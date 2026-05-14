Đầu tư

Gia Lai tìm nhà đầu tư cho dự án điểm dừng chân phía Nam đèo Vĩnh Hội

Lạc Nguyên

14:26 | 14/05/2026
(TBTCO) - Khu đất rộng hơn 9.600 m2 tại phía Nam đèo Vĩnh Hội, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát đang được tỉnh Gia Lai đưa ra đấu giá để triển khai dự án điểm dừng chân phục vụ du khách. Dự án có tổng vốn đầu tư tối thiểu 25 tỷ đồng, hướng tới hình thành không gian ngắm cảnh kết hợp dịch vụ ven biển.
Theo phương án đấu giá đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt, khu đất thực hiện dự án Điểm dừng chân ngắm cảnh phía Nam đèo Vĩnh Hội có diện tích 9.641,6 m2, nằm tại thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát. Khu đất có 3 mặt giáp Khu du lịch Trung Lương và một mặt giáp tuyến đường ĐT.639 mới. Hiện khu vực này đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, nhưng chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Dự án được quy hoạch theo mô hình điểm dừng chân phục vụ cộng đồng và khách du lịch, gồm các hạng mục như công trình biểu tượng, khu dịch vụ giải khát, bán hàng lưu niệm, khu vệ sinh công cộng và cầu ngắm cảnh hướng biển.

Trong đó, khu dịch vụ được bố trí phía dưới quảng trường với diện tích 313,6 m2. Cầu ngắm cảnh có chiều rộng 4 - 12 m, thiết kế bảo đảm không che chắn tầm nhìn ra biển và vẫn đáp ứng lưu thông phía dưới.

Phối cảnh dự án điểm dừng chân ngắm cảnh tại đèo Vĩnh Hội.

Theo cơ cấu sử dụng đất, phần lớn diện tích được dành cho giao thông, hạ tầng kỹ thuật và cây xanh. Toàn bộ khu đất được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ, Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho thời hạn sử dụng 50 năm thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

UBND tỉnh Gia Lai cũng đã phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá khu đất này với tổng giá trị hơn 6,35 tỷ đồng.

Trong đó, đất khu dịch vụ có giá khởi điểm hơn 2,4 triệu đồng/m2, tương ứng giá trị hơn 753 triệu đồng. Đất vườn hoa cây xanh và đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật có cùng mức giá hơn 600.000 đồng/m2.

Theo phương án đấu giá, nhà đầu tư tham gia phải đáp ứng các điều kiện về năng lực tài chính và kinh nghiệm phát triển dự án. Tổng vốn đầu tư tối thiểu để triển khai dự án, chưa bao gồm tiền thuê đất, là 25 tỷ đồng.

Nhà đầu tư cũng phải chứng minh vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng mức đầu tư dự án và từng tham gia thực hiện ít nhất một dự án tương tự như khu du lịch, khu đô thị hoặc khu dân cư.

Tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án được yêu cầu không quá 24 tháng kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất. Trong đó, thời gian hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư tối đa 8 tháng./.

