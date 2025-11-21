(TBTCO) - UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kết quả mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu văn hoá, thể dục thể thao, vui chơi giải trí kết hợp thương mại dịch vụ, du lịch 1. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.599 tỷ đồng, với quy mô 308,2ha tại xã Cát Tiến.

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, dự án tại xã Cát Tiến, có quy mô lớn với diện tích 308,2ha, gồm sân golf, khu dịch vụ du lịch – thương mại, khu lưu trú và các hạng mục văn hoá – giải trí. Trong đó, khu sân golf và mảng cây xanh chuyên dụng chiếm hơn 136ha; các khu văn hoá, dịch vụ và hỗn hợp được bố trí đan xen, tạo trục không gian phục vụ hoạt động thể thao, nghỉ dưỡng và thương mại. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ cho toàn khu, bảo đảm mục tiêu khai thác dài hạn.

Theo mục tiêu được phê duyệt, dự án sẽ xây dựng sân golf cùng các công trình phụ trợ phục vụ vận hành, khai thác; khách sạn đạt chuẩn từ ba sao trở lên; bến du thuyền; hệ thống lưu trú và dịch vụ du lịch; cùng các hạng mục thương mại dịch vụ quy mô phù hợp với quỹ đất. Đây được kỳ vọng là điểm nhấn trong chiến lược phát triển du lịch sinh thái – thể thao tại Gia Lai.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 2.599 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án hơn 2.446 tỷ đồng và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 152 tỷ đồng. Tiến độ triển khai được chia thành ba giai đoạn. Từ quý III/2025 đến quý I/2026, nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500, báo cáo đánh giá tác động môi trường, thiết kế cơ sở và các thủ tục pháp lý. Giai đoạn quý II – quý IV/2026 tập trung thi công hạ tầng kỹ thuật. Từ năm 2027 đến 2028, dự án đưa Khu 1 vào vận hành thử nghiệm, trước khi triển khai Khu 2 trong giai đoạn 2028 – 2030.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, nhà đầu tư phải thực hiện dự án đúng quy định của pháp luật về Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn, phòng cháy chữa cháy, môi trường và các yêu cầu của cơ quan quản lý. Dự án phải được triển khai theo đúng quy hoạch; mọi hình thức chuyển nhượng dự án, quyền sử dụng đất, cổ phần hoặc vốn góp đều không được phép khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Vi phạm có thể dẫn đến chấm dứt dự án mà không được bồi thường.

Sau 12 tháng kể từ khi được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, nếu nhà đầu tư không triển khai hoặc không bảo đảm tiến độ mà không có lý do chính đáng, dự án sẽ bị xem xét chấm dứt./.