Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tiếp tục chương trình làm việc về công tác nhân sự, sáng 8/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Theo Nghị quyết, ông Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Ngô Văn Tuấn sinh năm 1971, quê tại tỉnh Bắc Ninh, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI. Ông có trình độ Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, Cao cấp lý luận chính trị và đã trải qua hàng chục năm công tác trong lĩnh vực tài chính, kiểm toán.

Trước khi được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng như Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; Tổng Kiểm toán nhà nước; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội.