(TBTCO) - Ngay trong tháng 1/2026, Gia Lai đã ghi nhận những tín hiệu khởi sắc trong công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư khi thu hút 31 dự án mới với tổng vốn đăng ký hơn 46.390 tỷ đồng. Cùng sự gia tăng mạnh mẽ về số doanh nghiệp thành lập mới, điều này cho thấy môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh ngày càng hấp dẫn và năng động.

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, trong tháng 1/2026, toàn tỉnh Gia Lai đã thu hút 31 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 46.390,18 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 16 dự án đang triển khai, với tổng vốn đầu tư tăng thêm 1.299,4 tỷ đồng, góp phần mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả các dự án hiện hữu.

Xét theo lĩnh vực đầu tư, các dự án tập trung chủ yếu vào công nghiệp với 12 dự án; lĩnh vực xây dựng - hạ tầng có 9 dự án; lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 7 dự án. Ngoài ra, còn có 2 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, kinh tế đô thị và 1 dự án trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, du lịch. Cơ cấu này cho thấy định hướng thu hút đầu tư của tỉnh tiếp tục ưu tiên công nghiệp, hạ tầng và nông nghiệp ứng dụng công nghệ, phù hợp với tiềm năng và lợi thế của địa phương.

Về phân bố địa bàn, có 29 dự án đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, trong đó 10 dự án triển khai trong các cụm công nghiệp và 19 dự án ngoài cụm công nghiệp; 2 dự án được triển khai trong khu kinh tế, khu công nghiệp. Điều này phản ánh xu hướng lan tỏa đầu tư ra nhiều khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển đồng đều giữa các địa phương trong tỉnh.

Cùng với thu hút dự án, công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ đầu tư cũng được các cơ quan chức năng tập trung thực hiện kịp thời. Trong tháng 1/2026, tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận tổng cộng 78 hồ sơ thuộc lĩnh vực đầu tư. Trong đó, có 48 hồ sơ liên quan đến thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 28 hồ sơ thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 2 hồ sơ chấp thuận nhà đầu tư.

Đáng chú ý, hoạt động đăng ký doanh nghiệp ghi nhận sự tăng trưởng đột biến. Từ ngày 1/1/2026 đến 31/1/2026, toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 602 doanh nghiệp thành lập mới, tăng khoảng 300% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký đạt 4.058 tỷ đồng, tăng khoảng 495% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, có 725 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, 55 doanh nghiệp giải thể và 273 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Trong tháng, Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh 27 báo cáo liên quan đến thẩm định chủ trương đầu tư các dự án thuộc nhiều lĩnh vực như hạ tầng cụm công nghiệp, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi, du lịch - dịch vụ, nhà ở xã hội, giáo dục và công nghiệp chế biến. Đây là những nội dung quan trọng cần sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án./.