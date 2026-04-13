Gia Lai thu hút dự án mới, tổng vốn đầu tư vượt 118.000 tỷ đồng từ đầu năm đến nay

Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, từ ngày 3/4 đến 09/4/2026, Gia Lai ghi nhận thêm 1 dự án đầu tư mới là Nhà máy cơ khí chính xác FV Tech Aluminium do Công ty TNHH FV Tech Aluminium đầu tư, với tổng vốn đăng ký 225 tỷ đồng. Cùng thời gian, tỉnh thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 5 dự án, với tổng vốn tăng thêm 448,88 tỷ đồng.

Dù số lượng dự án phát sinh trong tuần không lớn, nhưng lũy kế từ đầu năm đến nay cho thấy quy mô thu hút đầu tư tại địa phương tăng mạnh. Tính đến ngày 9/4/2026, toàn tỉnh đã thu hút 81 dự án, đạt 47,65% so với kế hoạch 170 dự án được giao trong năm. Tổng vốn đăng ký đạt 118.447,54 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2025, số dự án tăng 145,45%, trong khi tổng vốn đăng ký tăng tới 777,04%. Mức tăng vốn cao hơn nhiều so với số lượng dự án cho thấy quy mô đầu tư đang được mở rộng đáng kể, với sự xuất hiện của các dự án có giá trị lớn hơn.

Xét theo lĩnh vực, dòng vốn tiếp tục tập trung chủ yếu vào khu vực công nghiệp. Cụ thể, 30 dự án thuộc lĩnh vực này có tổng vốn đầu tư lên tới 101.095,44 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn toàn tỉnh. Trong khi đó, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 28 dự án nhưng tổng vốn chỉ đạt 3.567,36 tỷ đồng.

Các lĩnh vực còn lại ghi nhận quy mô nhỏ hơn. Lĩnh vực xây dựng - hạ tầng có 14 dự án với tổng vốn 10.098,6 tỷ đồng; lĩnh vực bất động sản, kinh tế đô thị có 02 dự án với tổng vốn 1.513,48 tỷ đồng; thương mại dịch vụ và du lịch có 7 dự án với tổng vốn 2.172,65 tỷ đồng.

Về phân bổ theo địa bàn, phần lớn dự án nằm ngoài khu kinh tế và khu công nghiệp. Cụ thể, có 76 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 112.056,79 tỷ đồng, trong đó 17 dự án thuộc các cụm công nghiệp với tổng vốn 4.400,79 tỷ đồng và 59 dự án ngoài cụm công nghiệp với tổng vốn 107.656 tỷ đồng. Trong khi đó, khu vực khu kinh tế và khu công nghiệp chỉ thu hút 5 dự án với tổng vốn 6.390,75 tỷ đồng.

Song song với hoạt động thu hút đầu tư, công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ tiếp tục được triển khai. Trong tuần từ 3/4 đến 9/4/2026, tỉnh đã tiếp nhận 20 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đầu tư, gồm 17 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và 3 hồ sơ điều chỉnh.

Ở lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, từ ngày 2/4 đến 8/4/2026, Gia Lai đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 69 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 421 tỷ đồng. Trong cùng thời gian, có 10 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, 14 doanh nghiệp giải thể và 10 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Lũy kế trong tháng 4/2026, toàn tỉnh có 92 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 942 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến ngày 8/4/2026, số doanh nghiệp thành lập mới đạt 1.295 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 13.997 tỷ đồng.

Kết quả trên cho thấy hoạt động thu hút đầu tư tại Gia Lai tiếp tục duy trì xu hướng tăng về quy mô vốn, đồng thời phản ánh sự tập trung của dòng tiền vào một số lĩnh vực chủ đạo trong giai đoạn đầu năm./.