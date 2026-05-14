Tài chính

Xây dựng chính sách thu hút "đại bàng" cho các đặc khu

Hoàng Yến

Hoàng Yến

[email protected]
19:28 | 14/05/2026
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương xây dựng 9 nhóm chính sách hỗ trợ để các đặc khu trở thành động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới. Trong đó, có nhóm chính sách thu hút các "đại bàng" – nhà đầu tư chiến lược; nhóm chính sách về thu hút nguồn vốn, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao…
aa

Chiều 14/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại phường Móng Cái 1 và trực tuyến tới 29 điểm cầu tại các phường, xã, đặc khu thuộc Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội số 3.

Xây dựng chính sách thu hút
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đức Minh

Tại hội nghị, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin tới cử tri về kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030; kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, thông tin về các luật, nghị quyết và những quyết định khác đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp.

Ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của các đại biểu Quốc hội, các cử tri cũng gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị sâu sắc, sát thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là các kiến nghị liên quan đến giao thương, kết nối hạ tầng và chính sách đặc thù.

Bà Lê Thị Bình, phường Móng Cái 1 kiến nghị về việc mở rộng và tiếp tục thực hiện giao thương biên giới Việt - Trung, tiêu biểu là đề xuất mở lại chợ Pò Hèn và quan tâm đến tiến độ triển khai mô hình “hai quốc gia một khu công nghiệp” tại Móng Cái.

Xây dựng chính sách thu hút
Bà Lê Thị Bình, cử tri phường Móng Cái 1 trình bày kiến nghị. Ảnh: Đức Minh
Ông Đặng Văn Vệ cho biết, cử tri và nhân dân đặc khu Vân Đồn tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Quảng Ninh, đặc khu Vân Đồn sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn trong thời gian tới; đồng thời đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân sẽ ngày càng được nâng cao.

Ông Đặng Văn Vệ, Đặc khu Vân Đồn kiến nghị tiếp tục quan tâm nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thu hút mạnh hơn các doanh nghiệp đầu tư vào đặc khu Vân Đồn, nhất là các lĩnh vực du lịch chất lượng cao, dịch vụ biển, logistics, nuôi biển công nghệ cao… qua đó tạo thêm nhiều việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Quan tâm đến các dự án hạ tầng lớn, cụ thể là tiến độ triển khai tuyến đường sắt Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng kết nối với Đông Hưng (Trung Quốc), ông Trần Văn Quyền, cử tri phường Móng Cai 3 kiến với Quốc hội để ưu tiên dành nguồn lực để thực hiện dự án trong giai đoạn trước năm 2030; kiến nghị với Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư dự án để khởi công dự án trong thời gian sớm nhất.

Xây dựng chính sách thu hút

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh đó, cử tri các phường Mông Dương, phường Móng Cái 2 phản ánh về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã) như tình trạng thừa, thiếu cán bộ cục bộ giữa các đơn vị, địa phương, việc sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư còn khó khăn; chế độ đãi ngộ cho cán bộ chưa điều chỉnh… và kiến nghị Trung ương tiếp tục có hướng dẫn để tháo gỡ.

Nguyên tắc đầu tư là “tiền phải đẻ ra tiền”

Cám ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết, thiết thực của các cử tri, tại hội nghị, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã trực tiếp giải đáp các nhóm vấn đề trọng tâm được cử tri quan tâm.

Trong đó, liên quan đến thúc đẩy giao thương biên giới Việt - Trung, đặc biệt là việc mở lại chợ Pò Hèn và tiến độ khu công nghiệp hai quốc gia, Bộ trưởng bày tỏ sự tin tưởng với đà phát triển tốt đẹp của tình hữu nghị hai nước, đặc biệt là sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước sẽ được tăng cường hơn nữa. Dự kiến vào tháng 6 tới, Bộ Công thương sẽ cùng tỉnh Quảng Ninh làm việc với phía Trung Quốc nhằm đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án này sớm đi vào hoạt động, tạo động lực tăng trưởng mới cho Quảng Ninh.

Xây dựng chính sách thu hút
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Đối với sự quan tâm của cử tri về tuyến đường sắt Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng kết nối với Đông Hưng (Trung Quốc), Bộ trưởng nhấn mạnh đầu tư hạ tầng là trọng tâm của chúng ta trong giai đoạn tới. Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng thời gian tới, vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 đã được Quốc hội quyết định là 8,2 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, với nguồn vốn có hạn, Bộ trưởng cũng khẳng định nguyên tắc đầu tư là “tiền phải đẻ ra tiền”.

Thẳng thắn cảnh báo về nguy cơ “bẫy nợ” từ việc vay vốn nước ngoài hoặc phát triển hạ tầng kém hiệu quả, Bộ trưởng dẫn chứng bài học của các quốc gia đang phát triển khi vay nợ quá lớn, sử dụng không hiệu quả, ảnh hưởng đến cả kinh tế và an ninh quốc phòng. Từ các ví dụ này, Bộ trưởng yêu cầu các công trình phải được tính toán, đánh giá hiệu quả kỹ lưỡng trước khi phân bổ vốn đầu tư.

Sẽ sớm tháo gỡ vướng mắc trong sắp xếp tài sản công

Về định hướng phát triển các đặc khu kinh tế (Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc), Bộ trưởng cho biết cơ quan chức năng đang khẩn trương xây dựng 9 nhóm chính sách hỗ trợ để đặc khu trở thành động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới. Trong đó, có nhóm chính sách thu hút các “đại bàng” – nhà đầu tư chiến lược; nhóm chính sách về thu hút nguồn vốn, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao…

Chỉ ra các lợi thế của đặc khu Vân Đồn về hạ tầng giao thông, vị trí chiến lược, Bộ trưởng cũng lưu ý đến tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế tri thức, gắn với chuyển đổi số và nhân lực chất lượng cao. Để cạnh tranh, Vân Đồn không chỉ cần kết nối giao thông, viễn thông mà phải có môi trường sống, môi trường làm việc vượt trội.

Xây dựng chính sách thu hút
Các cử tri tham dự Hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Liên quan đến tổ chức chính quyền hai cấp và việc xử lý trụ sở dôi dư, Bộ trưởng cho biết đến nay đã xử lý được hơn 25.800 trụ sở. Trong đó, Bộ trưởng đánh giá cao Quảng Ninh là đơn vị đi đầu khi đã xử lý được hơn 600 trụ sở.

Theo Bộ trưởng, để xử lý nhanh phải có sự vào cuộc của chính quyền cấp tỉnh. Vấn đề vướng mắc lớn nhất hiện nay là khâu định giá tài sản trên đất, hiện đang được Bộ Tài chính tính toán để sớm báo cáo cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ.

Ghi nhận phản ánh của cử tri về lương, thưởng, phụ cấp cho cán bộ cấp xã và Mặt trận, Bộ trưởng cho biết sẽ tiếp thu để đề xuất và xây dựng chính sách sao cho phù hợp nhất để đảm bảo đời sống cán bộ cũng như khả năng của ngân sách.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng lưu ý, theo Luật Ngân sách Nhà nước, HĐND cấp tỉnh được toàn quyền quyết định một số chính sách chi đặc thù phù hợp với điều kiện địa phương để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao, nguồn thu ngân sách lớn, Quảng Ninh có nguồn lực dồi dào hơn nhiều địa phương khác để chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức và nhân dân. Do đó, Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo tỉnh tập hợp, báo cáo HĐND tỉnh để có quyết sách phù hợp.

Hoàng Yến
Từ khóa:
chính sách đặc khu vân đồn Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bộ trưởng bộ tài chính tiếp xúc cử tri

Cùng chủ đề: Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Xây dựng chính sách thu hút "đại bàng" cho các đặc khu

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp lãnh đạo Công ty Tata Consumer Products

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tăng cường quản lý giá, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Bài liên quan

Ngành Thuế cần chuyển đổi từ tư duy “thu ngân sách” sang “quản trị nguồn thu”

Ngành Thuế cần chuyển đổi từ tư duy “thu ngân sách” sang “quản trị nguồn thu”

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp lãnh đạo Công ty Tata Consumer Products

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp lãnh đạo Công ty Tata Consumer Products

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman

Dành cho bạn

Việt Nam kiên quyết xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Việt Nam kiên quyết xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Lan tỏa “lối sống xanh”, thúc đẩy học sinh tiểu học hành động vì môi trường

Lan tỏa “lối sống xanh”, thúc đẩy học sinh tiểu học hành động vì môi trường

Hóa chất Đức Giang lên lộ trình khắc phục sau khi cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát

Hóa chất Đức Giang lên lộ trình khắc phục sau khi cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát

Chứng khoán ngày 14/5: Xu hướng tích cực duy trì, VN-Index lập đỉnh lịch sử mới

Chứng khoán ngày 14/5: Xu hướng tích cực duy trì, VN-Index lập đỉnh lịch sử mới

Khối ngoại mua ròng, hai cổ phiếu bluechip được giải ngân mạnh

Khối ngoại mua ròng, hai cổ phiếu bluechip được giải ngân mạnh

Hà Nội siết giám sát suất ăn sẵn, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

Hà Nội siết giám sát suất ăn sẵn, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

Đọc thêm

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động đối ngoại của Kho bạc Nhà nước

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động đối ngoại của Kho bạc Nhà nước

(TBTCO) - Với quyết tâm hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao kỷ cương, tính chuyên nghiệp và hiệu quả công tác hợp tác quốc tế, phù hợp với định hướng phát triển đến năm 2030 của toàn hệ thống, Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại.
Bài cuối: Hiện thực hóa mục tiêu đưa dự trữ thành nguồn lực chiến lược

Bài cuối: Hiện thực hóa mục tiêu đưa dự trữ thành nguồn lực chiến lược

(TBTCO) - Sự ra đời của Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 đã đánh dấu một cột mốc lịch sử, làm thay đổi căn bản tư duy và định hướng của ngành Dự trữ. Xung quanh chủ đề này, phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh để làm rõ hơn những nội dung mới của chính sách dự trữ.
Tăng tốc gỡ điểm nghẽn giải ngân vốn đầu tư công

Tăng tốc gỡ điểm nghẽn giải ngân vốn đầu tư công

(TBTCO) - Quy mô vốn đầu tư công năm 2026 được giao ở mức rất lớn, song kết quả giải ngân 4 tháng đầu năm vẫn thấp hơn kỳ vọng. Sau hội nghị trực tuyến toàn quốc do Chính phủ tổ chức cuối tháng 4 vừa qua, áp lực giải ngân đang lan từ phòng họp tới công trường, buộc nhiều địa phương phải khẩn trương tháo gỡ các “điểm nghẽn” để đưa dòng vốn đầu tư công tăng tốc trong những tháng còn lại của năm.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp kiến Phó Thủ tướng Lào San-ti-phạp Phôm-vi-hẳn

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp kiến Phó Thủ tướng Lào San-ti-phạp Phôm-vi-hẳn

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Lào, ngày 13/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính Lào, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Quốc Phương đã tiếp kiến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào San-ti-phạp Phôm-vi-hẳn.
Đầu tư công giải ngân chậm, Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu

Đầu tư công giải ngân chậm, Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu

(TBTCO) - Đến hết tháng 4/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Đắk Lắk mới đạt 7,64%, thấp hơn nhiều so với mức bình quân cả nước. Trước áp lực tiến độ, địa phương đang siết kỷ luật giải ngân, điều chuyển vốn khỏi dự án chậm và xem kết quả giải ngân là tiêu chí đánh giá cán bộ, người đứng đầu.
Tháo gỡ triệt để các vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp

Tháo gỡ triệt để các vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp

Để sớm hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 706/QĐ-TTg về việc báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, Lãnh đạo Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, tháo gỡ triệt để các vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp.
Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật

(TBTCO) - Ngày 13/5/2026, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất.
Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính

Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính

(TBTCO) - Ngày 13/5/2026, Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

"Sân chơi" của doanh nghiệp bất động sản đang phân cấp rõ nét

"Sân chơi" của doanh nghiệp bất động sản đang phân cấp rõ nét

Hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư trong quý II/2026

Hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư trong quý II/2026

Xây dựng chính sách thu hút "đại bàng" cho các đặc khu

Xây dựng chính sách thu hút "đại bàng" cho các đặc khu

Doanh nghiệp nhà nước cần tăng cổ phiếu tự do chuyển nhượng để đón dòng vốn ngoại

Doanh nghiệp nhà nước cần tăng cổ phiếu tự do chuyển nhượng để đón dòng vốn ngoại

Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí tài chính trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030

Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí tài chính trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030

Gia Lai thu hút thêm 9 dự án mới, vốn tập trung vào lĩnh vực công nghiệp và chăn nuôi

Gia Lai thu hút thêm 9 dự án mới, vốn tập trung vào lĩnh vực công nghiệp và chăn nuôi

Thanh khoản căng thẳng đẩy LDR áp sát 100%, lợi thế nghiêng về ngân hàng có khả năng huy động vốn tốt

Thanh khoản căng thẳng đẩy LDR áp sát 100%, lợi thế nghiêng về ngân hàng có khả năng huy động vốn tốt

Thu hồi toàn quốc 511 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Hương

Thu hồi toàn quốc 511 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Hương

Hà Nội phát lệnh tăng tốc, quyết đạt tăng trưởng GRDP 11% năm 2026

Hà Nội phát lệnh tăng tốc, quyết đạt tăng trưởng GRDP 11% năm 2026

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm