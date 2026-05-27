Thuế - Hải quan

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ

Song Linh

18:12 | 27/05/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực tạm dừng thông quan đối với hàng hóa có dấu hiệu giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung vào hàng thương mại điện tử, chuyển phát nhanh, kho ngoại quan và các nhóm hàng rủi ro cao.
Siết kiểm tra từ hồ sơ đến thực tế hàng hóa

Cục Hải quan ban hành Công văn số 16727/CHQ-GSQL ngày 26/5/2026 yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực tăng cường áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa có dấu hiệu giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) và sở hữu công nghiệp.

Cán bộ hải quan kiểm tra, xử lý lô hàng phần mền có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ảnh: HQ

Việc ban hành văn bản chỉ đạo của Cục Hải quan nhằm triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Cụ thể, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tăng cường rà soát hồ sơ hải quan, đối chiếu thông tin khai báo với cơ sở dữ liệu về SHTT và các nguồn thông tin nghiệp vụ để kịp thời phát hiện hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.

Các thông tin được yêu cầu kiểm tra gồm tên hàng, mã HS, nhãn hiệu, xuất xứ, trị giá, tuyến đường vận chuyển, doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu… nhằm nhận diện nguy cơ hàng giả, hàng giả mạo nhãn hiệu hoặc hàng xâm phạm quyền SHTT.

Ngay cả trường hợp doanh nghiệp không khai báo nhãn hiệu trên tờ khai, cơ quan hải quan vẫn phải kiểm tra theo nhóm mặt hàng trọng điểm, nhóm hàng rủi ro cao hoặc căn cứ lịch sử tuân thủ của doanh nghiệp.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn nhưng chưa đủ căn cứ xác định vi phạm, Hải quan nơi đăng ký tờ khai sẽ chuyển kiểm tra thực tế hàng hóa, đồng thời lưu ý cụ thể các dấu hiệu nghi ngờ để công chức tập trung kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra thực tế, công chức hải quan phải đối chiếu kỹ mẫu mã, ký hiệu, bao bì, nhận diện thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, thông tin trên nhãn hàng hóa… với hồ sơ bảo hộ SHTT đã được cơ quan hải quan cập nhật để xác định dấu hiệu vi phạm.

Đáng chú ý, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực chủ động áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan nếu có căn cứ rõ ràng nghi ngờ hàng hóa giả mạo, vi phạm SHTT, thay vì chờ yêu cầu từ chủ thể quyền SHTT như trước đây. Các đơn vị cũng được yêu cầu thông báo ngay cho chủ sở hữu quyền SHTT hoặc đơn vị được ủy quyền hợp pháp khi phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm để phối hợp xác minh, xử lý.

Tập trung kiểm soát hàng thương mại điện tử, chuyển phát nhanh

Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực tăng cường kiểm soát đối với các loại hình có nguy cơ cao như thương mại điện tử xuyên biên giới, chuyển phát nhanh, bưu chính quốc tế và kho ngoại quan.

Theo Cục Hải quan, đây là những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ lợi dụng để vận chuyển hàng giả, hàng giả mạo nhãn hiệu hoặc hàng xâm phạm quyền SHTT với số lượng nhỏ, phân tán, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát.

Do đó, các Chi cục Hải quan khu vực được yêu cầu chủ động áp dụng thẩm quyền tạm dừng thông quan khi có dấu hiệu nghi vấn rõ ràng, bảo đảm vừa kiểm soát hiệu quả vừa đáp ứng yêu cầu thông quan nhanh.

Cục Hải quan cũng xác định rõ các nhóm hàng trọng điểm cần tập trung kiểm tra trong năm 2026 gồm hàng bách hóa, hàng tiêu dùng, điện gia dụng; hàng quá cảnh qua Việt Nam; hàng hóa giao dịch qua sàn thương mại điện tử và hàng gửi kho ngoại quan chờ nhập nội địa hoặc xuất sang nước thứ ba.

Để rút ngắn thời gian xử lý, công văn nêu rõ, trường hợp chủ sở hữu quyền hoặc người được ủy quyền hợp pháp xác nhận hàng hóa vi phạm quyền SHTT, thì cơ quan hải quan có thể xử lý ngay theo quy định mà không nhất thiết phải trưng cầu giám định. Chỉ trong trường hợp chưa đủ căn cứ kết luận, cơ quan hải quan mới lấy mẫu giám định hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh thêm.

Theo Cục Hải quan, việc tăng cường áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan là giải pháp trọng tâm nhằm triển khai Kế hoạch số 13576/KH-CHQ về kiểm soát chống buôn lậu hàng giả, hàng giả mạo sở hữu trí tuệ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2026, góp phần bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh và quyền lợi người tiêu dùng.
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Hải quan, nhập khẩu nhóm nhiên liệu của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2026, chủ yếu do giá năng lượng trên thị trường thế giới duy trì ở mức cao. Trong 4 tháng, cả nước đã chi hơn 10,35 tỷ USD để nhập khẩu than, dầu thô, xăng dầu và khí đốt hóa lỏng, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Thuế TP. Cần Thơ vinh dự được xướng tên ở vị trí á quân trong khối các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn TP. Cần Thơ về chỉ số cải cách hành chính năm 2025. Đây là phần thưởng xứng đáng, phản ánh khách quan hành trình bứt phá mạnh mẽ bằng tư duy phục vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và siết chặt kỷ cương của toàn ngành.
(TBTCO) - Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt trên 51.000 tỷ đồng trong năm 2026, Thuế tỉnh Phú Thọ chủ động quản lý chặt chẽ các đối tượng thu, tiến độ thu nộp ngân sách; đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu và có các giải pháp quản lý thu hiệu quả.
(TBTCO) - Nhằm nâng cao năng lực kiểm soát địa bàn, chủ động phát hiện và xử lý các tình huống buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua tuyến cảng biển, Chi cục Hải quan khu vực X vừa tổ chức diễn tập nghiệp vụ với kịch bản giả định sát thực tế tại khu vực cảng biển Nghi Sơn.
(TBTCO) - Việc kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn thực tế từng được xem là "thông lệ ngầm" trên thị trường bất động sản. Tuy nhiên, với cách tính thuế theo giá trị thực, tình trạng mua bán nhà "hai giá" được dự báo sẽ dần hết "đất sống".
(TBTCO) - Thuế tỉnh Gia Lai tiến hành rà soát, phân loại người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc có dấu hiệu bị lợi dụng thông tin để đăng ký kinh doanh không đúng thực tế.
(TBTCO) - Ngày 26/5/2026, Chi cục Hải quan khu vực X phối hợp với Ban Nghiệp vụ thuế hải quan và Ban Pháp chế (Cục Hải quan) tổ chức lớp tập huấn trị giá hải quan và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan cho công chức với nhiều nội dung mới bám sát thực tiễn quản lý, kiểm tra và thông quan hàng hóa.
Ngày 26/5, Cục Hải quan công bố số liệu, ghi nhận, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 346 tỷ USD, tăng tới 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, trong khi xuất khẩu lập kỷ lục mới nhờ nhóm điện tử, máy móc tăng mạnh, nhập khẩu tăng nhanh, khiến nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD.
