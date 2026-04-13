Gia Lai thu hút dự án mới, tổng vốn đầu tư vượt 118.000 tỷ đồng từ đầu năm đến nay

Lạc Nguyên

09:14 | 13/04/2026
(TBTCO) - Trong hơn 3 tháng đầu năm 2026, Gia Lai ghi nhận 81 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 118.000 tỷ đồng, tăng gần 8 lần so với cùng kỳ năm trước. Dòng vốn tiếp tục tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu hút đầu tư của địa phương.
aa

Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, từ ngày 3/4 đến 09/4/2026, Gia Lai ghi nhận thêm 1 dự án đầu tư mới là Nhà máy cơ khí chính xác FV Tech Aluminium do Công ty TNHH FV Tech Aluminium đầu tư, với tổng vốn đăng ký 225 tỷ đồng. Cùng thời gian, tỉnh thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 5 dự án, với tổng vốn tăng thêm 448,88 tỷ đồng.

Dù số lượng dự án phát sinh trong tuần không lớn, nhưng lũy kế từ đầu năm đến nay cho thấy quy mô thu hút đầu tư tại địa phương tăng mạnh. Tính đến ngày 9/4/2026, toàn tỉnh đã thu hút 81 dự án, đạt 47,65% so với kế hoạch 170 dự án được giao trong năm. Tổng vốn đăng ký đạt 118.447,54 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2025, số dự án tăng 145,45%, trong khi tổng vốn đăng ký tăng tới 777,04%. Mức tăng vốn cao hơn nhiều so với số lượng dự án cho thấy quy mô đầu tư đang được mở rộng đáng kể, với sự xuất hiện của các dự án có giá trị lớn hơn.

Xét theo lĩnh vực, dòng vốn tiếp tục tập trung chủ yếu vào khu vực công nghiệp. Cụ thể, 30 dự án thuộc lĩnh vực này có tổng vốn đầu tư lên tới 101.095,44 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn toàn tỉnh. Trong khi đó, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 28 dự án nhưng tổng vốn chỉ đạt 3.567,36 tỷ đồng.

Các lĩnh vực còn lại ghi nhận quy mô nhỏ hơn. Lĩnh vực xây dựng - hạ tầng có 14 dự án với tổng vốn 10.098,6 tỷ đồng; lĩnh vực bất động sản, kinh tế đô thị có 02 dự án với tổng vốn 1.513,48 tỷ đồng; thương mại dịch vụ và du lịch có 7 dự án với tổng vốn 2.172,65 tỷ đồng.

Về phân bổ theo địa bàn, phần lớn dự án nằm ngoài khu kinh tế và khu công nghiệp. Cụ thể, có 76 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 112.056,79 tỷ đồng, trong đó 17 dự án thuộc các cụm công nghiệp với tổng vốn 4.400,79 tỷ đồng và 59 dự án ngoài cụm công nghiệp với tổng vốn 107.656 tỷ đồng. Trong khi đó, khu vực khu kinh tế và khu công nghiệp chỉ thu hút 5 dự án với tổng vốn 6.390,75 tỷ đồng.

Song song với hoạt động thu hút đầu tư, công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ tiếp tục được triển khai. Trong tuần từ 3/4 đến 9/4/2026, tỉnh đã tiếp nhận 20 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đầu tư, gồm 17 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và 3 hồ sơ điều chỉnh.

Ở lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, từ ngày 2/4 đến 8/4/2026, Gia Lai đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 69 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 421 tỷ đồng. Trong cùng thời gian, có 10 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, 14 doanh nghiệp giải thể và 10 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Lũy kế trong tháng 4/2026, toàn tỉnh có 92 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 942 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến ngày 8/4/2026, số doanh nghiệp thành lập mới đạt 1.295 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 13.997 tỷ đồng.

Kết quả trên cho thấy hoạt động thu hút đầu tư tại Gia Lai tiếp tục duy trì xu hướng tăng về quy mô vốn, đồng thời phản ánh sự tập trung của dòng tiền vào một số lĩnh vực chủ đạo trong giai đoạn đầu năm./.

Dòng vốn công nghiệp đổ mạnh về Gia Lai, chỉ một tuần thêm gần 3.800 tỷ đồng

Gia Lai thu hút 62 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 101.000 tỷ đồng

Gia Lai thu hút 8 dự án mới, tổng vốn hơn 3.200 tỷ đồng trong một tuần

Tuyên giáo, dân vận - "điểm tựa mềm" cho vận hành sản xuất ngành Than

Tỷ giá USD hôm nay (13/4): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ đầu tuần, DXY suy yếu nhẹ

VITM 2026 thu hút gần 4.500 lượt doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến tham dự và làm việc

Giá vàng hôm nay ngày 13/4: Giá vàng duy trì mặt bằng giá 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Cần thêm giải pháp đột phá để đảm bảo tiến độ

Khởi công dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh: Tạo động lực mới cho phát triển liên vùng

(TBTCO) - Ngày 12/4, dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh đã chính thức được khởi công, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và kết nối vùng miền tại khu vực phía Bắc.
Thu hút đầu tư, du lịch - điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2026 của Gia Lai

Đà Nẵng tạo “bệ phóng” cho logistics

(TBTCO) - Khu bến Liên Chiểu sẽ là đòn bẩy để Đà Nẵng thúc đẩy kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu thương mại tự do nhằm đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố cũng như của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước.
Hải Phòng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 7 khu vực trong tháng 4/2026

Infographics: 15,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong quý I/2026

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quý I/2026, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt 15,2 tỷ USD, tăng mạnh 42,9% so với cùng kỳ năm trước.
Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy chạy nước rút về đích giai đoạn 1

Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương

(TBTCO) - Theo Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2026 được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 10/4, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng trong bối cảnh thách thức toàn cầu. Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương.
“Mở khóa” nguồn lực phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

