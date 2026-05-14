Hóa chất Đức Giang lên lộ trình khắc phục sau khi cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã Ck: DGC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) về việc giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát do chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Theo doanh nghiệp, ngày 8/5/2026, Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Đến ngày 11/5/2026, hai bên đã ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025. Công tác kiểm toán đang được triển khai và doanh nghiệp cho biết sẽ phối hợp với đơn vị kiểm toán để sớm phát hành báo cáo kiểm toán, đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định, dự kiến hoàn thành trong quý II/2026.

Trước đó, HOSE đã có văn bản yêu cầu Tập đoàn Hóa chất Đức Giang báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát. Theo quyết định của HOSE, cổ phiếu DGC bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 13/5/2026 do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Không chỉ bị đưa vào diện kiểm soát, cổ phiếu DGC cũng bị loại khỏi rổ chỉ số VN30 kể từ ngày 13/5/2026, đồng thời không còn đủ điều kiện duy trì trong các bộ chỉ số VN100, VNAllshare, VNMITECH và VN50 GROWTH.

Trước đó, từ ngày 23/4, mã này đã bị đưa vào diện cảnh báo do chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán quá 15 ngày và bị cắt margin vì chậm công bố báo cáo quá 5 ngày làm việc kể từ thời hạn phải công bố.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DGC đã thu hẹp phần nào đà giảm trong các phiên gần đây, song thị giá hiện vẫn ở vùng thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Kết phiên sáng 14/5, DGC giao dịch quanh mức 50.800 đồng/cổ phiếu./.