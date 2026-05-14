"Sân chơi" của doanh nghiệp bất động sản đang phân cấp rõ nét

Các đại đô thị vùng ven là điểm đến tiềm năng của nhà đầu tư. Trong ảnh: Một góc Khu đô thị LA Home. Ảnh: Kỳ Phương.

Hạ tầng mở ra cơ hội lớn cho thị trường nhà ở vùng ven

Theo ông Ngô Quang Phúc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Phú Đông, sự phát triển mạnh của hạ tầng giao thông đang mở ra cơ hội lớn cho thị trường nhà ở vừa túi tiền, đặc biệt tại các khu vực vùng ven TP. Hồ Chí Minh.

Việc giãn dân ra khu vực phía Đông, phía Tây hay phía Bắc TP. Hồ Chí Minh đang diễn ra rõ nét nhờ hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện. Điều này giúp rút ngắn thời gian di chuyển, thay đổi quan niệm “xa trung tâm là bất tiện” trước đây.

Ông Phúc cho biết, để thực hiện dự án bất động sản, trở ngại đầu tiên nằm ở việc tạo lập quỹ đất phù hợp. Muốn phát triển nhà ở vừa túi tiền, doanh nghiệp buộc phải dịch chuyển ra khu vực vùng ven, vì gần như không còn cơ hội tạo ra sản phẩm giá hợp lý tại khu vực trung tâm.

Dù quỹ đất vùng ven còn nhiều, nhưng để tìm được khu đất phù hợp quy hoạch, có giá thành hợp lý và đủ điều kiện phát triển dự án lại không hề dễ dàng. Nhiều doanh nghiệp phải đi xa hơn để tìm kiếm những khu đất khoảng 5.000 - 7.000 m2 nhằm phát triển dự án quy mô 700 - 1.000 căn hộ.

Bên cạnh quỹ đất, vấn đề pháp lý cũng là nguyên nhân khiến nguồn cung bị hạn chế. Dù nhà ở vừa túi tiền được khuyến khích phát triển, nhưng thủ tục pháp lý vẫn tương tự các phân khúc khác, thậm chí thời gian hoàn thiện còn kéo dài hơn.

Thời gian hoàn thiện pháp lý cho một dự án thường mất 3 - 5 năm. Đây là một trong những lý do khiến thị trường thiếu nguồn cung. Hơn nữa, lợi nhuận thấp cũng là nguyên nhân khiến không nhiều doanh nghiệp “mặn mà” với phân khúc nhà ở vừa túi tiền.

Song song đó, xu hướng sống tại căn hộ chung cư của người trẻ ngày càng phổ biến, tạo thêm dư địa phát triển cho phân khúc này. Tuy nhiên, để thu hút người mua, các chủ đầu tư không chỉ cần cạnh tranh về giá, mà còn phải đầu tư vào chất lượng sống, tiện ích và khả năng vận hành khu đô thị sau bàn giao.

Một khu đô thị muốn hấp dẫn phải có kết nối giao thông thuận tiện, đầy đủ tiện ích sống, pháp lý minh bạch và được vận hành tốt sau khi cư dân vào ở. Trong giai đoạn tới, thay vì chỉ tập trung vào bán hàng hay các chương trình ưu đãi tài chính, doanh nghiệp bất động sản sẽ phải chú trọng nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm và trải nghiệm thực tế của cư dân.

Ông Phúc khẳng định, các đại đô thị quy mô lớn sẽ tiếp tục là “sân chơi” của những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh, trong khi các doanh nghiệp quy mô vừa như Phú Đông sẽ lựa chọn hướng đi riêng, tập trung vào những dự án vừa phải, nhưng đáp ứng đúng nhu cầu ở thực của người dân.

Nhu cầu thị trường trong phân khúc này rất lớn, doanh nghiệp có sản phẩm phù hợp gần như không cần bán cũng hết hàng. Tuy nhiên, nghịch lý hiện nay là nhu cầu cao, nhưng nguồn cung lại khan hiếm.

Đại đô thị sinh thái sẽ là xu hướng

Bà Trần Diễm My - Phó Chủ tịch HĐQT Five Star Group cho hay, đối với doanh nghiệp bất động sản, việc cập nhật xu hướng thị trường và chính sách mới là yếu tố rất quan trọng. Doanh nghiệp không thể đứng yên mà luôn phải chủ động đón đầu xu hướng, điều chỉnh chiến lược để phát triển bền vững, đồng thời đóng góp thêm nhiều giá trị cho cộng đồng và xã hội.

Theo bà My, với hệ thống cao tốc, vành đai và các tuyến đường kết nối liên tục được mở rộng, việc di chuyển từ khu đô thị đến trung tâm TP. Hồ Chí Minh hay các khu vực như quận 7 (cũ), quận 12 (cũ) hiện rất thuận tiện và không còn xa như trước.

Đáng chú ý, mô hình đại đô thị sinh thái sẽ tiếp tục là xu hướng phù hợp trong giai đoạn mới của thị trường bất động sản, đặc biệt trong bối cảnh người mua nhà ngày càng quan tâm đến chất lượng sống, không gian xanh và hệ tiện ích đồng bộ.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản hiện nay, doanh nghiệp không thể phát triển theo cách dàn trải quỹ đất như trước. Bởi khi thị trường gặp khó khăn, áp lực tài chính và dòng tiền sẽ trở thành thách thức rất lớn đối với các doanh nghiệp sở hữu nhiều dự án quy mô lớn.