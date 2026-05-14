Tài chính

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động đối ngoại của Kho bạc Nhà nước

Vân Hà

Vân Hà

[email protected]
15:10 | 14/05/2026
(TBTCO) - Với quyết tâm hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao kỷ cương, tính chuyên nghiệp và hiệu quả công tác hợp tác quốc tế, phù hợp với định hướng phát triển đến năm 2030 của toàn hệ thống, Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại.
aa

Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) được ban hành nhằm thay thế các quy định trước đây được áp dụng từ năm 2019. Quy chế mới được xây dựng trên cơ sở cập nhật đồng bộ các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính về công tác đối ngoại, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Quy chế bám sát các quy định pháp luật liên quan như Luật Điều ước quốc tế, Luật Thỏa thuận quốc tế và Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Tài chính, đồng thời cụ thể hóa yêu cầu phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đối ngoại đối với toàn hệ thống KBNN.

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động đối ngoại của Kho bạc Nhà nước
Một hoạt động hợp tác quốc tế của Kho bạc Nhà nước. Ảnh tư liệu: T.N.

Theo đó, quy chế quy định toàn diện các nguyên tắc, nội dung, thẩm quyền và cơ chế quản lý thống nhất đối với hoạt động đối ngoại trong hệ thống KBNN; áp dụng đối với công chức, người lao động và các đơn vị thuộc KBNN.

Một trong những điểm đáng chú ý là quy chế đã bổ sung, cập nhật nhiều nội dung mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Trong đó, quy định cụ thể các hoạt động đối ngoại của KBNN như: xây dựng và triển khai kế hoạch đối ngoại hàng năm; đàm phán, ký kết và thực hiện các bản ghi nhớ hợp tác với đối tác nước ngoài; tổ chức đoàn ra, đoàn vào; hội nghị, hội thảo quốc tế; tham gia các hoạt động đối ngoại cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, quy chế cũng quy định rõ việc quản lý công tác lễ tân, khánh tiết, biên dịch, phiên dịch, truyền thông đối ngoại, quản lý hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ trong toàn hệ thống.

Đáng chú ý, quy chế nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ nghiêm đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo đảm sự quản lý, chỉ đạo thống nhất của Giám đốc KBNN; tăng cường phân công, phân cấp gắn với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị trong triển khai nhiệm vụ đối ngoại.

Cùng với đó, hoạt động đối ngoại phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch; tránh phô trương hình thức, lãng phí ngân sách nhà nước.

Quy chế cũng làm rõ quy trình điều chỉnh kế hoạch đối ngoại định kỳ và đột xuất; quy định cụ thể các trường hợp điều chỉnh mang tính kỹ thuật; đồng thời tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn và Văn phòng KBNN trong công tác tổng hợp, theo dõi, báo cáo và quản lý hoạt động đối ngoại.

Việc ban hành quy chế mới được đánh giá là bước hoàn thiện quan trọng về thể chế quản lý đối ngoại trong toàn hệ thống KBNN, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, bảo đảm hoạt động đối ngoại được triển khai đồng bộ, chuyên nghiệp và phù hợp với yêu cầu hội nhập, phát triển trong giai đoạn mới./.

Vân Hà
Từ khóa:
kho bạc nhà nước quy chế hoạt động đối ngoại hành lang pháp lý

Bài liên quan

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn ngắn tăng trở lại

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn ngắn tăng trở lại

Kho bạc thúc cải cách kế toán ngân sách, rút ngắn thời gian lập Báo cáo tài chính nhà nước

Kho bạc thúc cải cách kế toán ngân sách, rút ngắn thời gian lập Báo cáo tài chính nhà nước

Lãi suất trái phiếu chính phủ tăng tại nhiều kỳ hạn trong tháng 4

Lãi suất trái phiếu chính phủ tăng tại nhiều kỳ hạn trong tháng 4

Dành cho bạn

Bước đi thận trọng cho Dự án tổ hợp công nghiệp đường sắt

Bước đi thận trọng cho Dự án tổ hợp công nghiệp đường sắt

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp kiến Phó Thủ tướng Lào San-ti-phạp Phôm-vi-hẳn

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp kiến Phó Thủ tướng Lào San-ti-phạp Phôm-vi-hẳn

Doanh nghiệp nhà nước cần xác định giữ vai trò tiên phong trong khai thác hiệu quả các kênh huy động vốn

Doanh nghiệp nhà nước cần xác định giữ vai trò tiên phong trong khai thác hiệu quả các kênh huy động vốn

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 4 tháng tăng gần 88% so với cùng kỳ

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 4 tháng tăng gần 88% so với cùng kỳ

Hà Nội hướng tới đô thị hóa 60% diện tích vào năm 2065

Hà Nội hướng tới đô thị hóa 60% diện tích vào năm 2065

Đầu tư công giải ngân chậm, Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu

Đầu tư công giải ngân chậm, Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu

Đọc thêm

Tháo gỡ triệt để các vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp

Tháo gỡ triệt để các vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp

Để sớm hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 706/QĐ-TTg về việc báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, Lãnh đạo Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, tháo gỡ triệt để các vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp.
Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật

(TBTCO) - Ngày 13/5/2026, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất.
Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính

Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính

(TBTCO) - Ngày 13/5/2026, Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính.
Quy định mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công

Quy định mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2026/TT-BTC ngày 12/5/2026 quy định mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công và việc tính toán dự kiến các chỉ tiêu rủi ro của danh mục nợ Chính phủ.
Tháo gỡ vướng mắc về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc

Tháo gỡ vướng mắc về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc

(TBTCO) - Sau gần 1 năm triển khai, Nghị định số 155/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đã phát sinh nhiều vướng mắc từ thực tiễn. Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và xử lý khối lượng lớn trụ sở dôi dư, Bộ Tài chính đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm tăng tính linh hoạt, phù hợp hơn với yêu cầu quản lý tài sản công hiện nay.
Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, 4 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước vẫn duy trì tiến độ khá so với dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ. Theo đó, thu ngân sách ước đạt 44% dự toán, tăng 15,2%. Trong khi đó, chi ngân sách ước đạt 21,2% dự toán, tăng 11,6%.
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào tổ chức phiên họp hai Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Lào

Bộ Tài chính Việt Nam và Lào tổ chức phiên họp hai Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Lào

(TBTCO) - Ngày 12/5/2026, tại Thủ đô Viêng Chăn, Thứ trưởng Trần Quốc Phương và Thứ trưởng Bộ Tài chính Lào Su-li-vặt Su-văn-na-chum-khăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam đồng chủ trì phiên họp hai Ủy ban Hợp tác.
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế, hải quan

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế, hải quan

(TBTCO) - 7 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 8 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế; 1 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan, theo Quyết định số 1109/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon

Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon

Phú Thọ: Gần 86 nghìn hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile

Phú Thọ: Gần 86 nghìn hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile

Quảng Ninh tập trung thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao

Quảng Ninh tập trung thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động đối ngoại của Kho bạc Nhà nước

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động đối ngoại của Kho bạc Nhà nước

Gia Lai tìm nhà đầu tư cho dự án điểm dừng chân phía Nam đèo Vĩnh Hội

Gia Lai tìm nhà đầu tư cho dự án điểm dừng chân phía Nam đèo Vĩnh Hội

Doanh nghiệp cần chủ động thích ứng quy định mới để giữ thị trường

Doanh nghiệp cần chủ động thích ứng quy định mới để giữ thị trường

Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế): Dấu ấn 35 năm tiên phong chuyển đổi số

Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế): Dấu ấn 35 năm tiên phong chuyển đổi số

Bài cuối: Hiện thực hóa mục tiêu đưa dự trữ thành nguồn lực chiến lược

Bài cuối: Hiện thực hóa mục tiêu đưa dự trữ thành nguồn lực chiến lược

Tăng tốc gỡ điểm nghẽn giải ngân vốn đầu tư công

Tăng tốc gỡ điểm nghẽn giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm