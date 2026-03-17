Ngày 17/3: Giá cao su thế giới biến động trái chiều do áp lực từ nhu cầu công nghiệp

Giá cao su thế giới hôm nay (17/3) biến trái động chiều khi các hợp đồng tại Singapore đồng loạt tăng, trong khi giá trên sàn Thượng Hải, Thái Lan và Nhật Bản giảm do áp lực từ nhu cầu công nghiệp toàn cầu. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định.

Giá cao su thế giới hôm nay biến trái động chiều. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Mở cửa phiên giao dịch 16/3, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan giảm 0,5% (0,4 Baht) về mức 73,5 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 0,5% (2 Yên) về mức 364 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 giảm 0,2% (30 Nhân dân tệ) về mức 16,985 Nhân dân tệ/tấn.

Ngược lại, trên sàn Singapore (SGX), giá cao su TSR20 ghi nhận xu hướng tăng nhẹ. Hợp đồng kỳ hạn tháng 4/2026 đạt 195,90 cent/kg, tăng 0,46%. Các hợp đồng giao tháng 5, tháng 6, tháng 7 và tháng 8/2026 cũng tăng nhẹ, dao động quanh mức 195,3 - 195,4 cent/kg.

Theo các nhà phân tích thị trường, giá cao su thế giới hiện đang chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố như biến động tài chính, tình hình địa chính trị và triển vọng nhu cầu công nghiệp toàn cầu. Những yếu tố này khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, đồng thời làm cho xu hướng giá trong ngắn hạn trở lên khó đoán định.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ổn định so với những ngày trước đó.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ở mức 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường cao su nguyên liệu trong nước đang duy trì trạng thái ổn định khi các doanh nghiệp chế biến vẫn giữ nguyên mức giá thu mua, trong bối cảnh nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ chưa có biến động lớn./.