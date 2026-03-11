(TBTCO) - Từ ngày 10-12/3 tại Hà Nội, Việt Nam đăng cai tổ chức Cuộc họp lần thứ 40 Nhóm làm việc về Thủ tục Hải quan và Tạo thuận lợi Thương mại ASEAN, với sự tham dự của cơ quan hải quan các nước thành viên, Ban Thư ký ASEAN và các đối tác, nhằm thúc đẩy hài hòa hóa thủ tục và tạo thuận lợi thương mại trong khu vực.

Cục Hải quan cho biết, thực hiện nghĩa vụ thành viên ASEAN, từ ngày 10-12/3/2026, Việt Nam đăng cai tổ chức Cuộc họp lần thứ 40 Nhóm làm việc về Thủ tục Hải quan và Tạo thuận lợi Thương mại ASEAN tại Hà Nội. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện cơ quan hải quan các nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN cùng các đối tác liên quan.

Thúc đẩy thuận lợi thương mại qua hợp tác hải quan ASEAN. Ảnh: CHQ

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Việt Nga, đại diện Hải quan Việt Nam nhấn mạnh trong bối cảnh thương mại toàn cầu có nhiều biến động, đặc biệt là sự phát triển nhanh của thương mại điện tử và chuyển đổi số, việc tăng cường hợp tác giữa các cơ quan hải quan ASEAN có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, tạo môi trường thương mại minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi, đánh giá tiến độ triển khai các lĩnh vực hợp tác theo Kế hoạch Phát triển Chiến lược Hải quan ASEAN như phân loại hàng hóa, trị giá hải quan, thương mại điện tử, thủ tục thông quan, quá cảnh hải quan, quan hệ đối tác với doanh nghiệp và chương trình doanh nghiệp ưu tiên. Các nội dung này được coi là nền tảng quan trọng nhằm thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại và hài hòa hóa thủ tục hải quan trong khu vực.

Trong khuôn khổ chương trình, cuộc họp cũng tổ chức phiên tham vấn với Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN nhằm lắng nghe khuyến nghị từ khu vực tư nhân liên quan đến minh bạch thông tin, tuân thủ tự nguyện cũng như cải thiện quy trình thông quan đối với hàng hóa thương mại điện tử.