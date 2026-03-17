Ngày 17/3: Giá heo hơi tại nhiều địa phương ở miền Bắc tăng mạnh

Giá heo hơi hôm nay (17/3) tại nhiều địa phương ở khu vực miền Bắc tăng từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg so với hôm trước. Trong khi đó, thị trường miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam tiếp tục duy trì ổn định. Mức giá cao nhất trên thị trường hiện ghi nhận 66.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh tăng so với hôm trước. Cụ thể, giá heo tại Lạng Sơn và Quảng Ninh cùng tăng 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở 63.000 đồng/kg.

Ở mức tăng 1.000 đồng/kg, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên cùng lên 64.000 đồng/kg. Ninh Bình, Phú Thọ và Sơn La tăng 1.000 đồng/kg lên 63.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, Thái Nguyên, Lào Cai và Lai Châu cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở 62.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Cao Bằng, Hải Phòng và Điện Biên tiếp tục duy trì mức 63.000 đồng/kg, Tuyên Quang giữ mức 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 62.000 đồng/kg đến 64.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ tại một địa phương so với hôm trước. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 63.000 đồng/kg.

Trong khi đó, heo hơi tại Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục duy trì mức 63.000 đồng/kg. Các địa phương Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng giao dịch ở 62.000 đồng/kg, còn Hà Tĩnh giữ mức 61.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức 65.000 đồng/kg, là địa phương có giá cao nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 61.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ tiếp tục duy trì mức 65.000 đồng/kg. Tại Đồng Tháp và Vĩnh Long giữ mức 64.000 đồng/kg. Trong khi đó, TP Hồ Chí Minh vẫn duy trì mức 66.000 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất cả nước.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 64.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

