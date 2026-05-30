Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam phát triển năng động, quản trị hiệu quả hơn

09:07 | 30/05/2026
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh về chiến lược phát triển năng động của Việt Nam, tăng cường hợp tác ASEAN và đối ngoại tự chủ trong hội nghị quốc tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 và trả lời một số câu hỏi của đại biểu tham dự. Ảnh: TTXVN.

Ngay sau bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trả lời câu hỏi của đại biểu đến từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore về việc sắp xếp tinh gọn bộ máy có tác động gì đến chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Mục tiêu lớn nhất là để tạo ra động lực phát triển mới, năng lực nâng cao sức cạnh tranh và sức chống chịu của đất nước trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và phức tạp.

Những điều này không làm ảnh hưởng đến đường lối đối ngoại cơ bản của Việt Nam, mà ngược lại sẽ giúp Việt Nam thực hiện hiệu quả hơn chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.

Một Việt Nam phát triển năng động hơn, quản trị hiệu quả hơn, sẽ là một đối tác tin cậy hơn có trách nhiệm hơn đối với khu vực và thế giới.

Việt Nam cũng nhìn nhận ASEAN là không gian chiến lược trực tiếp gắn với hòa bình, ổn định và phát triển của mình. Việt Nam luôn coi thành công của ASEAN cũng là thành công của chính mình.

Trong ASEAN, Việt Nam không đặt mục tiêu trở thành trung tâm quyền lực, mà mong muốn là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, góp phần củng cố đoàn kết, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy tiếp cận cân bằng thực chất trước các thách thức của khu vực.

Trong những năm tới, khi năng lực quốc gia được nâng lên, Việt Nam sẽ đóng góp nhiều hơn cho ASEAN và sẽ cùng các nước thành viên khác gắn kết ASEAN như một điểm hội tụ chiến lược đặc biệt trong những lĩnh vực như kết nối kinh tế, chuyển đổi số, an ninh, chuỗi cung ứng, an ninh biển và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng một ASEAN đoàn kết, tự cường, giữ được vai trò trung tâm sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng cho hòa bình ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương - châu Á, Thái Bình Dương.

Trả lời câu hỏi từ đại diện Đoàn đại biểu Trung Quốc về cơ chế đối thoại chiến lược 3 + 3 giữa Trung Quốc và Việt Nam có tạo ra một cách tiếp cận mới để thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc thực hiện cơ chế này cũng là thể hiện quan điểm tự chủ, tự cường của Việt Nam, cũng là sự kế thừa truyền thống tự lực, tự cường, quý báu của dân tộc Việt Nam trên cơ sở tiếp thu những tinh hoa của nhân loại.

Tinh thần đó được thể hiện qua việc duy trì việc xây dựng môi trường hòa bình. Việt Nam cam kết tham gia chủ động, có trách nhiệm và giải quyết các vấn đề chung của quốc tế, khu vực và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng khẳng định tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và hòa bình, cùng có lợi, là bạn tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trả lời câu hỏi của đại biểu tham dự Đối thoại về vấn đề phát triển khoa học công nghệ ở Việt Nam, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI) các công nghệ mới nổi là thách thức hay cơ hội và cách thức Việt Nam xử lý, quản trị vấn đề này như thế nào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, Việt Nam cần phải thúc đẩy trong thời gian tới đó là trách nhiệm và kiểm soát của con người với những quyết định có hệ quả an ninh nghiêm trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng. Công nghệ mà càng hiện đại, trách nhiệm của con người càng phải rõ và được quy định một cách rất chặt chẽ, trong đó có AI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải bảo vệ hạ tầng và không gian dân sự, bên cạnh đó cần tránh những hành vi tấn công hoặc phá hoại hệ thống trọng yếu như y tế, năng lượng, tài chính, cảng biển, tiến cấp biển, dữ liệu và các dịch vụ thiết yếu khác của những người dân mà trong đó AI cũng đóng góp vào trong những phát triển những lĩnh vực này.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải minh bạch, chia sẻ những thông tin và xây dựng lòng tin thông qua đối thoại dựa trên những nguyên tắc tự nguyện, tiêu chuẩn kỹ thuật và dần tiến tới các khuôn khổ chặt chẽ khi có đồng thuận và sử dụng những ứng dụng về khoa học công nghệ, trong đó có AI, để phục vụ sản xuất, kinh doanh cũng như trong quốc phòng, quân sự, an ninh.

Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra từ ngày 29 - 31/5 tại Singapore với sự tham gia của hơn 550 đại biểu đến từ các cơ quan an ninh và quốc phòng của 44 quốc gia.

Đối thoại Shangri-La được tổ chức lần đầu vào năm 2002 tại Singapore theo sáng kiến của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) và đã trở thành diễn đàn thường niên có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh khu vực và quốc tế.
Theo TTXVN/Vietnam+
(TBTCO) - Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Singapore vào ngày 29/5/2026, Đại sứ Singapore tại Việt Nam - ông Rajpal Singh đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo Tài chính - Đầu tư về quan hệ hợp tác hai nước. Theo Đại sứ thì một Việt Nam mạnh mẽ và thịnh vượng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Singapore, ASEAN và cộng đồng quốc tế.
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đều chia sẻ, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 khẳng định sự coi trọng của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, tiếng nói và những đóng góp của Việt Nam trong các vấn đề chiến lược của khu vực.
(TBTCO) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1246/QĐ-BVHTTDL ngày 29/5/2026 về mẫu thẻ nhà báo. Thẻ nhà báo có 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, có mã QR code nhận diện thông tin người được cấp thẻ nhà báo theo thời gian thực. Thời hạn sử dụng thẻ nhà báo là 5 năm kể từ ngày cấp thẻ.
(TBTCO) - Chiều ngày 29/5/2026, bế mạc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ Bộ Tài chính năm 2026, Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc nhất của hội thi.
(TBTCO) - Sáng 29/5, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, với nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, sự tin cậy chiến lược giữa Việt Nam và Singapore, cùng tiềm năng to lớn về khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực, hợp tác công nghệ sẽ trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương thời gian tới.
(TBTCO) - Hôm nay, 29/5, nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm, chúc mừng các chức sắc, tăng ni, Phật tử tại một số cơ sở Phật giáo tiêu biểu tại TP. Huế.
(TBTCO) - Trưa 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cùng chứng kiến Lễ trao và thông báo các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước Việt Nam - Singapore.
