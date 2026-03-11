Khối ngoại nối dài chuỗi mua ròng, chi gần 600 tỷ đồng gom cổ phiếu “ông lớn” bán lẻ MWG

(TBTCO) - Cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn của khối ngoại trong phiên 11/3.

Sau khi quay lại mua ròng mạnh trong phiên trước, khối ngoại tiếp tục duy trì đà giải ngân trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là phiên mua ròng thứ hai liên tiếp của khối ngoại với tâm điểm dòng tiền tập trung vào cổ phiếu bán lẻ đầu ngành MWG.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) với giá trị 595,8 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu còn lại trong danh sách. Đáng chú ý, cổ phiếu này tăng 6,79% lên 86.500 đồng/cổ phiếu, tiếp tục hồi phục sau giai đoạn điều chỉnh mạnh trước đó.

Trước đó, cổ phiếu này đã giảm sâu từ đầu tháng 3 và vừa chạm vùng đáy thấp nhất trong khoảng 6 tháng trở lại đây, trước khi bật tăng trở lại trong hai phiên gần đây. Việc dòng vốn ngoại giải ngân quy mô lớn cho thấy sức hút trở lại của cổ phiếu bán lẻ lớn nhất thị trường.

Trong nửa đầu tháng 3/2026, khối ngoại đã chi ròng 1.426 tỷ đồng để gom thêm cổ phiếu MWG. Đây cũng là cổ phiếu được các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất giai đoạn này.

Top cổ phiếu khối ngoại mua/bán ròng phiên 11/3

Xếp sau MWG, khối ngoại mua ròng tại ACB với 116,6 tỷ đồng, HPG với 113,1 tỷ đồng và BSR với 96,4 tỷ đồng. Một số cổ phiếu khác cũng được mua ròng đáng kể gồm GMD (88,8 tỷ đồng), VRE (78,3 tỷ đồng), PVT (70,8 tỷ đồng), VNM (64,3 tỷ đồng) và VPB (59,8 tỷ đồng). Ngoài ra, GEL cũng ghi nhận giá trị mua ròng khoảng 49 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng tại một số cổ phiếu ngân hàng và tài chính. STB đứng đầu danh sách với giá trị 143,3 tỷ đồng, tiếp đến là SSI (137,9 tỷ đồng) và BID (101,8 tỷ đồng). Các mã khác như VCB, VIC, DCM, CTG, VHM, HDB và GAS cũng ghi nhận giá trị bán ròng ở mức vài chục tỷ đồng.