Hải quan tích cực tham gia hội nghị quyền sở hữu trí tuệ thương mại điện tử

(TBTCO) - Hội nghị khu vực về Quyền Sở hữu trí tuệ do Bộ Thương mại Nội địa và Chi phí Sinh hoạt Malaysia phối hợp với Tổ chức Chống hàng giả React tổ chức đã diễn ra tại Kota Kinabalu, Bang Sabah, Malaysia. Đoàn Việt Nam tham dự gồm đại diện Cục Hải quan, Chi cục Quản lý thị trường và Cục Sở hữu trí tuệ.

Chiều ngày 25/11/2025, Cục Hải quan cho biết, hội nghị khu vực về Quyền Sở hữu trí tuệ vừa được tổ chức thành công, thu hút sự tham dự của đại diện cơ quan Hải quan, cơ quan thực thi pháp luật, chủ sở hữu quyền, chuyên gia pháp lý và các nền tảng thương mại điện tử đến từ nhiều quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Bà Hoàng Vĩnh Hà (thứ 2 bên trái) đại diện Hải quan Việt Nam tham luận tại hội nghị. Ảnh: CHQ

Đối với Hải quan Việt Nam, sự kiện là cơ hội quan trọng để tăng cường đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng và bảo đảm trật tự thương mại lành mạnh.

Với chủ đề Thực thi quyền Sở hữu trí tuệ tại Châu Á: Tăng cường hợp tác từ “Trực tuyến đến Trực tiếp”, hội nghị tập trung thảo luận thách thức ngày càng gia tăng đối với công tác kiểm soát hàng giả, đặc biệt là hàng hóa lưu thông qua thương mại điện tử và xuyên biên giới trong các lĩnh vực như dược phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thiết bị y tế.

Tại phiên thảo luận chuyên sâu, bà Hoàng Vĩnh Hà - đại diện Hải quan Việt Nam, Chuyên gia được Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) công nhận trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ đã tham gia với tư cách diễn giả.

Trong phần chia sẻ, bà Vĩnh Hà đã giới thiệu các công cụ và khuyến nghị của WCO về tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới. Nhấn mạnh việc áp dụng các bộ công cụ phân tích rủi ro và cơ sở dữ liệu thông tin mà WCO khuyến khích các nước thành viên triển khai và trình bày kinh nghiệm của Hải quan Việt Nam trong kiểm soát hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ qua các nền tảng thương mại điện tử - lĩnh vực đang nổi lên với nhiều thách thức về quản lý, xác minh và phối hợp đa ngành.

Đại diện các cơ quan chuyên trách tham dự hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về chống vi phạm sở hữu trí tuệ. Ảnh: CHQ

Cục Hải quan cho biết thêm, hội nghị đã diễn ra các hoạt động nổi bật như chia sẻ thực tiễn tốt nhất về kiểm soát vi phạm sở hữu trí tuệ của lực lượng hải quan các nước; đối thoại cùng các nền tảng thương mại điện tử về cơ chế xử lý hàng giả trực tuyến, đào tạo chuyên sâu về nhận diện hàng giả với các gian hàng tương tác của các chủ sở hữu quyền và lễ tri ân các cơ quan thực thi và nền tảng trực tuyến có đóng góp tích cực trong phòng chống hàng giả. Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác sâu rộng giữa cơ quan thực thi, khu vực tư nhân và nền tảng thương mại điện tử trong khu vực nhằm đối phó với hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ ngày càng tinh vi./.