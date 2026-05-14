Xây dựng chính sách thu hút "đại bàng" cho các đặc khu

Chiều 14/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại phường Móng Cái 1 và trực tuyến tới 29 điểm cầu tại các phường, xã, đặc khu thuộc Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội số 3.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đức Minh

Tại hội nghị, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin tới cử tri về kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030; kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, thông tin về các luật, nghị quyết và những quyết định khác đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp.

Ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của các đại biểu Quốc hội, các cử tri cũng gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị sâu sắc, sát thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là các kiến nghị liên quan đến giao thương, kết nối hạ tầng và chính sách đặc thù.

Bà Lê Thị Bình, phường Móng Cái 1 kiến nghị về việc mở rộng và tiếp tục thực hiện giao thương biên giới Việt - Trung, tiêu biểu là đề xuất mở lại chợ Pò Hèn và quan tâm đến tiến độ triển khai mô hình “hai quốc gia một khu công nghiệp” tại Móng Cái.

Bà Lê Thị Bình, cử tri phường Móng Cái 1 trình bày kiến nghị. Ảnh: Đức Minh

Ông Đặng Văn Vệ cho biết, cử tri và nhân dân đặc khu Vân Đồn tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Quảng Ninh, đặc khu Vân Đồn sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn trong thời gian tới; đồng thời đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân sẽ ngày càng được nâng cao.

Ông Đặng Văn Vệ, Đặc khu Vân Đồn kiến nghị tiếp tục quan tâm nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thu hút mạnh hơn các doanh nghiệp đầu tư vào đặc khu Vân Đồn, nhất là các lĩnh vực du lịch chất lượng cao, dịch vụ biển, logistics, nuôi biển công nghệ cao… qua đó tạo thêm nhiều việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Quan tâm đến các dự án hạ tầng lớn, cụ thể là tiến độ triển khai tuyến đường sắt Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng kết nối với Đông Hưng (Trung Quốc), ông Trần Văn Quyền, cử tri phường Móng Cai 3 kiến với Quốc hội để ưu tiên dành nguồn lực để thực hiện dự án trong giai đoạn trước năm 2030; kiến nghị với Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư dự án để khởi công dự án trong thời gian sớm nhất.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh đó, cử tri các phường Mông Dương, phường Móng Cái 2 phản ánh về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã) như tình trạng thừa, thiếu cán bộ cục bộ giữa các đơn vị, địa phương, việc sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư còn khó khăn; chế độ đãi ngộ cho cán bộ chưa điều chỉnh… và kiến nghị Trung ương tiếp tục có hướng dẫn để tháo gỡ.

Nguyên tắc đầu tư là “tiền phải đẻ ra tiền”

Cám ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết, thiết thực của các cử tri, tại hội nghị, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã trực tiếp giải đáp các nhóm vấn đề trọng tâm được cử tri quan tâm.

Trong đó, liên quan đến thúc đẩy giao thương biên giới Việt - Trung, đặc biệt là việc mở lại chợ Pò Hèn và tiến độ khu công nghiệp hai quốc gia, Bộ trưởng bày tỏ sự tin tưởng với đà phát triển tốt đẹp của tình hữu nghị hai nước, đặc biệt là sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước sẽ được tăng cường hơn nữa. Dự kiến vào tháng 6 tới, Bộ Công thương sẽ cùng tỉnh Quảng Ninh làm việc với phía Trung Quốc nhằm đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án này sớm đi vào hoạt động, tạo động lực tăng trưởng mới cho Quảng Ninh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Đối với sự quan tâm của cử tri về tuyến đường sắt Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng kết nối với Đông Hưng (Trung Quốc), Bộ trưởng nhấn mạnh đầu tư hạ tầng là trọng tâm của chúng ta trong giai đoạn tới. Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng thời gian tới, vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 đã được Quốc hội quyết định là 8,2 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, với nguồn vốn có hạn, Bộ trưởng cũng khẳng định nguyên tắc đầu tư là “tiền phải đẻ ra tiền”.

Thẳng thắn cảnh báo về nguy cơ “bẫy nợ” từ việc vay vốn nước ngoài hoặc phát triển hạ tầng kém hiệu quả, Bộ trưởng dẫn chứng bài học của các quốc gia đang phát triển khi vay nợ quá lớn, sử dụng không hiệu quả, ảnh hưởng đến cả kinh tế và an ninh quốc phòng. Từ các ví dụ này, Bộ trưởng yêu cầu các công trình phải được tính toán, đánh giá hiệu quả kỹ lưỡng trước khi phân bổ vốn đầu tư.

Sẽ sớm tháo gỡ vướng mắc trong sắp xếp tài sản công

Về định hướng phát triển các đặc khu kinh tế (Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc), Bộ trưởng cho biết cơ quan chức năng đang khẩn trương xây dựng 9 nhóm chính sách hỗ trợ để đặc khu trở thành động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới. Trong đó, có nhóm chính sách thu hút các “đại bàng” – nhà đầu tư chiến lược; nhóm chính sách về thu hút nguồn vốn, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao…

Chỉ ra các lợi thế của đặc khu Vân Đồn về hạ tầng giao thông, vị trí chiến lược, Bộ trưởng cũng lưu ý đến tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế tri thức, gắn với chuyển đổi số và nhân lực chất lượng cao. Để cạnh tranh, Vân Đồn không chỉ cần kết nối giao thông, viễn thông mà phải có môi trường sống, môi trường làm việc vượt trội.

Các cử tri tham dự Hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Liên quan đến tổ chức chính quyền hai cấp và việc xử lý trụ sở dôi dư, Bộ trưởng cho biết đến nay đã xử lý được hơn 25.800 trụ sở. Trong đó, Bộ trưởng đánh giá cao Quảng Ninh là đơn vị đi đầu khi đã xử lý được hơn 600 trụ sở.

Theo Bộ trưởng, để xử lý nhanh phải có sự vào cuộc của chính quyền cấp tỉnh. Vấn đề vướng mắc lớn nhất hiện nay là khâu định giá tài sản trên đất, hiện đang được Bộ Tài chính tính toán để sớm báo cáo cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ.

Ghi nhận phản ánh của cử tri về lương, thưởng, phụ cấp cho cán bộ cấp xã và Mặt trận, Bộ trưởng cho biết sẽ tiếp thu để đề xuất và xây dựng chính sách sao cho phù hợp nhất để đảm bảo đời sống cán bộ cũng như khả năng của ngân sách.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng lưu ý, theo Luật Ngân sách Nhà nước, HĐND cấp tỉnh được toàn quyền quyết định một số chính sách chi đặc thù phù hợp với điều kiện địa phương để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao, nguồn thu ngân sách lớn, Quảng Ninh có nguồn lực dồi dào hơn nhiều địa phương khác để chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức và nhân dân. Do đó, Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo tỉnh tập hợp, báo cáo HĐND tỉnh để có quyết sách phù hợp.