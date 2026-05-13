Hà Nội dồn lực cho tổ hợp thể thao hiện đại phía Nam Thủ đô

Khánh Linh

16:12 | 13/05/2026
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các địa phương tăng tốc giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm tiến độ dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, phấn đấu hoàn thành quần thể thể thao trọng điểm vào tháng 7/2027.
Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng

Sáng 13/5, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đi kiểm tra thực địa và làm việc với nhà đầu tư, các sở, ngành cùng chính quyền địa phương về tiến độ triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic, trong đó có công trình sân vận động Hùng Vương.

Theo báo cáo của đại diện liên danh nhà đầu tư, dự án Khu đô thị thể thao Olympic (nay đổi tên là Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội) đã được UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 6276/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Quy mô dự án khoảng 9.171 ha, nằm trên địa bàn 11 phường, xã (Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa); được chia thành 4 phân khu chức năng, gồm đô thị TOD gắn với ga Ngọc Hồi, đô thị thể thao, đô thị du lịch và khu liên hợp thể thao.

Đến nay, công tác đo đạc quy chủ đã hoàn thành trên toàn bộ diện tích dự án. Các địa phương đã tổ chức họp thông báo chủ trương giải phóng mặt bằng tới người dân; đồng thời triển khai thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường tại một số khu vực thuộc phân khu B. Công tác rà soát, giải phóng mặt bằng hành lang tuyến điện 500 kV, di dời và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật cũng đang được phối hợp triển khai.

Hiện nhà đầu tư tập trung nguồn lực thi công quần thể sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ tại phân khu B, với mục tiêu hoàn thành vào tháng 7/2027. Nhiều hạng mục đang được triển khai như thi công phần móng, dầm sàn, đổ bê tông cột; đồng thời triển khai các tuyến giao thông kết nối, hạ tầng phụ trợ, cảnh quan, bãi đỗ xe và chuẩn bị đầu tư khách sạn quốc tế.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra tiến độ dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án vẫn còn nhiều khó khăn, như vướng mắc thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư; chậm lựa chọn đơn vị thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật; thiếu nhân lực phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; phát sinh hàng quán tự phát quanh công trường, ảnh hưởng mỹ quan, an ninh trật tự. Một số hạng mục còn vướng mặt bằng liên quan nghĩa trang, đất ở, đất nông nghiệp và công trình thủy lợi.

Nhà đầu tư kiến nghị Thành phố sớm phê duyệt chủ trương đầu tư cụ thể; chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, thành lập tổ công tác chuyên trách để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng trong năm 2026.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã: Thượng Phúc, Dân Hòa, Thường Tín, Tam Hưng cho biết, ngay sau khi Thành phố triển khai chủ trương thực hiện dự án Khu đô thị thể thao Olympic, các xã đã thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đoàn thể; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng. Qua quá trình triển khai, các xã ghi nhận sự vào cuộc của các sở, ngành và chủ đầu tư, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân.

Tuy nhiên, lãnh đạo các xã cũng phản ánh một số khó khăn liên quan đến cơ chế, chính sách đối với đất dịch vụ, công tác di dời mồ mả, bố trí tái định cư và xử lý các trường hợp đất ở tồn tại lâu năm nhưng hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ. Các xã đề nghị Thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo tháo gỡ, đồng thời hỗ trợ đầu tư hạ tầng, thiết chế văn hóa, giao thông và có giải pháp đào tạo nghề, tạo sinh kế cho người dân sau thu hồi đất.

Theo đại diện các sở, ngành, TP. Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ liên quan đến bồi thường, hỗ trợ cây trồng, hoa màu, di dời mồ mả và bố trí tái định cư cho người dân trong vùng dự án. Các sở cũng đang phối hợp với địa phương rà soát quỹ đất tái định cư, ưu tiên bố trí gần nơi ở cũ để thuận lợi sinh hoạt, sản xuất cho người dân.

Đại diện Công an TP. Hà Nội đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để bảo đảm tiến độ dự án, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư, các đơn vị lưu ý công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực thi công…

Tạo sinh kế bền vững cho người dân sau thu hồi đất

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đây là một trong những dự án đầu tiên được triển khai theo cơ chế đặc thù của Quốc hội dành cho Hà Nội theo Nghị quyết số 258/2025/QH15. Dù mới triển khai gần 5 tháng, nhưng qua kiểm tra thực tế tại công trường, hình hài của tổ hợp thể thao hiện đại đã cơ bản hình thành. Với năng lực của nhà đầu tư và sự đồng hành của các cấp chính quyền, mục tiêu hoàn thành khu thể thao vào tháng 7/2027 là khả thi.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, dự án có quy mô hơn 9.000 ha, trải rộng trên địa bàn 11 xã, phường phía Nam thành phố và sẽ được triển khai đồng bộ với các công trình hạ tầng trọng điểm khác như mở rộng Quốc lộ 1A, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao…, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho khu vực phía Nam Thủ đô theo hướng đô thị hóa hiện đại.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Vì vậy, thời gian tới, lãnh đạo TP. Hà Nội yêu cầu các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác này trước ngày 30/6/2026. Đối với những địa phương còn khó khăn về nhân lực, Thành phố sẽ xem xét tăng cường cán bộ hỗ trợ để bảo đảm tiến độ chung.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đặc biệt lưu ý các địa phương quan tâm đến công tác chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho người dân sau thu hồi đất. Cùng với quá trình đô thị hóa nhanh, tính chất lao động và đời sống của người dân sẽ thay đổi rất lớn, vì vậy, các xã, phường cần chủ động xây dựng phương án phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với quy hoạch mới.

Về công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, hạn chế tối đa việc cưỡng chế khi các cơ chế, chính sách của Thành phố đã đầy đủ, phù hợp.

Cũng trong sáng 13/5, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã kiểm tra thực địa và làm việc với nhà đầu tư, các sở, ngành cùng chính quyền địa phương đối với dự án Đầu tư xây dựng đường trục phát triển phía Nam thành phố (Quốc lộ 21C).

Tại cuộc kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án xong trước ngày 15/6, thông tuyến đường vào dịp 2/9/2026.

Lãnh đạo các địa phương cho biết đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành theo chỉ đạo của Thành phố trước ngày 15/6/2026.
