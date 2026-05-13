Đầu tư

Gia Lai rút ngắn tiến độ các dự án năng lượng tái tạo mới được phê duyệt

Sơn Thuận

Sơn Thuận

14:38 | 13/05/2026
(TBTCO) - Chỉ trong 4 tháng năm 2026, tỉnh Gia Lai đã phê duyệt đầu tư 13 dự án điện gió và mặt trời với tổng công suất hơn 1.197 MW. Nhiều dự án dự kiến đi vào vận hành trong giữa và cuối năm 2028, song được yêu cầu rút ngắn thêm 1/4 tiến độ.
aa

Nhiều dự án đang triển khai

Dự án Nhà máy điện mặt trời Phú Thiện là 1 trong 5 dự án điện mặt trời được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6/2025 và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2026, Công ty TNHH MTV Huệ Anh được yêu cầu hoàn thiện các hồ sơ thiết kế trình thẩm định, sớm hoàn thiện thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng, thủ tục về đất đai để khởi công dự án này trong quý I/2026, hoàn thành đưa vào vận hành trong quý IV/2027 theo đúng chủ trương đầu tư đã duyệt.

Song theo báo cáo mới đây của chủ đầu tư cho thấy, dự án đang gặp vướng mắc chủ yếu trong quá trình thỏa thuận đấu nối với Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC). Theo đó, dự án chưa thống nhất được phương án đấu nối vào lưới điện quốc gia.

Gia Lai rút ngắn tiến độ các dự án năng lượng tái tạo mới được phê duyệt
Điện gió còn nhiều dư địa phát triển tại tỉnh Gia Lai.

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai nhận định, việc chậm thống nhất phương án đấu nối làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai các thủ tục tiếp theo của dự án như thu xếp vốn, ký kết hợp đồng mua bán điện, triển khai thi công. Điều này tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo tiến độ đưa dự án vào vận hành theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Để tháo gỡ, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đề nghị Sở Công thương hỗ trợ doanh nghiệp làm việc với EVNCPC để rà soát, thống nhất phương án đấu nối của dự án trên cơ sở phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong khi đó, Dự án Nhà máy điện mặt trời KN Ialy - Gia Lai, Công ty cổ phần Điện mặt trời IALY Gia Lai được phê duyệt nhà đầu tư vào ngày 21/5/2021, điều chỉnh chủ trương đầu tư vào ngày 27/6/2025. Dự án có quy mô khá lớn khi có công suất 500 MW, tổng vốn đầu tư 9.559 tỷ đồng, được thực hiện trên diện tích 538 ha.

Ban đầu, dự án được phê duyệt khởi công trong quý II/2022, đưa vào vận hành 200 MWp vào đầu quý I/2024, 200 MWp tiếp theo trong quý III/2024 và 100 MWp còn lại vào quý IV/2025.

Song sau khi được gia hạn, chủ đầu tư được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thiết kế trình thẩm định, sớm hoàn thiện thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng, thủ tục về đất đai để khởi công trong quý I/2026, hoàn thành trong quý III/2028. Tuy nhiên, dự án mới hoàn thành tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường trong tháng 4/2026.

Một dự án khác dù được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 10/2020, sau nhiều lần gia hạn, hiện đang trong quá trình triển khai thi công là Dự án Thuỷ điện Vĩnh Sơn 4 do Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn 4 làm chủ đầu tư. Dự án được chốt hoàn thành dự kiến trong quý III/2027.

Đến nỗi lo mặt bằng

Chỉ trong quý I/2026, UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận nhà đầu tư 13 dự án năng lượng tái tạo (gồm 4 dự án điện mặt trời, 9 dự án điện gió) với tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng. Các dự án này đều nằm tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai.

Ngoại trừ Dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1 chậm nhất đến quý IV/2029 hoàn thành đi vào hoạt động, đa số các dự án này được yêu cầu khởi công trong quý II/2026, đưa vào vận hành trong quý II hoặc quý IV/2028.

Bổ sung quy hoạch, tiếp tục thu hút đầu tư dự án năng lượng

Theo UBND tỉnh Gia Lai, tỉnh đặt mục tiêu triển khai thu hút và đầu tư 110 dự án năng lượng với tổng công suất lắp đặt 5.581 MW, tổng vốn đầu tư 198.157 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, tỉnh đề nghị bổ sung quy hoạch thêm 10 GW tiềm năng để tiếp tục thu hút đầu tư, đi vào vận hành phát huy giá trị mới.

Ngày 15/4/2026, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có buổi làm việc với các nhà đầu tư đã được phê duyệt dự án trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai nội dung chủ trương đầu tư với lộ trình, thời gian cụ thể, phù hợp; đồng thời rà soát, thực hiện rút ngắn 1/4 thời gian triển khai các dự án.

Đồng thời, các doanh nghiệp phải đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để được phê duyệt, sớm khởi công dự án; tập trung nguồn lực, bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị, máy móc thi công để triển khai thi công xây dựng công trình.

“Tuyệt đối không được lợi dụng việc điều chỉnh ranh giới, điều chỉnh công suất để kéo dài thời gian thực hiện dự án; khẩn trương rà soát các vị trí, hạng mục đủ điều kiện thì tổ chức triển khai thi công” - ông Tuấn yêu cầu.

Theo tìm hiểu, yêu cầu này đến từ xuất phát từ mục tiêu tăng trưởng công nghiệp - xây dựng trong thời gian tới của tỉnh. Khi trong báo cáo gửi Thủ tướng vào ngày 17/4/2026, UBND tỉnh Gia Lai đề cập, tỉnh đang tập trung các dự án trọng điểm gồm Nhà máy điện gió Xã Trang giai đoạn 1 và 2 (2027); Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận (2028); Nhà máy điện gió Vân Canh 1 (2028); Nhà máy điện gió Vân Canh 2 (2028); Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1 (2029); Thủy điện Sê San 3 mở rộng (2030); Thủy điện Sê San 4 mở rộng (2030).

Riêng năm 2026, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu có 9 dự án đi vào hoạt động với tổng công suất 452 MW, tổng vốn đầu tư 19.809 tỷ đồng phát huy giá trị mới. Bao gồm 5 dự án nhà máy điện gió đã thi công hoàn thành (bao gồm Chơ Long, Yang Trung, Phát triển Miền Núi, Chế biến Tây Nguyên, la Pêch) với tổng công suất 382,5 MW.

2 nhà máy thủy điện với tổng công suất 30 MW gồm Vĩnh Sơn 4 và La Glea 2; 2 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 39 MW là Chư Ngọc - EVNLICOGI 16 - giai đoạn 2 và Krông Pa 2.

Đại diện một doanh nghiệp được phê duyệt dự án trong năm 2026 cho biết, sau khi được chấp thuận nhà đầu tư, hiện doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Trước câu hỏi với yêu cầu rút ngắn tiến độ, liệu có áp lực cho doanh nghiệp hay không, đại diện doanh nghiệp ngần ngại vì “dự án chỉ đang ở bước đầu nên mình cũng chưa nói được gì”.

Trong khi đó, đại diện một doanh nghiệp có “thâm niên” kinh nghiệm và đã ký biên bản ghi nhớ đầu tư với UBND tỉnh Gia Lai trong lĩnh vực năng lượng tái tạo khẳng định, các dự án năng lượng tái tạo từ sau Quy hoạch điện VII điều chỉnh, nếu đã có mặt bằng thì thời gian triển khai thông thường chỉ mất trong vòng 6 tháng.

Tuy nhiên, đại diện doanh nghiệp cũng thừa nhận trở ngại và điều doanh nghiệp lo lắng nhất trong quá trình thực hiện là khâu giải phóng mặt bằng, bởi khi có mặt bằng sạch, nhà đầu tư mới triển khai thi công.

Thực tế mặt bằng không chỉ thách thức về phía doanh nghiệp mà còn bài toán nan giải đối với địa phương. Bởi trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xuất hiện thông tin liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng, gom đất tại một số khu vực nằm trong quy hoạch các dự án năng lượng đặc biệt là các khu vực quy hoạch dự án điện gió, điện mặt trời… đã gây khó khăn cho triển khai dự án theo quy hoạch.

Gỡ bài toán về mặt bằng, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao địa phương chịu trách nhiệm chính về tiến độ giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn. Đồng thời, Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, phức tạp, kéo dài liên quan đến đất đai.

“Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu địa phương” - Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu đối với các dự án năng lượng tái tạo.

Sơn Thuận
Từ khóa:
gia lai tiến độ các dự án dự án năng lượng dự án điện gió dự án mặt trời

Bài liên quan

Gia Lai triển khai quy hoạch, đề xuất cơ chế đặc thù tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Gia Lai triển khai quy hoạch, đề xuất cơ chế đặc thù tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Gia Lai chuẩn bị đưa ra đấu giá quyền khai thác 100 mỏ khoáng sản trong năm 2026

Gia Lai chuẩn bị đưa ra đấu giá quyền khai thác 100 mỏ khoáng sản trong năm 2026

Gia Lai quy hoạch 2 đô thị động lực, thuê tư vấn nước ngoài phối hợp thực hiện

Gia Lai quy hoạch 2 đô thị động lực, thuê tư vấn nước ngoài phối hợp thực hiện

Dành cho bạn

Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính

Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính

Quy định mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công

Quy định mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI

Tháo gỡ vướng mắc về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc

Tháo gỡ vướng mắc về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc

Quảng Ninh: Hành động thống nhất phong trào bảo vệ môi trường toàn dân

Quảng Ninh: Hành động thống nhất phong trào bảo vệ môi trường toàn dân

Ngành Thuế cần chuyển đổi từ tư duy “thu ngân sách” sang “quản trị nguồn thu”

Ngành Thuế cần chuyển đổi từ tư duy “thu ngân sách” sang “quản trị nguồn thu”

Đọc thêm

Xây dựng niềm tin số cho thị trường tài sản mã hóa

Xây dựng niềm tin số cho thị trường tài sản mã hóa

(TBTCO) - Trong bối cảnh tài sản số và tài sản mã hóa phát triển mạnh, cơ quan quản lý đang đẩy nhanh hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường giám sát và nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Việc minh bạch thông tin, bảo vệ tài sản nhà đầu tư và kiểm soát rủi ro được xem là nền tảng để phát triển thị trường tài chính số an toàn, bền vững.
Gia Lai đấu giá khu đất hơn 4.400 m2 tại Quy Nhơn để làm khách sạn, dịch vụ du lịch

Gia Lai đấu giá khu đất hơn 4.400 m2 tại Quy Nhơn để làm khách sạn, dịch vụ du lịch

(TBTCO) - Khu đất rộng hơn 4.446 m2 tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai vừa được thông báo đấu giá quyền sử dụng để triển khai dự án khách sạn, dịch vụ du lịch và văn phòng cho thuê.
Ưu đãi vượt trội cho công nghệ cao

Ưu đãi vượt trội cho công nghệ cao

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu, các chính sách về thuế, tài chính và cơ chế đặt hàng phải được thiết kế vượt trội để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, thu hút chuyên gia công nghệ chiến lược làm việc, cống hiến cho đất nước.
Phê duyệt Quy hoạch chung Khu Kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Phê duyệt Quy hoạch chung Khu Kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch chung Khu Kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2050, xác định khu vực này là một trong những động lực tăng trưởng mới của vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ.
Từ "lợi thế uy tín" đến khả năng đầu tư: Việt Nam xây dựng Trung tâm tài chính cho nền kinh tế thực

Từ "lợi thế uy tín" đến khả năng đầu tư: Việt Nam xây dựng Trung tâm tài chính cho nền kinh tế thực

(TBTCO) - “Lợi thế uy tín” của Việt Nam là tài nguyên vô cùng hiếm có và quý giá đối với thu hút đầu tư cho đất nước, trong đó có Trung tâm tài chính quốc tế - biểu hiện rõ ràng về sức mạnh của nền kinh tế Việt Nam.
Quảng Ninh dự kiến đầu tư nhà máy điện gió đầu tiên trên biển tại đặc khu Cô Tô

Quảng Ninh dự kiến đầu tư nhà máy điện gió đầu tiên trên biển tại đặc khu Cô Tô

(TBTCO) - Tỉnh Quảng Ninh đang xem xét chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 tại khu vực biển gần bờ thuộc đặc khu Cô Tô. Dự án có công suất dự kiến 50 MW, được kỳ vọng mở đầu cho hướng phát triển điện gió trên biển của tỉnh trong giai đoạn tới.
Không có cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng

Không có cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng

(TBTCO) - Sau một tháng thông báo và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất sân vận động Chi Lăng, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng theo hình thức trực tuyến, không có cá nhân, tổ chức nào tham gia đấu giá.
Quy hoạch, đầu tư cảng hàng không cần tính toán kỹ lưỡng về hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội

Quy hoạch, đầu tư cảng hàng không cần tính toán kỹ lưỡng về hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội

(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 241/TB-VPCP ngày 11/5/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Việt Nam tiếp tục giữ sức hút với nhà đầu tư ngoại trong dịch chuyển chuỗi cung ứng

Việt Nam tiếp tục giữ sức hút với nhà đầu tư ngoại trong dịch chuyển chuỗi cung ứng

SSIAM bắt tay đối tác Nhật Bản mở rộng kênh vốn cho doanh nghiệp Việt

SSIAM bắt tay đối tác Nhật Bản mở rộng kênh vốn cho doanh nghiệp Việt

Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp bảo hiểm, mở chi nhánh ở nước ngoài

Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp bảo hiểm, mở chi nhánh ở nước ngoài

Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế nâng cao chất lượng quản trị

Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế nâng cao chất lượng quản trị

Gia Lai rút ngắn tiến độ các dự án năng lượng tái tạo mới được phê duyệt

Gia Lai rút ngắn tiến độ các dự án năng lượng tái tạo mới được phê duyệt

Thị trường bất động sản 2026: Thiếu hụt căn hộ "vừa túi tiền"

Thị trường bất động sản 2026: Thiếu hụt căn hộ "vừa túi tiền"

HDB, TAL và BSR được MSCI thêm vào chỉ số Frontier Markets

HDB, TAL và BSR được MSCI thêm vào chỉ số Frontier Markets

Xuất khẩu nông sản tăng trưởng hai con số: Gỡ điểm nghẽn, mở rộng thị trường

Xuất khẩu nông sản tăng trưởng hai con số: Gỡ điểm nghẽn, mở rộng thị trường

Chi cục Hải quan khu vực VII được biểu dương trong đấu tranh chống tội phạm vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới

Chi cục Hải quan khu vực VII được biểu dương trong đấu tranh chống tội phạm vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế