Thuế tỉnh Nghệ An phấn đấu vượt dự toán thu để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh

(TBTCO) - Cải thiện cơ cấu thu thuế, tăng cường công tác quản lý thu để đảm bảo bao quát các nguồn thu, chống thất thu; phấn đấu hoàn thành vượt dự toán được giao để góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10% của tỉnh Nghệ An. Đây là những nhiệm vụ trọng tâm của Thuế tỉnh Nghệ An trong năm 2026, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính và lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Năm 2025, thu ngân sách đạt 169% dự toán

Chiều 7/1, Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành.

Về phía Cục Thuế có Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành và đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Ban nghiệp vụ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng Thuế tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Theo đánh giá, năm 2025, Thuế tỉnh Nghệ An đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chủ động - sáng tạo, kỷ cương - trách nhiệm, thích ứng nhanh, hành động quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thuế mang tính đột phá, vừa hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, lũy kế năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt trên 29.000 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa do Thuế tỉnh Nghệ An thực hiện đạt 27.097 tỷ đồng, bằng 169% dự toán Trung ương giao, bằng 112% dự toán phấn đấu của UBND tỉnh giao, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ thực hiện.

Trừ thu từ tiền sử dụng đất, xổ số và cổ tức, lợi nhuận còn lại thu ngân sách từ thuế, phí đạt 16.557 tỷ đồng, bằng 144% dự toán trung ương giao, bằng 119% dự toán phấn đấu của UBND tỉnh giao, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ thực hiện.

Đáng chú ý, thu thuế nhập doanh nghiệp đạt 1.775 tỷ đồng, bằng 124% so dự toán, bằng 133% so với cùng kỳ thực hiện; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 1.894 tỷ đồng, bằng 202% dự toán, bằng 164% so với cùng kỳ thực hiện.

Công tác quản lý nợ thuế cũng được Thuế tỉnh Nghệ An tập trung đôn đốc thu hồi đạt kết quả tích cực. Trong đó, tổng ước nợ giảm 274 tỷ đồng, tương ứng giảm 8,7% so với nợ tại thời điểm ngày 31/12/2024. Công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách cũng được Thuế tỉnh Nghệ An hiện kịp thời.

Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi từ thuế khoán sang phương pháp kê khai đối với hộ kinh doanh theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội và các nghị quyết, quyết định của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính và Cục Thuế, Thuế tỉnh Nghệ An đã tổ chức chiến dịch 30 ngày đêm chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và đạt nhiều kết quả tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải tặng hoa chúc mừng Thuế tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Theo báo cáo của Thuế tỉnh Nghệ An, đơn vị đang quản lý 67.600 hộ kinh doanh trên địa bàn, trong đó, có 1.673 hộ thực hiện phương pháp kê khai và hơn 65.927 hộ nộp thuế khoán. Thông qua chiến dịch, Thuế tỉnh Nghệ An đã cập nhật 2.543 hộ kinh doanh, lũy kế năm 2025 có 63.544 hộ kinh doanh đã được cập nhật ứng dụng cơ sở dữ liệu (đạt 100%).

Cũng trong chiến dịch, Thuế tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ 155 hộ kinh doanh có mức doanh thu khoán từ 1 tỷ đồng trở lên chuyển sang hộ kê khai hoặc lên doanh nghiệp. Lũy kế năm 2025, có 816 hộ kinh doanh có mức doanh thu khoán từ 1 tỷ đồng trở lên chuyển đổi hình thức, đạt 100% chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế cũng được Thuế tỉnh Nghệ An tăng cường thực hiện; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong ngành được đẩy mạnh.

Phấn đấu hoàn thành vượt dự toán được giao năm 2026

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo ngành Tài chính phải tạo được bước đột phá để đảm bảo đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn yêu cầu Thuế tỉnh Nghệ An phải hoàn thành nhiệm vụ công tác thu ngân sách. Trong đó, quan tâm cải thiện cơ cấu thu thuế, tăng cường công tác quản lý thu để đảm bảo bao quát các nguồn thu, chống thất thu.

Đồng thời, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn chỉ đạo Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức triển khai tái thiết kế hệ thống công nghệ thông tin, làm sạch dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ với các biện pháp xử lý nợ thuế, vì hiện nay số nợ vẫn còn cao; tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu ứng dụng chuyển đổi số, phân tích dữ liệu và đẩy mạnh kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế cũng như tại trụ sở người nộp thuế để nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành và ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng các tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh Phạm Bằng

“Ngoài ra, Thuế tỉnh Nghệ An cần tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành; ứng dụng chuyển đổi số trong việc quản lý công tác cán bộ để kịp thời ngăn ngừa, phát hiện kịp thời các hành vi tiêu cực” - Thứ trưởng Cao Anh Tuấn chỉ đạo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đánh giá, số thu ngân sách do Thuế tỉnh Nghệ An thực hiện trong năm 2025 là kết quả rất ấn tượng, làm tiền đề, tạo nền tảng tài chính quan trọng để tỉnh Nghệ An bước vào nhiệm kỳ phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An chỉ đạo, Thuế tỉnh Nghệ An tiếp tục giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thuế; tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa cơ quan thuế với các sở, ban, ngành của tỉnh và cấp ủy, chính quyền các xã, phường trong công tác quản lý thuế trên địa bàn theo chính quyền địa phương 2 cấp.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động ngành Thuế Nghệ An đã góp phần quan trọng vào những kết quả tích cực nêu trên.

Năm 2026, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị Thuế tỉnh Nghệ An tập trung hoàn thành các nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán được giao.

Trong đó, cần tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu và đặc biệt là thu hồi nợ đọng; chống chuyển giá, gian lận thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, tạo nền tảng vững chắc cho việc hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách của tỉnh; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân theo mô hình mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị ngành Thuế tỉnh góp phần vào thu hút đầu tư, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư của tỉnh, với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, chuyển đổi tư duy từ quản lý sang phục vụ và hỗ trợ, coi sự hài lòng và mức độ tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế là thước đo hiệu quả của công việc./.