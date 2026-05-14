Chứng khoán phái sinh ngày 14/5: Sắc xanh trở lại

Tùng Linh

17:24 | 14/05/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán cơ sở phục hồi mạnh trở lại sau nhịp điều chỉnh ngắn hạn, kéo theo diễn biến tích cực hơn trên thị trường phái sinh. Dù vậy, trạng thái chênh lệch âm vẫn được duy trì.
Thị trường chứng khoán cơ sở phục hồi mạnh trở lại sau nhịp điều chỉnh ngắn hạn. VN30-Index dù giảm nhẹ tại thời điểm mở cửa, xu hướng nhanh chóng đảo chiều nhờ sự hồi phục của nhóm công nghệ thông tin, ngân hàng và năng lượng. Áp lực bán tại nhóm Vingroup phần nào ghìm lại nhịp hồi phục. Tuy nhiên, cổ phiếu VIC bật tăng mạnh trong phiên chiều, qua đó giúp sắc xanh áp đảo trong rổ VN30. Kết phiên, VN30 tăng 25,11 điểm (+1,23%) lên 2.068,62 điểm, với 24 mã tăng, 2 mã đứng giá tham chiếu và 4 mã giảm.

Giá trị giao dịch trên sàn chứng khoán cơ sở giảm nhẹ, đạt khoảng 13.596 tỷ đồng. Tâm lý phòng thủ chưa hoàn toàn biến mất khi VN30 tiếp tục tiến sát vùng đỉnh cũ tháng 2/2026.

Chênh lệch âm tiếp tục duy trì trên thị trường chứng khoán phái sinh - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Dù vậy, diễn biến hồi phục của thị trường chứng khoán cơ sở cũng nhanh chóng lan tỏa sang thị trường chứng khoán phái sinh. Các hợp đồng tương lai phần lớn đều tăng hơn 1%. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 5/2026 đóng cửa tại 2.065,1 điểm, tăng 1,24% so với phiên trước. Hợp đồng này vẫn duy trì trạng thái chênh lệch âm -3,52 điểm so với VN30. Dù vậy, so với các phiên trước, mức chênh lệch đã thu hẹp đáng kể.

Tại các kỳ hạn xa hơn, chênh lệch âm từ khoảng -4,7 điểm đến -8,6 điểm. Nhà đầu tư vẫn thận trọng với khả năng bứt phá mạnh của VN30-Index.

Theo đánh giá của các chuyên gia Công ty Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch vẫn ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30-Index gặp vùng kháng cự mạnh. Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng tương lai vẫn duy trì tích cực và tiếp tục vận động trên vùng hỗ trợ 2.000 điểm. Mức chênh lệch âm duy trì cho thấy giới đầu tư phái sinh vẫn ưu tiên chiến lược hedging (phòng vệ giá) cho danh mục cơ sở khi VN30-Index đang đứng trước vùng đỉnh cũ tháng 2/2026.

Tương tự thị trường chứng khoán cơ sở, thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm nhẹ so với phiên trước. Đáng chú ý, khối lượng mở (OI) của hợp đồng tương lai VN30-Index đáo hạn tuần tới đã giảm xuống còn 36.618 hợp đồng do nhà đầu tư giảm bớt các vị thế nắm giữ qua đêm./.

Doanh nghiệp nhà nước cần xác định giữ vai trò tiên phong trong khai thác hiệu quả các kênh huy động vốn

Đánh giá tác động của Thông tư thay thế Thông tư số 22/2019/TT-NHNN, SSI Research cho rằng, điểm đáng lo ngại nằm ở trần tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng so với huy động vốn (CDR) 85%, khi quy định này có thể buộc nhiều ngân hàng có CDR cao cạnh tranh quyết liệt để huy động vốn thị trường 1, làm chậm tăng trưởng tín dụng hoặc phát hành thêm chứng chỉ tiền gửi/trái phiếu dài hạn.
(TBTCO) - Lực mua mạnh từ nhà đầu tư ngoại bất ngờ xuất hiện tại MSB. Đây là phiên hiếm hoi thời gian gần đây xuất hiện một cổ phiếu ngân hàng được khối ngoại mua ròng với quy mô lớn hơn 545 tỷ đồng.
(TBTCO) - Ba ngân hàng gồm LPBank, Techcombank và VPBank vừa đồng loạt công bố ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức tiền mặt trong tháng 5, với tổng số tiền dự kiến gần 18.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 4 ngân hàng khác cũng dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt, nâng tổng quy mô chi trả của 7 nhà băng lên 35.783 tỷ đồng, mức cao trong nhiều năm.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán ngày 13/5 ghi nhận diễn biến giằng co mạnh với biên độ dao động lớn, song lực cầu gia tăng vào cuối phiên đã giúp VN-Index thu hẹp đáng kể đà giảm. Cổ phiếu dầu khí trở thành điểm sáng trong phiên.
(TBTCO) - Thông qua hợp tác với các đối tác Nhật Bản, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)hướng tới mở rộng các giải pháp cấp vốn đa dạng cho doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm đầu tư, tín dụng và tài trợ trung gian.
(TBTCO) - Trong kỳ cơ cấu tháng 5, MSCI đã thêm HDB, TAL và BSR vào chỉ số Frontier Markets.
(TBTCO) - Nhu cầu mở rộng dư địa phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân đang đặt ra yêu cầu xây dựng cấu trúc vốn cân bằng hơn, trong đó thị trường vốn được kỳ vọng chia sẻ vai trò cung cấp nguồn lực trung và dài hạn cho nền kinh tế.
(TBTCO) - Trong bối cảnh tài sản số và tài sản mã hóa phát triển mạnh, cơ quan quản lý đang đẩy nhanh hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường giám sát và nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Việc minh bạch thông tin, bảo vệ tài sản nhà đầu tư và kiểm soát rủi ro được xem là nền tảng để phát triển thị trường tài chính số an toàn, bền vững.
