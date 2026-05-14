Chứng khoán

Hóa chất Đức Giang lên lộ trình khắc phục sau khi cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát

Thu Hương

18:25 | 14/05/2026
(TBTCO) - Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cho biết đang khẩn trương triển khai kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và dự kiến hoàn tất công bố thông tin trong quý II/2026 sau khi cổ phiếu DGC bị HOSE đưa vào diện kiểm soát do chậm công bố thông tin quá thời hạn quy định.
Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã Ck: DGC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) về việc giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát do chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Theo doanh nghiệp, ngày 8/5/2026, Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Đến ngày 11/5/2026, hai bên đã ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025. Công tác kiểm toán đang được triển khai và doanh nghiệp cho biết sẽ phối hợp với đơn vị kiểm toán để sớm phát hành báo cáo kiểm toán, đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định, dự kiến hoàn thành trong quý II/2026.

Trước đó, HOSE đã có văn bản yêu cầu Tập đoàn Hóa chất Đức Giang báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát. Theo quyết định của HOSE, cổ phiếu DGC bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 13/5/2026 do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Không chỉ bị đưa vào diện kiểm soát, cổ phiếu DGC cũng bị loại khỏi rổ chỉ số VN30 kể từ ngày 13/5/2026, đồng thời không còn đủ điều kiện duy trì trong các bộ chỉ số VN100, VNAllshare, VNMITECH và VN50 GROWTH.

Trước đó, từ ngày 23/4, mã này đã bị đưa vào diện cảnh báo do chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán quá 15 ngày và bị cắt margin vì chậm công bố báo cáo quá 5 ngày làm việc kể từ thời hạn phải công bố.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DGC đã thu hẹp phần nào đà giảm trong các phiên gần đây, song thị giá hiện vẫn ở vùng thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Kết phiên sáng 14/5, DGC giao dịch quanh mức 50.800 đồng/cổ phiếu./.

Từ khóa:
hóa chất đức giang dgc cổ phiếu bị kiểm soát khắc phục cổ phiếu bị cảnh báo hose chậm công bố thông tin

Đà tăng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục củng cố nền tảng cho thị trường chứng khoán

Cổ phiếu DGC bị loại khỏi rổ chỉ số VN30 từ ngày 13/5/2026

Cổ phiếu DRH chuyển sang diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

Chứng khoán ngày 14/5: Xu hướng tích cực duy trì, VN-Index lập đỉnh lịch sử mới

Khối ngoại mua ròng, hai cổ phiếu bluechip được giải ngân mạnh

Hà Nội siết giám sát suất ăn sẵn, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

Chứng khoán phái sinh ngày 14/5: Sắc xanh trở lại

Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin về lỗ lũy kế đến hết năm 2025 còn 5.611 tỷ đồng

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon

(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2026/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch các-bon trong nước và chế độ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động sàn giao dịch các-bon trong nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/5/2026.
Doanh nghiệp nhà nước cần xác định giữ vai trò tiên phong trong khai thác hiệu quả các kênh huy động vốn

(TBTCO) - Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, nền kinh tế cần lượng vốn đầu tư rất lớn, trong đó, phần không nhỏ phải huy động từ khu vực ngoài ngân sách. Trong chiến lược đó, doanh nghiệp nhà nước được xác định giữ vai trò dẫn dắt, tiên phong trong khai thác hiệu quả các kênh huy động vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán, qua đó nâng cao năng lực tài chính, đổi mới quản trị và thúc đẩy phát triển thị trường vốn minh bạch, hiện đại.
SSI Research cảnh báo áp lực "đua" huy động vốn nếu áp trần CDR ngay

Đánh giá tác động của Thông tư thay thế Thông tư số 22/2019/TT-NHNN, SSI Research cho rằng, điểm đáng lo ngại nằm ở trần tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng so với huy động vốn (CDR) 85%, khi quy định này có thể buộc nhiều ngân hàng có CDR cao cạnh tranh quyết liệt để huy động vốn thị trường 1, làm chậm tăng trưởng tín dụng hoặc phát hành thêm chứng chỉ tiền gửi/trái phiếu dài hạn.
Chứng khoán phái sinh ngày 13/5: Chênh lệch âm thu hẹp, dòng tiền đổ về sôi động

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục duy trì trạng thái chênh lệch âm trong bối cảnh VN30 chịu áp lực rung lắc mạnh tại vùng kháng cự lịch sử. Tuy nhiên, khoảng chênh lệch này thu hẹp phần nào so với các phiên trước nhờ mức giảm khiêm tốn hơn.
Khối ngoại bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng, bất ngờ gom mạnh MSB

(TBTCO) - Lực mua mạnh từ nhà đầu tư ngoại bất ngờ xuất hiện tại MSB. Đây là phiên hiếm hoi thời gian gần đây xuất hiện một cổ phiếu ngân hàng được khối ngoại mua ròng với quy mô lớn hơn 545 tỷ đồng.
Lộ diện các ngân hàng chia cổ tức tiền mặt "khủng"

(TBTCO) - Ba ngân hàng gồm LPBank, Techcombank và VPBank vừa đồng loạt công bố ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức tiền mặt trong tháng 5, với tổng số tiền dự kiến gần 18.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 4 ngân hàng khác cũng dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt, nâng tổng quy mô chi trả của 7 nhà băng lên 35.783 tỷ đồng, mức cao trong nhiều năm.
Chứng khoán ngày 13/5: Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm dầu khí, VN-Index thu hẹp đà giảm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán ngày 13/5 ghi nhận diễn biến giằng co mạnh với biên độ dao động lớn, song lực cầu gia tăng vào cuối phiên đã giúp VN-Index thu hẹp đáng kể đà giảm. Cổ phiếu dầu khí trở thành điểm sáng trong phiên.
SSIAM bắt tay đối tác Nhật Bản mở rộng kênh vốn cho doanh nghiệp Việt

(TBTCO) - Thông qua hợp tác với các đối tác Nhật Bản, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)hướng tới mở rộng các giải pháp cấp vốn đa dạng cho doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm đầu tư, tín dụng và tài trợ trung gian.
Doanh nghiệp nhà nước cần tăng cổ phiếu tự do chuyển nhượng để đón dòng vốn ngoại

Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí tài chính trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030

Gia Lai thu hút thêm 9 dự án mới, vốn tập trung vào lĩnh vực công nghiệp và chăn nuôi

Thanh khoản căng thẳng đẩy LDR áp sát 100%, lợi thế nghiêng về ngân hàng có khả năng huy động vốn tốt

Thu hồi toàn quốc 511 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Hương

Hà Nội phát lệnh tăng tốc, quyết đạt tăng trưởng GRDP 11% năm 2026

Việt Nam kiên quyết xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Lan tỏa "lối sống xanh", thúc đẩy học sinh tiểu học hành động vì môi trường

Hóa chất Đức Giang lên lộ trình khắc phục sau khi cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

"Cơn gió ngược" của thị trường bất động sản

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

