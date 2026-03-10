Thuế TP. Hải Phòng thu nội địa 2 tháng được hơn 22.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, luỹ kế 2 tháng năm 2026, thu nội địa thực hiện được 22.055 tỷ đồng, đạt 21,4% dự toán pháp lệnh, 19,6% chỉ tiêu phấn đấu.

Tổ chức 6 lớp tập huấn trong 2 tháng

Đánh giá kết quả công tác thuế 2 tháng đầu năm, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị đã hỗ trợ người nộp thuế 16.430 lượt trực tiếp tại cơ quan thuế; trả lời, hỗ trợ giải đáp chính sách, vướng mắc bằng văn bản cho 92 trường hợp; hỗ trợ qua Hệ thống 479 kênh Hỏi - Đáp đối với 70 trường hợp, hỗ trợ người nộp thuế qua các phương tiện điện tử đối với 18.390 trường hợp.

Đồng thời, Thuế Thành phố đã tổ chức 6 lớp tập huấn với trên 1.358 lượt người nộp thuế đã tham dự đối thoại, tập huấn, trao đổi, giải đáp vướng mắc với cơ quan thuế.

Đáng chú ý, trong 2 tháng đầu năm 2026, đơn vị giải quyết hoàn 192 lượt hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền đề nghị hoàn là 1.940,9 tỷ đồng; số được hoàn là 1.927,4 tỷ đồng.

Công chức Thuế TP. Hải Phòng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác kiểm tra thuế.

Thuế thành phố đã ban hành kế hoạch tiếp tục tăng cường công tác quản lý hóa đơn điện tử, ngăn chặn, xử lý hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp nhằm gian lận, trốn thuế trên địa bàn TP. Hải Phòng. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể đến các đơn vị trong công tác quản lý hóa đơn điện tử, ngăn chặn, xử lý hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp nhằm gian lận, trốn thuế trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, các Phòng, Thuế cơ sở tập trung thực hiện rà soát dữ liệu, đảm bảo việc phân loại nợ thuế đúng, chính xác đối với từng khoản nợ, đặc biệt với nhóm nợ sai, nợ ảo, nợ chưa rõ nguyên nhân. Đảm bảo đầy đủ hồ sơ phân loại theo quy định, qua đó áp dụng các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế phù hợp, đúng quy định.

Về công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, lũy kế 2 tháng, hoàn thành kiểm tra 297 doanh nghiệp. Tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt tăng qua kiểm tra là 168,864 tỷ đồng, giảm lỗ 272,107 tỷ đồng, giảm khấu trừ 13,352 tỷ đồng...

Hướng dẫn quyết toán thuế 2025 theo quy định

Để hoàn thành nhiệm vụ thu nội địa quý I/2026, Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho rằng, cần theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách tháng 3, đánh giá, phân tích tình hình thu tại từng địa bàn, từng khu vực thu, sắc thuế để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt là các chính sách thuế mới được ban hành. Chủ động tổ chức hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế 2025 theo đúng thời gian quy định.

Tiếp tục rà soát, xử lý dữ liệu nộp thừa, ảo trên ứng dụng TMS. Thường xuyên rà soát, thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế, tránh để quá thời hạn.

Nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện công vụ Ông Nguyễn Tiến Trường cho hay, đơn vị hoàn thành xây dựng ứng dụng quản lý rủi ro hóa đơn đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Đồng thời, nâng cao tinh thần kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện công vụ; tiếp tục tuyên truyền việc khảo sát đo lường sự hài lòng đối với cơ quan thuế tới người nộp thuế.

Cùng với đó, giao chỉ tiêu thu nợ tới từng công chức, rà soát lại việc phân loại nợ để thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế cho phù hợp; bám sát Cục Thuế trong việc ban hành kế hoạch kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Theo ông Trường, đơn vị rà soát các dự án đấu thầu, đấu giá trên địa bàn thành phố, bám sát kế hoạch của UBND thành phố để tham mưu Ban lãnh đạo Thuế thành phố, các cấp chính quyền địa phương trong công tác thực hiện dự toán các khoản thu từ đất, đặc biệt là các khoản thu từ tiền sử dụng đất.

Đồng thời, tiếp tục chuẩn hóa cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh, tuyên truyền các chính sách tới hộ kinh doanh qua các nhóm zalo, phấn đấu cài eTax mobile cho 100% hộ kinh doanh và cá nhân để thực hiện thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Thường xuyên tổng hợp các vướng mắc phát sinh trong thực tế khi chuyển đổi quản lý thuế hộ kinh doanh từ phương thức khoán sang phương thức kê khai để báo cáo Cục Thuế, Bộ Tài chính... xem xét xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện.