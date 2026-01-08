Ngày 8/1: Giá cao su thế giới kỳ hạn gần đồng loạt khởi sắc

Giá cao su Nhật Bản kỳ hạn gần hôm nay (8/1) duy trì mức tăng, trong khi kỳ hạn xa giảm trở lại, kết thúc chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp khi đồng Yên mạnh lên so với đồng USD và giá dầu suy yếu. Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu bình ổn.

Giá cao su Nhật Bản kỳ hạn gần hôm nay duy trì mức tăng. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc tháng 3/2026 tăng 1,02% (160 Nhân dân tệ) lên mức 15.910 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 tại Thái Lan tăng 0,6% (0,4 Baht) lên mức 62,1 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 0,1% (0,2 Yên) lên mức 343 Yên/kg.

Trong khi đó, giá cao su Nhật Bản kỳ hạn xa giảm trở lại, kết thúc chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp khi đồng Yên mạnh lên so với đồng USD và giá dầu suy yếu.

Hợp đồng cao su giao tháng 6/2026 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) giảm 0,2% xuống 349,2 Yên (2,23 USD)/kg.

Trong khi đó, hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE) tăng 250 Nhân dân tệ, tương đương 1,58%, lên 16.050 Nhân dân tệ/tấn (2.299,79 USD). Hợp đồng cao su butadiene kỳ hạn tháng 2 trên SHFE, được giao dịch sôi động nhất, tăng 140 Nhân dân tệ (1,2%) lên 11.830 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403-408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.