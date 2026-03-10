Loạt khu công nghiệp mới tại Gia Lai được yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng

(TBTCO) - Nhiều dự án khu công nghiệp mới tại tỉnh Gia Lai như Khu công Nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 1, Khu công nghiệp Bình Nghi, Khu công nghiệp Tây Giang đang được đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chờ xong mặt bằng

Ông Dương Ngọc Oanh - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bình Nghi, chủ đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bình Nghi (gọi tắt là Dự án KCN Bình Nghi) thông tin, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng một phần diện tích, hiện đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phần còn lại.

Dự án Khu công nghiệp Bình Nghi được tổ chức công vào ngày 19/12/2025.

Trước đó, Dự án KCN Bình Nghi đã được chủ đầu tư tổ chức lễ khởi công vào ngày 19/12/2025.

Theo UBND xã Tây Sơn, Dự án KCN Bình Nghi có diện tích 207,67 ha, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành khoảng 49,7 ha; đồng thời di dời được 1.110/1.189 ngôi mộ theo kế hoạch.

Đồng thời, tính đến ngày 7/3/2026, các đơn vị liên quan đã trình phê duyệt 9 phương án bồi thường, hỗ trợ cho 170 hộ dân và 1.176 ngôi mộ với tổng kinh phí hơn 92,17 tỷ đồng.

Các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất đối với 292 trường hợp, tương ứng 773/1.242 thửa đất với diện tích khoảng 78,9 ha; trong đó đã chuyển hồ sơ của 192 hộ đến UBND xã Tây Sơn để xác nhận nguồn gốc sử dụng đất.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc khi có 6 trường hợp dù đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa thống nhất nhận tiền và bàn giao mặt bằng do chưa đồng thuận về loại đất và đơn giá bồi thường.

Bên cạnh đó, một số diện tích đất vẫn chưa thể kiểm đếm do phát sinh tranh chấp giữa các hộ dân, tình trạng lấn chiếm đất hoặc người dân chưa phối hợp kê khai, kiểm đếm; một số trường hợp có sự chênh lệch giữa diện tích thực tế sử dụng với hồ sơ địa chính, gây khó khăn cho công tác xác định nguồn gốc và lập phương án bồi thường.

Đối với khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của nhà đầu tư với diện tích khoảng 40 ha, đến đầu tháng 3/2026, địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 4,47 ha và kiểm đếm xong hơn 15 ha.

Đối với phần diện tích giai đoạn 2 của dự án với quy mô 157,6 ha, các đơn vị đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 4,47 ha; đang tiếp tục rà soát, xác định hiện trạng sử dụng đất, phối hợp với đơn vị tư vấn đo đạc để vừa đo đạc vừa kiểm đếm nhằm đẩy nhanh tiến độ lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

Trong khi đó, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp Bình Hưng cho biết, sau khi được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tây Giang (gọi tắt là Dự án KCN Tây Giang) vào ngày 16/1/2026, công ty đã thuê đơn vị tư vấn đo đạc bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, công ty cũng đã hoàn thành việc khảo sát, điều tra hiện trạng rừng để phục vụ thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định.

Theo UBND xã Bình Khê, đối với Dự án KCN Tây Giang, công tác đo đạc cơ bản hoàn thành, các đơn vị đang tổ chức mời người dân ký xác nhận hồ sơ kỹ thuật thửa đất để hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định.

Các cơ quan chức năng đã tổ chức họp dân để thông tin, triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng dự án. Dự kiến trong tháng 3/2026, các đơn vị sẽ tiến hành kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất.

Đẩy nhanh tiến độ loạt dự án mới

Theo ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trong thời gian qua công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án khu công nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một số dự án triển khai vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Mới đây, ông Hoàng đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng loạt dự án khu công nghiệp được phê duyệt trong năm 2025 và 2026.

Theo đó, Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 1 (Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ), Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai được giao tiếp tục thực hiện kê khai, kiểm đếm đối với 37 trường hợp còn lại, hoàn thành trong tháng 3/2026; khẩn trương lập, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp đã được UBND xã Phù Mỹ Đông xác nhận.

UBND xã Phù Mỹ Đông khẩn trương xác nhận nguồn gốc đối với các trường hợp còn lại để thực hiện các bước tiếp theo.

Đối với Dự án KCN Bình Nghi, Phó chủ tịch tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với UBND xã Tây Sơn, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện kê khai, kiểm đếm đối với các trường hợp còn lại; trước mắt ưu tiên giải phóng mặt bằng phạm vi khai thác đất san lấp mặt bằng dự án.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu địa phương ưu tiên giải phóng mặt bằng tại các khu vực trọng điểm theo yêu cầu của nhà đầu tư Dự án Khu công nghiệp Bình Nghi và Tây Giang. Ảnh: Văn Phong.

UBND xã Tây Sơn xem xét, giải quyết khiếu nại đối với các trường hợp chưa thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định pháp luật; đồng thời, tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong người dân.

Với Dự án KCN Tây Giang, UBND xã Bình Khê được giao thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ đảm bảo mặt bằng khởi công dự án vào đầu tháng 6/2026. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư triển khai dự án đảm bảo tiến độ đã cam kết.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị chủ đầu tư Dự án KCN Tây Giang và Dự án KCN Bình Nghi sớm bố trí nguồn kinh phí để chi trả cho các trường hợp đã được phê duyệt phương án, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và sớm triển khai các dự án theo kế hoạch.