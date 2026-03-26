Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp Đại sứ Singapore, thúc đẩy hợp tác kinh tế - tài chính

Quan hệ Việt Nam - Singapore phát triển thực chất, hiệu quả

Chúc mừng Đại sứ Rajpal Singh nhận nhiệm vụ Đại sứ Singapore tại Việt Nam từ đầu tháng 3/2026, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng Singapore là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu, là người bạn gần gũi và tin cậy trong khu vực.

Quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển rất tích cực, thực chất và hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính, đổi mới sáng tạo và kết nối kinh tế. Sau Hội nghị Kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore lần thứ 19 tổ chức tại Hà Nội tháng 10/2025, hai bên đã có thêm cơ sở thuận lợi để thúc đẩy các trụ cột hợp tác mới, phù hợp với khuôn khổ quan hệ mới giữa hai nước.

Trao đổi nhanh về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, Việt Nam đã nỗ lực duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và đạt được kết quả tích cực trong năm 2025, với tăng trưởng GDP đạt 8,02%. Đầu tư công và dòng vốn FDI tiếp tục là động lực quan trọng; môi trường kinh doanh được cải thiện, niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư được củng cố.

Đồng thời, Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ cải cách thể chế và tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn tới. Năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng suất.

Trong khi đó, Singapore tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, với nền tảng thể chế vững chắc, môi trường kinh doanh minh bạch và khả năng thích ứng linh hoạt trước các biến động toàn cầu. Những kinh nghiệm của Singapore trong phát triển kinh tế số, tài chính hiện đại và quản trị hiệu quả là rất đáng tham khảo đối với Việt Nam.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Hai nền kinh tế có nhiều điểm tương đồng, bổ trợ, cùng định hướng phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng. Đây là cơ sở quan trọng để hai nước tiếp tục nâng tầm hợp tác, tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện”.

Singapore sẵn sàng mở rộng đầu tư và hỗ trợ phát triển

Chia sẻ tại buổi tiếp, Đại sứ Rajpal Singh đồng tình với Bộ trưởng Bộ Tài chính rằng quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam - Singapore đang phát triển trên đà rất tích cực.

Theo Đại sứ Rajpal Singh, trọng tâm mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia là hợp tác kinh tế. Singapore là một trong những nhà đầu tư lớn nhất ở Việt Nam và đối tác thương mại lớn của Việt Nam, có rất nhiều công ty Singapore đầu tư lớn vào Việt Nam.

Cũng theo Đại sứ Rajpal Singh năm 2025 là 1 năm khó khăn nhưng Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng, với GDP đạt 8,02%. Ông nhấn mạnh: “Trong khu vực, chúng tôi đánh giá Việt Nam là một ngôi sao sáng”.

Đại sứ Rajpal Singh cho biết, ông có góc nhìn rất tích cực về tầm nhìn phát triển của kinh tế Việt Nam trong thời gian tới và ấn tượng với mục tiêu đầy thách thức của Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra là mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới. Singapore rất sẵn lòng hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu này.

Về trung tâm tài chính quốc tế, Singapore sẽ hỗ trợ Việt Nam hết sức có thể. Hai bên đã có những cuộc họp sơ bộ thống nhất về những gì Singapore có thể hỗ trợ Việt Nam.

Đại sứ cho biết, các doanh nghiệp Singapore rất mong muốn tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Trong đó một điểm sáng nổi bật trong đầu tư của Singapore tại Việt Nam là khu công nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP. VSIP là mô hình rất thành công tại Việt Nam và đang hướng đến mở rộng thêm các khu công nghiệp VSIP tại Việt Nam. Mong nhận được sự hỗ trợ của Bộ Tài chính trong mở rộng VSIP, nhất là trong việc gia hạn hợp đồng thuê đất.

Về hợp tác trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Đại sứ Rajpal Singh cho biết, giữa hai nước có chương trình trao đổi tài năng đổi mới sáng tạo để trao đổi tài năng trong các lĩnh vực cụ thể. Hiện nay, đã có những tài năng của Việt Nam sang Singapore làm việc và rất hi vọng Việt Nam đẩy nhanh quy trình này để sớm có các tài năng từ Singapore sang Việt Nam làm việc.

Cùng với đó, Singapore mong muốn nâng cấp các chương trình hỗ trợ kỹ thuật với chất lượng cao hơn và có nhiều chương trình hơn. Liên quan lĩnh vực công nghệ số, công nghệ xanh, Đại sứ cho biết, có rất nhiều doanh nghiệp Singapore quan tâm và muốn mở rộng tại Việt Nam.

Ngoài những lĩnh vực hợp tác mới, Singapore mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác giải quyết các vấn đề còn đang tồn đọng, trong đó có vấn đề về biểu giá điện. Singapore mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Bộ Tài chính trong lĩnh vực này.

Chủ động gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư Singapore

Đánh giá tiềm năng hợp tác đa lĩnh vực, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, hai bên còn nhiều dư địa để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa.

Bộ trưởng cho biết, về đầu tư, Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện thể chế, chính sách và tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư Singapore triển khai hiệu quả, bền vững các dự án tại Việt Nam.

Việt Nam hoan nghênh Singapore tiếp tục mở rộng đầu tư, nhất là thúc đẩy chuyển đổi các khu VSIP theo hướng khu công nghiệp sinh thái, thông minh, công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng và gắn với phát triển bền vững. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp Singapore tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam như công nghiệp bán dẫn, điện tử, chế tạo thông minh, dữ liệu lớn, công nghệ cao, vật liệu mới, năng lượng sạch, công nghiệp hỗ trợ, thương mại điện tử, hạ tầng công nghiệp và đô thị thông minh.

Về đổi mới sáng tạo, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Singapore trong phát triển các ngành công nghệ chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và các lĩnh vực công nghệ tiên tiến khác. Đồng thời thu hút thêm các quỹ đầu tư, tập đoàn công nghệ và cơ sở nghiên cứu - phát triển của Singapore tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam, trong đó có Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Về hợp tác trong lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước, Việt Nam đang định hướng tái cơ cấu toàn diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, tiến tới hình thành mô hình Quỹ đầu tư quốc gia. Trong quá trình này, Việt Nam rất coi trọng việc nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, trong đó mô hình của Temasek là một điển hình thành công.

Trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường vốn, Việt Nam mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm về hoàn thiện khung pháp lý thị trường vốn và tài sản số; tăng cường phối hợp trong giám sát thị trường, phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; thúc đẩy kết nối thị trường vốn hai nước.

Đồng thời đẩy mạnh hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực trong các lĩnh vực quản lý tài sản, quản trị rủi ro, tài chính bền vững, tài chính số. Trong thời gian qua, hợp tác giữa MAS, SGX, WMI, Temasek Foundation và phía Việt Nam đã có nhiều bước tiến cụ thể, tạo nền tảng tốt để mở rộng hợp tác trong giai đoạn tới.

Liên quan đến việc gia hạn thời gian thuê đất của VSIP, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết: “Bộ Tài chính rất tích cực báo cáo các cấp có thẩm quyền tháo gỡ về mặt thể chế, để từ đó tạo điều kiện cho các địa phương có thể gia hạn thời hạn thuê đất cho VSIP. Đến giờ phút này, mọi chuyện đang tiến triển rất thuận lợi”.

Liên quan đến giải quyết các vấn đề tồn đọng, Bộ trưởng khẳng định, việc tháo gỡ những tồn đọng cho các dự án là ưu tiên hàng đầu của Bộ Tài chính và Chính phủ Việt Nam. Nếu có bất cứ khó khăn, vướng mắc nào thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính, Bộ sẽ kịp thời xem xét giải quyết. Trong các vấn đề thuộc trách nhiệm của các bộ ngành, địa phương, Bộ Tài chính sẽ có sự phối hợp hết sức kịp thời trong việc xem xét nghiêm túc những vấn đề tồn đọng theo phản ánh của các doanh nghiệp.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: “Quan điểm của chúng tôi, Việt Nam có thể tăng trưởng kinh tế cao và bền vững đòi hỏi sự cộng hưởng nguồn lực đến từ các doanh nghiệp FDI, các doanh nghiệp trong nước, từ người dân và chúng tôi đặc biệt quan tâm việc thu hút nguồn lực từ các doanh nghiệp Singapore. Vì vậy, tất cả những vấn đề vướng mắc của các doanh nghiệp đều phải được tháo gỡ, và tất cả những chính sách tốt nhất cho doanh nghiệp phải được nghiên cứu đưa vào áp dụng. Tất cả những thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết đều phải cắt bỏ ngay trong quý II của năm nay, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động của các doanh nghiệp”.