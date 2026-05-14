Bất động sản

"Sân chơi" của doanh nghiệp bất động sản đang phân cấp rõ nét

Kỳ Phương

20:12 | 14/05/2026
(TBTCO) - Thời gian tới, các đại đô thị quy mô lớn sẽ tiếp tục là “sân chơi” của những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh, trong khi đó, các doanh nghiệp quy mô trung bình sẽ lựa chọn hướng đi riêng, tập trung vào những dự án vừa phải, nhưng đáp ứng đúng nhu cầu ở thực của người dân.
Các đại đô thị vùng ven là điểm đến tiềm năng của nhà đầu tư. Trong ảnh: Một góc Khu đô thị LA Home. Ảnh: Kỳ Phương.

Hạ tầng mở ra cơ hội lớn cho thị trường nhà ở vùng ven

Theo ông Ngô Quang Phúc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Phú Đông, sự phát triển mạnh của hạ tầng giao thông đang mở ra cơ hội lớn cho thị trường nhà ở vừa túi tiền, đặc biệt tại các khu vực vùng ven TP. Hồ Chí Minh.

Việc giãn dân ra khu vực phía Đông, phía Tây hay phía Bắc TP. Hồ Chí Minh đang diễn ra rõ nét nhờ hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện. Điều này giúp rút ngắn thời gian di chuyển, thay đổi quan niệm “xa trung tâm là bất tiện” trước đây.

Ông Phúc cho biết, để thực hiện dự án bất động sản, trở ngại đầu tiên nằm ở việc tạo lập quỹ đất phù hợp. Muốn phát triển nhà ở vừa túi tiền, doanh nghiệp buộc phải dịch chuyển ra khu vực vùng ven, vì gần như không còn cơ hội tạo ra sản phẩm giá hợp lý tại khu vực trung tâm.

Dù quỹ đất vùng ven còn nhiều, nhưng để tìm được khu đất phù hợp quy hoạch, có giá thành hợp lý và đủ điều kiện phát triển dự án lại không hề dễ dàng. Nhiều doanh nghiệp phải đi xa hơn để tìm kiếm những khu đất khoảng 5.000 - 7.000 m2 nhằm phát triển dự án quy mô 700 - 1.000 căn hộ.

Bên cạnh quỹ đất, vấn đề pháp lý cũng là nguyên nhân khiến nguồn cung bị hạn chế. Dù nhà ở vừa túi tiền được khuyến khích phát triển, nhưng thủ tục pháp lý vẫn tương tự các phân khúc khác, thậm chí thời gian hoàn thiện còn kéo dài hơn.

Thời gian hoàn thiện pháp lý cho một dự án thường mất 3 - 5 năm. Đây là một trong những lý do khiến thị trường thiếu nguồn cung. Hơn nữa, lợi nhuận thấp cũng là nguyên nhân khiến không nhiều doanh nghiệp “mặn mà” với phân khúc nhà ở vừa túi tiền.

Song song đó, xu hướng sống tại căn hộ chung cư của người trẻ ngày càng phổ biến, tạo thêm dư địa phát triển cho phân khúc này. Tuy nhiên, để thu hút người mua, các chủ đầu tư không chỉ cần cạnh tranh về giá, mà còn phải đầu tư vào chất lượng sống, tiện ích và khả năng vận hành khu đô thị sau bàn giao.

Một khu đô thị muốn hấp dẫn phải có kết nối giao thông thuận tiện, đầy đủ tiện ích sống, pháp lý minh bạch và được vận hành tốt sau khi cư dân vào ở. Trong giai đoạn tới, thay vì chỉ tập trung vào bán hàng hay các chương trình ưu đãi tài chính, doanh nghiệp bất động sản sẽ phải chú trọng nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm và trải nghiệm thực tế của cư dân.

Ông Phúc khẳng định, các đại đô thị quy mô lớn sẽ tiếp tục là “sân chơi” của những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh, trong khi các doanh nghiệp quy mô vừa như Phú Đông sẽ lựa chọn hướng đi riêng, tập trung vào những dự án vừa phải, nhưng đáp ứng đúng nhu cầu ở thực của người dân.

Nhu cầu thị trường trong phân khúc này rất lớn, doanh nghiệp có sản phẩm phù hợp gần như không cần bán cũng hết hàng. Tuy nhiên, nghịch lý hiện nay là nhu cầu cao, nhưng nguồn cung lại khan hiếm.

Đại đô thị sinh thái sẽ là xu hướng

Bà Trần Diễm My - Phó Chủ tịch HĐQT Five Star Group cho hay, đối với doanh nghiệp bất động sản, việc cập nhật xu hướng thị trường và chính sách mới là yếu tố rất quan trọng. Doanh nghiệp không thể đứng yên mà luôn phải chủ động đón đầu xu hướng, điều chỉnh chiến lược để phát triển bền vững, đồng thời đóng góp thêm nhiều giá trị cho cộng đồng và xã hội.

Theo bà My, với hệ thống cao tốc, vành đai và các tuyến đường kết nối liên tục được mở rộng, việc di chuyển từ khu đô thị đến trung tâm TP. Hồ Chí Minh hay các khu vực như quận 7 (cũ), quận 12 (cũ) hiện rất thuận tiện và không còn xa như trước.

Đáng chú ý, mô hình đại đô thị sinh thái sẽ tiếp tục là xu hướng phù hợp trong giai đoạn mới của thị trường bất động sản, đặc biệt trong bối cảnh người mua nhà ngày càng quan tâm đến chất lượng sống, không gian xanh và hệ tiện ích đồng bộ.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản hiện nay, doanh nghiệp không thể phát triển theo cách dàn trải quỹ đất như trước. Bởi khi thị trường gặp khó khăn, áp lực tài chính và dòng tiền sẽ trở thành thách thức rất lớn đối với các doanh nghiệp sở hữu nhiều dự án quy mô lớn.

Bà Trần Diễm My nhấn mạnh, thách thức đang ngày càng rõ nét khi quỹ đất nội đô dần hạn hẹp, mật độ dân cư cao và không còn nhiều dư địa phát triển không gian sống chất lượng. Vì vậy, doanh nghiệp tập trung phát triển dự án tại các khu vực cửa ngõ, những nơi có lợi thế kết nối với TP. Hồ Chí Minh nhờ hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Vì thế, xu hướng giãn dân về các vùng vệ tinh của TP. Hồ Chí Minh là cấp thiết.
Doanh nghiệp cần chủ động thích ứng quy định mới để giữ thị trường

Quy định rõ cách tính phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ: Doanh nghiệp được lợi hơn

Bất động sản phân hóa trước áp lực và sự xuất hiện của lực đỡ mới

Việt Nam kiên quyết xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Lan tỏa "lối sống xanh", thúc đẩy học sinh tiểu học hành động vì môi trường

Hóa chất Đức Giang lên lộ trình khắc phục sau khi cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát

Chứng khoán ngày 14/5: Xu hướng tích cực duy trì, VN-Index lập đỉnh lịch sử mới

Khối ngoại mua ròng, hai cổ phiếu bluechip được giải ngân mạnh

Hà Nội siết giám sát suất ăn sẵn, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

Bước đi thận trọng cho Dự án tổ hợp công nghiệp đường sắt

(TBTCO) - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - VNR sẽ cần thêm những nghiên cứu chuyên sâu để có thể đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đầu tư phù hợp cho Dự án xây dựng Tổ hợp Công nghiệp đường sắt trị giá 17.509 tỷ đồng.
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2065, đất xây dựng đô thị sẽ chiếm khoảng 55 - 60% tổng diện tích tự nhiên của thành phố.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các địa phương tăng tốc giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm tiến độ dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, phấn đấu hoàn thành quần thể thể thao trọng điểm vào tháng 7/2027.
(TBTCO) - Giữa một Sài Gòn chật cứng bê tông, Vinhomes Sài Gòn Park - siêu đô thị 1.080ha phía Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh xuất hiện như một làn gió mát thổi vào siêu đô thị 14 triệu dân. Với 100 công viên xanh mát, mật độ cây xanh, mặt nước dày đặc, dự án được đánh giá như một cuộc cách mạng về không gian sống cho cư dân đô thị.
(TBTCO) - Tại Hội thảo “Thị trường Bất động sản 2026: Vượt gió ngược đón chu kỳ mới” diễn ra ngày 12/5, nhiều chuyên gia cho rằng, thị trường hiện không thiếu cầu mà thiếu đúng sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của số đông, trong khi doanh nghiệp vẫn mắc kẹt giữa bài toán chi phí, pháp lý và lợi nhuận.
(TBTCO) - Bà Cao Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Việt Nam nhận định, người mua hiện không còn quá đặt nặng việc sở hữu nhà ở khu vực lõi trung tâm như trước, mà bắt đầu dịch chuyển theo tiến độ phát triển hạ tầng và các đại đô thị vệ tinh. Việc hoàn thiện hạ tầng sẽ tiếp tục là động lực lớn nhất của thị trường bất động sản trong giai đoạn tới.
Khi nguồn cung mới tiếp tục mở rộng ra ngoài các khu vực trung tâm, thị trường bất động sản bán lẻ Hà Nội đang chuyển dịch sang một giai đoạn tăng trưởng cạnh tranh hơn và chú trọng nhiều hơn vào yếu tố trải nghiệm.
(TBTCO) - Sự xuất hiện của một loạt biến số lớn đang khiến Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần được rà soát, cập nhật sớm để phù hợp với không gian phát triển và nhu cầu đầu tư mới.
