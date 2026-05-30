Ngân hàng - Bảo hiểm

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ, tái khẳng định cam kết về tỷ giá

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

[email protected]
08:21 | 30/05/2026
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố tuyên bố chung về tiền tệ với Bộ Tài chính Hoa Kỳ, trong đó, hai bên tái khẳng định cam kết tránh thao túng tỷ giá hoặc hệ thống tiền tệ quốc tế. Các biện pháp vĩ mô hay kiểm soát dòng vốn không nhằm vào tỷ giá để phục vụ mục đích cạnh tranh.
aa

Điều hành tỷ giá linh hoạt trong “vùng nhiễu động”

Thị trường tiền tệ tuần 25 - 29/5: Hơn 30.700 tỷ đồng được bơm ròng ra thị trường, lãi suất liên ngân hàng áp sát 8% Lý giải VND đi ngược xu hướng phục hồi của nhiều đồng tiền

Xuất khẩu sang Mỹ: Chủ động vượt rào cản để giữ vững thị trường

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố về tuyên bố chung về tiền tệ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Với tư cách là những đối tác tin cậy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thống nhất tiếp tục tham vấn chặt chẽ trong khuôn khổ Đối thoại Chính sách Tài chính Vĩ mô Việt Nam - Hoa Kỳ.

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ, tái khẳng định cam kết về tỷ giá
Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ, tái khẳng định cam kết về tỷ giá. Ảnh tư liệu.

Hai bên cũng tái khẳng định cam kết của mình theo Điều lệ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về việc tránh thao túng tỷ giá hoặc hệ thống tiền tệ quốc tế nhằm ngăn cản việc điều chỉnh cán cân thanh toán hiệu quả hoặc để giành lợi thế cạnh tranh không công bằng.

“Hai bên cũng đồng ý rằng các biện pháp vĩ mô hay kiểm soát dòng vốn không nhằm vào tỷ giá để phục vụ mục đích cạnh tranh” - tuyên bố nêu rõ.

Bên cạnh đó, hai bên đồng ý việc các công cụ đầu tư khác của chính phủ như: quỹ hưu trí, đầu tư ra nước ngoài nhằm tìm kiếm lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro và đa dạng hóa, không nhằm vào tỷ giá để phục vụ mục đích cạnh tranh.

Đồng thời, can thiệp vào thị trường ngoại hối được xem là công cụ phù hợp để đối phó với cả áp lực tăng giá và giảm giá, nhằm giải quyết sự biến động tỷ giá và duy trì ổn định vĩ mô trong quá trình phát triển thị trường tài chính của các quốc gia.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng thống nhất về tầm quan trọng của các chính sách và thực tiễn tỷ giá minh bạch.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cam kết công bố số liệu mua ngoại tệ ròng dương (bao gồm giao dịch giao ngay và kỳ hạn) hàng năm với độ trễ 3 tháng, bắt đầu từ năm 2027; đồng thời công bố số liệu về dự trữ ngoại hối và vị thế kỳ hạn phù hợp với Biểu mẫu Dữ liệu Dự trữ Quốc tế và thanh khoản ngoại tệ của IMF, bắt đầu từ năm 2027./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
tiền tệ tỷ giá thao túng tỷ giá tuyên bố chung về tiền tệ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Hoa Kỳ bộ tài chính hoa kỳ ngân hàng nhà nước Can thiệp thị trường ngoại hối dự trữ ngoại hối ngoại tệ cán cân thanh toán quốc tế

Bài liên quan

Tỷ giá USD hôm nay (30/5): USD tự do mất đà, DXY mất mốc 99 điểm khi kỳ vọng Mỹ - Iran ngừng bắn gia tăng

Tỷ giá USD hôm nay (30/5): USD tự do mất đà, DXY mất mốc 99 điểm khi kỳ vọng Mỹ - Iran ngừng bắn gia tăng

Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm việc giảm lãi suất

Yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm việc giảm lãi suất

Dành cho bạn

Hoàn thiện bản đồ rừng để giữ "cửa" xuất khẩu sang EU

Hoàn thiện bản đồ rừng để giữ "cửa" xuất khẩu sang EU

Dòng tiền trả nợ trái phiếu dự kiến tăng mạnh trong tháng 6

Dòng tiền trả nợ trái phiếu dự kiến tăng mạnh trong tháng 6

Ngày 30/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều

Ngày 30/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều

Ngày 30/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 30/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Nâng chất lượng hàng hóa để đón dòng vốn ngoại hậu nâng hạng

Nâng chất lượng hàng hóa để đón dòng vốn ngoại hậu nâng hạng

Đọc thêm

PGBank sắp chốt quyền chia cổ tức 7,5%, tiếp tục hành trình tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng

PGBank sắp chốt quyền chia cổ tức 7,5%, tiếp tục hành trình tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng

(TBTCO) - PGBank vừa chốt ngày 10/6 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 7,5%, đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng còn dang dở.
Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về chương trình sử dụng vàng để giao dịch bất động sản

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về chương trình sử dụng vàng để giao dịch bất động sản

(TBTCO) - Chiều ngày 29/5, Ngân hàng Nhà nước đã có những thông tin liên quan đến chương trình doanh nghiệp hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản.
Ông Phạm Quang Dũng thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc, tiếp tục đảm nhiệm vị trí mới tại Eximbank

Ông Phạm Quang Dũng thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc, tiếp tục đảm nhiệm vị trí mới tại Eximbank

(TBTCO) - Ngày 29/5/2026, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cho biết đã nhận được đơn đề nghị thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Phạm Quang Dũng kể từ ngày 1/6/2026.
Tập đoàn Generali tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Tập đoàn Generali tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

(TBTCO) - Generali tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực ở tất cả các phân khúc kinh doanh, đồng thời khẳng định nền tảng vốn vững chắc.
Bảo hiểm Bảo hành an toàn MIC - giải pháp tối ưu dành cho chủ xe không lo gián đoạn bảo hành chính hãng

Bảo hiểm Bảo hành an toàn MIC - giải pháp tối ưu dành cho chủ xe không lo gián đoạn bảo hành chính hãng

(TBTCO) - Hết hạn bảo hành chính hãng luôn là nỗi lo của các chủ xe, e ngại khi có sự cố thay tháo không phải phụ tùng chính hãng sẽ ảnh hưởng đến sự vận hành của xe. Hiểu được những “trăn trở” của khách hàng, Bảo hiểm Quân đội đã cho ra mắt Bảo hiểm Bảo hành an tâm MIC - giải pháp “bảo hiểm sức khỏe” giúp các chủ xe được an tâm về dịch vụ bảo hảnh, sửa chữa hoặc thay thế chữa những bộ phận/linh kiện của xe nếu hỏng hóc xuất phát từ lỗi kỹ thuật.
DBV nhận Giải thưởng Sao Khuê 2026 với giải pháp số hóa bồi thường bảo hiểm DBV eClaim 360

DBV nhận Giải thưởng Sao Khuê 2026 với giải pháp số hóa bồi thường bảo hiểm DBV eClaim 360

(TBTCO) - Ngày 28/5/2026, Tập đoàn Bảo hiểm DBV chính thức được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2026 với giải pháp số hóa bồi thường bảo hiểm DBV eClaim 360.
Áp lực thanh khoản ngân hàng vẫn khó hạ nhiệt

Áp lực thanh khoản ngân hàng vẫn khó hạ nhiệt

(TBTCO) - Theo dự báo của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, áp lực thanh khoản hệ thống ngân hàng và xu hướng tăng của lãi suất chưa sớm chấm dứt, trong bối cảnh tăng trưởng huy động tiếp tục thấp hơn tín dụng.
Thị trường bảo hiểm nhân thọ đang dịch chuyển từ cách tiếp cận cảm tính sang lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế

Thị trường bảo hiểm nhân thọ đang dịch chuyển từ cách tiếp cận cảm tính sang lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế

(TBTCO) - Báo cáo Nghiên cứu dư luận xã hội và Chính sách tiếp cận cộng đồng trong bảo hiểm nhân thọ do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam công bố cho thấy, có tới 80% người dân trong nhóm chưa sở hữu bảo hiểm nhân thọ dự định mua trong 12 tháng tới. Điều này cho thấy tiềm năng của thị trường còn lớn, tuy nhiên, cách tiếp cận bảo hiểm của người dân đang có nhiều thay đổi.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Doanh nghiệp niêm yết tăng tốc M&A cùng ngành

Doanh nghiệp niêm yết tăng tốc M&A cùng ngành

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ, tái khẳng định cam kết về tỷ giá

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ, tái khẳng định cam kết về tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (30/5): USD tự do mất đà, DXY mất mốc 99 điểm khi kỳ vọng Mỹ - Iran ngừng bắn gia tăng

Tỷ giá USD hôm nay (30/5): USD tự do mất đà, DXY mất mốc 99 điểm khi kỳ vọng Mỹ - Iran ngừng bắn gia tăng

Cạn kho giá thấp, doanh nghiệp sản xuất "ngấm" áp lực đầu vào

Cạn kho giá thấp, doanh nghiệp sản xuất "ngấm" áp lực đầu vào

Quản lý thuế theo dòng tiền: Giải pháp chống thất thu hiệu quả

Quản lý thuế theo dòng tiền: Giải pháp chống thất thu hiệu quả

Thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường vốn, tăng cường kết nối tài chính Việt Nam - Singapore

Thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường vốn, tăng cường kết nối tài chính Việt Nam - Singapore

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 30/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 30/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Việt Nam thịnh vượng và mạnh mẽ sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Singapore

Việt Nam thịnh vượng và mạnh mẽ sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Singapore

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ

Siết quản lý thuế thương mại điện tử từ dòng tiền số

Siết quản lý thuế thương mại điện tử từ dòng tiền số

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 15,550 15,850
Kim TT/AVPL 15,550 15,850
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 15,550 15,850
Nguyên Liệu 99.99 14,500 14,700
Nguyên Liệu 99.9 14,450 14,650
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 15,150 15,550
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 15,100 15,500
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 15,030 15,480
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 157,000 ▲1500K 160,000 ▲1500K
Hà Nội - PNJ 157,000 ▲1500K 160,000 ▲1500K
Đà Nẵng - PNJ 157,000 ▲1500K 160,000 ▲1500K
Miền Tây - PNJ 157,000 ▲1500K 160,000 ▲1500K
Tây Nguyên - PNJ 157,000 ▲1500K 160,000 ▲1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 157,000 ▲1500K 160,000 ▲1500K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,550 15,850
Miếng SJC Nghệ An 15,550 15,850
Miếng SJC Thái Bình 15,550 15,850
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,550 15,850
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,550 15,850
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,550 15,850
NL 99.90 14,200
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 14,250
Trang sức 99.9 15,040 15,740
Trang sức 99.99 15,050 15,750
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 1,585
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,555 15,852
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,555 15,853
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,553 1,583
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,553 1,584
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,533 1,568
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 148,748 155,248
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 108,862 117,762
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 97,885 106,785
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 86,908 95,808
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 82,674 91,574
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 56,642 65,542
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 1,585
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 1,585
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 1,585
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 1,585
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 1,585
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 1,585
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 1,585
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 1,585
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 1,585
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 1,585
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 1,585
Cập nhật: 30/05/2026 08:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18278 18554 19133
CAD 18514 18791 19408
CHF 32907 33292 33934
CNY 0 3846 3938
EUR 29969 30242 31288
GBP 34479 34870 35809
HKD 0 3226 3429
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 15374 15965
SGD 20036 20319 20850
THB 723 786 840
USD (1,2) 26036 0 0
USD (5,10,20) 26077 0 0
USD (50,100) 26106 26120 26395
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,125 26,125 26,395
USD(1-2-5) 25,080 - -
USD(10-20) 25,080 - -
EUR 30,185 30,209 31,517
JPY 160.99 161.28 170.29
GBP 34,795 34,889 35,942
AUD 18,527 18,594 19,218
CAD 18,755 18,815 19,425
CHF 33,213 33,316 34,153
SGD 20,213 20,276 20,985
CNY - 3,820 3,949
HKD 3,297 3,307 3,431
KRW 16.13 16.82 18.22
THB 772.31 781.85 833.27
NZD 15,364 15,507 15,900
SEK - 2,802 2,888
DKK - 4,039 4,164
NOK - 2,797 2,883
LAK - 0.91 1.27
MYR 6,214.15 - 6,983.75
TWD 758.63 - 915.14
SAR - 6,905.73 7,242.67
KWD - 83,643 88,617
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,115 26,135 26,395
EUR 30,113 30,234 31,425
GBP 34,770 34,910 35,930
HKD 3,292 3,305 3,421
CHF 33,019 33,152 34,100
JPY 161.43 162.08 169.44
AUD 18,503 18,577 19,173
SGD 20,270 20,351 20,941
THB 789 792 827
CAD 18,755 18,830 19,406
NZD 15,418 15,960
KRW 16.80 18.44
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26155 26155 26395
AUD 18476 18576 19501
CAD 18694 18794 19806
CHF 33197 33227 34810
CNY 3826.2 3851.2 3986.4
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30171 30201 31924
GBP 34787 34837 36595
HKD 0 3355 0
JPY 161.61 162.11 172.62
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6920 0
NOK 0 2850 0
NZD 0 15488 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2840 0
SGD 20199 20329 21057
THB 0 752.5 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 15550000 15550000 15850000
SBJ 13500000 13500000 15850000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,046 26,046 26,395
USD20 26,046 26,046 26,395
USD1 26,046 26,046 26,395
AUD 18,507 18,607 19,799
EUR 30,297 30,297 31,705
CAD 18,644 18,744 20,051
SGD 20,279 20,429 20,990
JPY 162.12 163.62 168.15
GBP 34,668 35,018 35,882
XAU 15,548,000 0 15,852,000
CNY 0 3,736 0
THB 0 788 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 30/05/2026 08:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80