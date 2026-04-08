Thời sự

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hoàng Yến

[email protected]
12:21 | 08/04/2026
(TBTCO) - Ông Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tiếp tục chương trình làm việc về công tác nhân sự, sáng 8/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Theo Nghị quyết, ông Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Đức Thanh

Ông Ngô Văn Tuấn sinh năm 1971, quê tại tỉnh Bắc Ninh, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI. Ông có trình độ Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, Cao cấp lý luận chính trị và đã trải qua hàng chục năm công tác trong lĩnh vực tài chính, kiểm toán.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn (thứ 3 từ phải vào) trao đổi với các đại biểu bên hành lang Quốc hội.

Trước khi được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng như Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; Tổng Kiểm toán nhà nước; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội.

TÓM TẮT TIỂU SỬ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH NGÔ VĂN TUẤN

- Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, sinh năm 1971

- Quê quán: Bắc Ninh

- Là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng; Đại học chuyên ngành Tài chính-Tín dụng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 9/1993 - 7/1995: Kế toán, Công ty Liên doanh TNHH sản xuất kinh doanh tấm bông PE-Hà Nội;

- Từ tháng 8/1995 - 11/1998: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng, Vụ Chính sách tài chính, Bộ Tài chính;

- Từ tháng 12/1998 - 11/2008: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Thư ký, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính;

- Từ tháng 12/2008 - 12/2016: Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính Bộ Tài chính;

- Từ tháng 01/2017 - 6/2019: Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương;

- Từ tháng 7/2019 - 10/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình;

- Từ tháng 10/2020 - 23/7/2022: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình;

- Từ ngày 24/7/2022 - 10/2022: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Phụ trách Kiểm toán nhà nước; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình;

- Từ ngày 22/10/2022 - 23/01/2025: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước, Đại biểu quốc hội tỉnh Hòa Bình;

- Từ ngày 24/01/2025 đến 7/4/2026: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội (từ 3/2025); Bí thư Đảng ủy Tổng Kiểm toán nhà nước; Đại biểu Quốc hội khóa XV (tỉnh Phú Thọ), Đại biểu Quốc hội khóa XVI (tỉnh Quảng Ninh từ 3/2026);

- Từ 08/4/2026: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XVI (tỉnh Quảng Ninh); Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Từ khóa:
ngô văn tuấn Phê chuẩn Bộ trưởng bộ trưởng bộ tài chính

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị làm rõ điều kiện, giới hạn và cơ chế kiểm soát đối với các chính sách tài chính, đầu tư, tài nguyên nhằm bảo đảm tính linh hoạt nhưng phải hạn chế rủi ro.
(TBTCO) - Sáng 8/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
(TBTCO) - Sáng ngày 8/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(TBTCO) - Sáng 8/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(TBTCO) - Chiều 7/4, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa.
(TBTCO) - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 7/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(TBTCO) - Chiều 7/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, Trưởng ban Tổ chức Trung ương được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
(TBTCO) - Chiều 7/4, với 496/496 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

