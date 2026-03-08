Theo Sở Tài chính Gia Lai, trong tuần từ ngày 27/2 đến 6/3/2026, toàn tỉnh đã thu hút 8 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 3.204,95 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 3 dự án được điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn bổ sung 656,7 tỷ đồng.

Trong số các dự án mới, đáng chú ý là dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Cát Trinh do Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội đầu tư, với tổng vốn lên tới 2.554 tỷ đồng. Đây là dự án có quy mô vốn lớn nhất trong đợt thu hút đầu tư tuần qua, góp phần quan trọng vào phát triển hạ tầng công nghiệp của tỉnh.

Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với hàng loạt dự án chăn nuôi được triển khai. Cụ thể gồm: Trang trại chăn nuôi heo Điền Khang Farm (170 tỷ đồng); Trang trại chăn nuôi heo Phúc Thịnh Xanh (80 tỷ đồng); Trang trại chăn nuôi heo Vàng (99 tỷ đồng); Trang trại chăn nuôi heo nái Hà Ngân (117,551 tỷ đồng); Trang trại chăn nuôi heo Tân Bình Gia Lai (90 tỷ đồng) và Trang trại chăn nuôi heo Đăng Khoa Gia Lai (90 tỷ đồng).

Ngoài ra, tỉnh cũng thu hút dự án Đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung An Lão của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Yến với tổng vốn đầu tư hơn 4,39 tỷ đồng, nhằm góp phần hoàn thiện chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, Gia Lai đã thu hút 58 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 52.020,33 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản dẫn đầu với 28 dự án, tiếp đến là công nghiệp với 13 dự án, xây dựng - hạ tầng 10 dự án, thương mại dịch vụ - du lịch 5 dự án và bất động sản, kinh tế đô thị 2 dự án.

Xét theo địa bàn, phần lớn các dự án được triển khai ngoài khu kinh tế và khu công nghiệp. Cụ thể có 54 dự án ngoài khu kinh tế và khu công nghiệp, tổng vốn đầu tư 46.929,59 tỷ đồng, trong đó 12 dự án nằm trong cụm công nghiệp và 42 dự án ngoài cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, có 4 dự án trong khu kinh tế và khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 5.090,74 tỷ đồng.

Về thủ tục đầu tư, trong tuần qua các cơ quan chức năng đã tiếp nhận 20 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đầu tư. Trong đó có 13 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cùng 7 hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Cùng thời gian này, công tác đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận sự gia tăng. Từ ngày 26/2 đến 4/3/2026, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 82 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 2.361 tỷ đồng. Ngoài ra, có 7 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, 6 doanh nghiệp giải thể và 5 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Bên cạnh kết quả thu hút đầu tư, Sở Tài chính cũng đã trình UBND tỉnh 11 báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư đối với nhiều dự án quan trọng như khu đô thị, nhà máy chế biến gỗ, cơ sở chế biến cao su, dự án đường dây truyền tải điện 220 kV Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2, dự án trồng chuối công nghệ cao và một số dự án chăn nuôi quy mô lớn./.