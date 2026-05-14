Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động đối ngoại của Kho bạc Nhà nước

Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) được ban hành nhằm thay thế các quy định trước đây được áp dụng từ năm 2019. Quy chế mới được xây dựng trên cơ sở cập nhật đồng bộ các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính về công tác đối ngoại, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Quy chế bám sát các quy định pháp luật liên quan như Luật Điều ước quốc tế, Luật Thỏa thuận quốc tế và Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Tài chính, đồng thời cụ thể hóa yêu cầu phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đối ngoại đối với toàn hệ thống KBNN.

Một hoạt động hợp tác quốc tế của Kho bạc Nhà nước. Ảnh tư liệu: T.N.

Theo đó, quy chế quy định toàn diện các nguyên tắc, nội dung, thẩm quyền và cơ chế quản lý thống nhất đối với hoạt động đối ngoại trong hệ thống KBNN; áp dụng đối với công chức, người lao động và các đơn vị thuộc KBNN.

Một trong những điểm đáng chú ý là quy chế đã bổ sung, cập nhật nhiều nội dung mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Trong đó, quy định cụ thể các hoạt động đối ngoại của KBNN như: xây dựng và triển khai kế hoạch đối ngoại hàng năm; đàm phán, ký kết và thực hiện các bản ghi nhớ hợp tác với đối tác nước ngoài; tổ chức đoàn ra, đoàn vào; hội nghị, hội thảo quốc tế; tham gia các hoạt động đối ngoại cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, quy chế cũng quy định rõ việc quản lý công tác lễ tân, khánh tiết, biên dịch, phiên dịch, truyền thông đối ngoại, quản lý hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ trong toàn hệ thống.

Đáng chú ý, quy chế nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ nghiêm đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo đảm sự quản lý, chỉ đạo thống nhất của Giám đốc KBNN; tăng cường phân công, phân cấp gắn với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị trong triển khai nhiệm vụ đối ngoại.

Cùng với đó, hoạt động đối ngoại phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch; tránh phô trương hình thức, lãng phí ngân sách nhà nước.

Quy chế cũng làm rõ quy trình điều chỉnh kế hoạch đối ngoại định kỳ và đột xuất; quy định cụ thể các trường hợp điều chỉnh mang tính kỹ thuật; đồng thời tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn và Văn phòng KBNN trong công tác tổng hợp, theo dõi, báo cáo và quản lý hoạt động đối ngoại.

Việc ban hành quy chế mới được đánh giá là bước hoàn thiện quan trọng về thể chế quản lý đối ngoại trong toàn hệ thống KBNN, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, bảo đảm hoạt động đối ngoại được triển khai đồng bộ, chuyên nghiệp và phù hợp với yêu cầu hội nhập, phát triển trong giai đoạn mới./.