Dấu ấn Hải quan Việt Nam trong thành quả Chiến dịch Con rồng Mê Kông 7

(TBTCO) - Trong 2 ngày (ngày 18 - 19/11) tại Khánh Hòa, diễn ra Hội nghị tổng kết Chiến dịch Con Rồng Mê Kông 7 (OMD 7) về tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia với sự tham gia của gần 60 đại biểu đến từ cơ quan Hải quan các nước thành viên và các tổ chức thực thi pháp luật quốc tế.

Hải quan Việt Nam phối hợp triệt phá 165 vụ án ma tuý

Chiến dịch Con rồng Mê Kông (OMD) là chuỗi chiến dịch hành động chung giữa các cơ quan Hải quan và các cơ quan thực thi pháp luật khác của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về chống buôn bán bất hợp pháp ma tuý, động vật, thực vật hoang dã và các sản phẩm từ động, thực vật hoang dã thuộc danh mục CITES. Chiến dịch do Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc đồng sáng kiến và được triển khai từ năm 2018.

Ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu (thứ 2 bên trái) phát biểu tại sự kiện. Ảnh: CHQ

Hội nghị Tổng kết Chiến dịch Con Rồng Mê Kông 7 (OMD 7) do Hải quan Việt Nam phối hợp với Văn phòng Liên Hợp quốc về phòng chống ma túy và yội phạm (UNODC) và Văn phòng Liên lạc tình báo khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (RILO AP-WCO) tổ chức.

Giai đoạn 7 của Chiến dịch tại Việt Nam được chính thức kích hoạt và triển khai từ ngày 15/4/2025 đến ngày 15/9/2025, với sự tham gia của 24 cơ quan Hải quan, lực lượng thực thi pháp luật và tổ chức quốc tế, nhận được sự đồng thuận và hỗ trợ của Ban Điều phối Chiến dịch.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu cho biết, Hải quan Việt Nam đánh giá cao và ghi nhận sự hỗ trợ tích cực của các đối tác trong chia sẻ thông tin, phối hợp kỹ thuật và thúc đẩy hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia.

Từ năm 2022, khi Chiến dịch Con Rồng Mê Kông được đưa vào Tuyên bố chung của Tổng Bí thư Việt Nam - Trung Quốc, Chiến dịch đã nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Trên cơ sở đó, Hải quan Việt Nam đã tham mưu Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhằm mở rộng quy mô triển khai và tăng cường phối hợp liên ngành. Trong ba giai đoạn gần đây (OMD 5, 6 và 7), Hải quan Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (C05) thuộc Bộ Công an; đồng thời mở rộng triển khai tới toàn bộ các Chi cục Hải quan địa phương.

Trong khuôn khổ OMD 7, trên cơ sở chia sẻ thông tin từ các đối tác như Trung Quốc, Úc, Hồng Kông và Nhật Bản…, Hải quan Việt Nam đã triển khai, phát hiện nhiều vụ ma túy lớn. Chỉ trong 10 tháng của năm 2025, Hải quan Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ 165 vụ, bắt giữ 213 đối tượng, thu giữ 2,3 tấn ma túy các loại.

Chiến dịch Con Rồng Mê Kông 7 triệt phá tội phạm xuyên quốc gia

Theo Cục Hải quan, bên cạnh kết quả của Hải quan Việt Nam, Chiến dịch Con Rồng Mê Kông 7 ghi nhận kết quả sơ bộ đầy ấn tượng với 1.155 vụ việc bị phát hiện và xử lý từ các nước thành viên.

Gần 60 đại biểu đến từ cơ quan Hải quan các nước thành viên và các tổ chức thực thi pháp luật quốc tế tham dự sự kiện. Ảnh: CHQ

Trong đó, ma tuý 1.027 vụ, thu giữ 11,8 tấn cùng 1.745.000 viên ma túy tổng hợp. Tiền chất 20 vụ, thu giữ 353 kg và 3.800 viên tiền chất. Động, thực vật hoang dã 108 vụ, thu giữ 4.951,9 kg và 12.800 mẫu vật.

Đại diện Văn phòng UNODC gửi lời cảm ơn tất cả các cơ quan, tổ chức vì sự chuyên nghiệp, cam kết và hợp tác trong suốt OMD 7. Chiến dịch Con Rồng Mê Kông không chỉ là một chiến dịch, mà còn là một nền tảng cho sự tin tưởng, chia sẻ thông tin tinh báo và hành động tập thể.

Đồng thời, UNODC kỳ vọng vào những cuộc thảo luận hiệu quả trong thời gian tới và mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các nước thành viên trên hành trình hướng tới một thế giới không còn tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

UNODC tái khẳng định cam kết hỗ trợ Chiến dịch Con Rồng Mê Kông, sẵn sàng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ vận hành, các công cụ dựa trên trao đổi thông tin, cũng như các cơ chế phối hợp khu vực nhằm tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả hợp tác xuyên biên giới.

Đại diện Hải quan Trung Quốc, ông Dương Hi (Yang Xi), Cục trưởng Cục Chống buôn lậu, Hải quan Hạ Môn đánh giá cao sự đóng góp của Hải quan Việt Nam và khẳng định, với những nỗ lực chung, Chiến dịch Con Rồng Mê Kông đã trở thành thương hiệu hàng đầu xứng đáng trong lĩnh vực hợp tác thực thi pháp luật hải quan tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Đây không chỉ là cầu nối cho sự hợp tác chặt chẽ giữa Hải quan các nước, mà còn là vũ khí lợi hại để cùng nhau đối phó với những thách thức an ninh khu vực và trấn áp tội phạm buôn lậu xuyên biên giới.