thuật được truyền hình trực tiếp từ quảng trường Bình Minh, Cửa Lò, Nghệ An, hứa hẹn trở thành điểm nhấn nổi bật trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.

Đặc biệt, vé tham gia Chương trình nghệ thuật “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh” sẽ được phát miễn phí cho khán giả tại 5 địa điểm, trong giờ hành chính, bắt đầu từ 8h30 đến 17h00, từ ngày 2 - 5/6/2026.