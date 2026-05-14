Chứng khoán phái sinh ngày 14/5: Sắc xanh trở lại

Thị trường chứng khoán cơ sở phục hồi mạnh trở lại sau nhịp điều chỉnh ngắn hạn. VN30-Index dù giảm nhẹ tại thời điểm mở cửa, xu hướng nhanh chóng đảo chiều nhờ sự hồi phục của nhóm công nghệ thông tin, ngân hàng và năng lượng. Áp lực bán tại nhóm Vingroup phần nào ghìm lại nhịp hồi phục. Tuy nhiên, cổ phiếu VIC bật tăng mạnh trong phiên chiều, qua đó giúp sắc xanh áp đảo trong rổ VN30. Kết phiên, VN30 tăng 25,11 điểm (+1,23%) lên 2.068,62 điểm, với 24 mã tăng, 2 mã đứng giá tham chiếu và 4 mã giảm.

Giá trị giao dịch trên sàn chứng khoán cơ sở giảm nhẹ, đạt khoảng 13.596 tỷ đồng. Tâm lý phòng thủ chưa hoàn toàn biến mất khi VN30 tiếp tục tiến sát vùng đỉnh cũ tháng 2/2026.

Chênh lệch âm tiếp tục duy trì trên thị trường chứng khoán phái sinh - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Dù vậy, diễn biến hồi phục của thị trường chứng khoán cơ sở cũng nhanh chóng lan tỏa sang thị trường chứng khoán phái sinh. Các hợp đồng tương lai phần lớn đều tăng hơn 1%. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 5/2026 đóng cửa tại 2.065,1 điểm, tăng 1,24% so với phiên trước. Hợp đồng này vẫn duy trì trạng thái chênh lệch âm -3,52 điểm so với VN30. Dù vậy, so với các phiên trước, mức chênh lệch đã thu hẹp đáng kể.

Tại các kỳ hạn xa hơn, chênh lệch âm từ khoảng -4,7 điểm đến -8,6 điểm. Nhà đầu tư vẫn thận trọng với khả năng bứt phá mạnh của VN30-Index.

Theo đánh giá của các chuyên gia Công ty Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch vẫn ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30-Index gặp vùng kháng cự mạnh. Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng tương lai vẫn duy trì tích cực và tiếp tục vận động trên vùng hỗ trợ 2.000 điểm. Mức chênh lệch âm duy trì cho thấy giới đầu tư phái sinh vẫn ưu tiên chiến lược hedging (phòng vệ giá) cho danh mục cơ sở khi VN30-Index đang đứng trước vùng đỉnh cũ tháng 2/2026.

Tương tự thị trường chứng khoán cơ sở, thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm nhẹ so với phiên trước. Đáng chú ý, khối lượng mở (OI) của hợp đồng tương lai VN30-Index đáo hạn tuần tới đã giảm xuống còn 36.618 hợp đồng do nhà đầu tư giảm bớt các vị thế nắm giữ qua đêm./.