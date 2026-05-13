Thuế - Hải quan

Chi cục Hải quan khu vực VII được biểu dương trong đấu tranh chống tội phạm vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới

Song Linh

Song Linh

[email protected]
13:45 | 13/05/2026
(TBTCO) - Chi cục Hải quan khu vực VII vừa được biểu dương khi tham gia đấu tranh thành công Chuyên án LC326.3p, chuyên án lớn về vận chuyển trái phép gần 9 kg vàng, trị giá hơn 37,8 tỷ đồng qua biên giới Lào Cai.
aa
Cục Hải quan tổ chức tập huấn về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế, hải quan Hải quan phát hiện gần 20.000 sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ, mỹ phẩm nổi tiếng tại cảng Cát Lái

Ngày 12/5/2026, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới tỉnh Lào Cai.

Chi cục Hải quan khu vực VII được biểu dương trong đấu tranh chống tội phạm vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới

Đồng chí Trần Phú Cương - đại diện Chi cục Hải quan khu vực VII (thứ 2 từ phải sang) nhận Bằng khen của Chính ủy Bộ đội Biên phòng trao tặng. Ảnh: CTV.

Trong đó, nổi bật là Chuyên án LC326.3p do Chi cục Hải quan khu vực VII và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đồng chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai. Với sự vào cuộc đồng bộ, chặt chẽ, chuyên án đã đạt kết quả đặc biệt quan trọng khi phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép gần 9 kg vàng qua biên giới, trị giá ước tính hơn 37,8 tỷ đồng.

Kết quả này không chỉ góp phần ngăn chặn kịp thời hành vi buôn lậu kim khí quý có giá trị lớn, mà còn cho thấy sự hiệu quả trong công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt giữa lực lượng hải quan và bộ đội biên phòng trên địa bàn trọng điểm.

Tại hội nghị, Chi cục Hải quan khu vực VII đã được trao Bằng khen của Chính ủy Bộ đội Biên phòng vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Đồng thời, các cá nhân tham gia chuyên án cũng được UBND tỉnh Lào Cai và Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng biểu dương, khen thưởng.

Việc được các cấp, ngành ghi nhận là minh chứng rõ nét cho vai trò chủ động của Hải quan khu vực VII trong công tác kiểm soát hải quan, đấu tranh chống buôn lậu./.

Song Linh
Từ khóa:
Hải quan khu vực Chuyên án triệt phá vận chuyển vàng

Bài liên quan

Hải quan khu vực IV thu ngân sách hơn 3.300 tỷ đồng, thông quan hàng hoá đạt 25,3 tỷ USD

Hải quan khu vực IV thu ngân sách hơn 3.300 tỷ đồng, thông quan hàng hoá đạt 25,3 tỷ USD

Chi cục Hải quan khu vực VIII nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp

Chi cục Hải quan khu vực VIII nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp

Hải quan khu vực XVI kích hoạt Cửa khẩu số, tăng tốc chuyển đổi số tại Tà Lùng

Hải quan khu vực XVI kích hoạt Cửa khẩu số, tăng tốc chuyển đổi số tại Tà Lùng

Dành cho bạn

TP. Đà Nẵng: Thu nội địa 4 tháng tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ

TP. Đà Nẵng: Thu nội địa 4 tháng tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ

Quy định rõ cách tính phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ: Doanh nghiệp được lợi hơn

Quy định rõ cách tính phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ: Doanh nghiệp được lợi hơn

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bước vào cuộc đổi mới chính mình

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bước vào cuộc đổi mới chính mình

Thặng dư ngân sách tháng Tư của Mỹ giảm do thu thuế thấp hơn

Thặng dư ngân sách tháng Tư của Mỹ giảm do thu thuế thấp hơn

Ngày 13/5: Giá bạc bật tăng mạnh, lập đỉnh mới

Ngày 13/5: Giá bạc bật tăng mạnh, lập đỉnh mới

Tỷ giá USD hôm nay (13/5): USD tự do giảm nhẹ, DXY bật lên khi lạm phát Mỹ vượt dự báo

Tỷ giá USD hôm nay (13/5): USD tự do giảm nhẹ, DXY bật lên khi lạm phát Mỹ vượt dự báo

Đọc thêm

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế, hải quan

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế, hải quan

(TBTCO) - 7 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 8 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế; 1 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan, theo Quyết định số 1109/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.
Cục Hải quan tổ chức tập huấn về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Cục Hải quan tổ chức tập huấn về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Triển khai quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị tập huấn toàn ngành về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hướng tới mục tiêu kiểm soát hiệu quả hàng hóa rủi ro, bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng ngay từ “tuyến đầu” xuất nhập khẩu.
Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho ngành Thuế trong giai đoạn 2026 - 2030, như tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước đạt tối thiểu 20% GDP, bao quát các nguồn thu mới trong môi trường kinh doanh số, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, theo tinh thần “thu thuế phải thu được lòng dân”.
Ngành Thuế và Công an phối hợp xử lý nhiều vụ chuyển giá, trốn thuế, ngăn chặn thất thu ngân sách

Ngành Thuế và Công an phối hợp xử lý nhiều vụ chuyển giá, trốn thuế, ngăn chặn thất thu ngân sách

Giai đoạn 2022 - 2025, cơ quan Thuế đã tiếp nhận 22.235 đề nghị phối hợp từ cơ quan Công an, qua đó, góp phần phát hiện nhiều vụ trốn thuế, chuyển giá quy mô lớn và truy thu, truy hoàn, xử phạt hàng nghìn tỷ đồng. Theo Ban Kiểm tra thuế, việc tăng cường phối hợp giữa hai ngành là yếu tố then chốt nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, hạn chế thất thu ngân sách.
Thuế tỉnh Quảng Trị thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 3.500 tỷ đồng

Thuế tỉnh Quảng Trị thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 3.500 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Trị, lũy kế thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh đạt 3.536,7 tỷ đồng, bằng 36,2% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2025.
Ngành Thuế ghi dấu nhiều cột mốc lịch sử, hướng tới mục tiêu thu ngân sách 14,6 triệu tỷ đồng trong giai đoạn mới

Ngành Thuế ghi dấu nhiều cột mốc lịch sử, hướng tới mục tiêu thu ngân sách 14,6 triệu tỷ đồng trong giai đoạn mới

(TBTCO) - Ngành Thuế ghi dấu nhiều cột mốc lịch sử trong công tác quản lý và thu ngân sách nhà nước thời gian qua. Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, ngành Thuế đặt mục tiêu thu 14,6 triệu tỷ đồng, đóng góp gần 90% tổng nhiệm vụ thu ngân sách, với định hướng phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập.
Hải quan phát hiện gần 20.000 sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ, mỹ phẩm nổi tiếng tại cảng Cát Lái

Hải quan phát hiện gần 20.000 sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ, mỹ phẩm nổi tiếng tại cảng Cát Lái

(TBTCO) - Từ cuối tháng 4/2026 đến đầu tháng 5/2026, lực lượng Hải quan liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ vi phạm quy mô lớn tại cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh) với tổng số gần 20.000 sản phẩm, gồm mỹ phẩm hết hạn và hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng.
Bổ sung ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng bị tạm hoãn xuất cảnh: “Nới lỏng” quy định để tháo gỡ bất cập

Bổ sung ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng bị tạm hoãn xuất cảnh: “Nới lỏng” quy định để tháo gỡ bất cập

(TBTCO) - Việc bổ sung ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên mới bị tạm hoãn xuất cảnh nhằm xử lý bất cập đối với các khoản nợ rất nhỏ. Dự kiến có hơn 50% người nộp thuế ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ dưới 1 triệu đồng sẽ không bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh khi thực hiện quy định mới.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

HDB, TAL và BSR được MSCI thêm vào chỉ số Frontier Markets

HDB, TAL và BSR được MSCI thêm vào chỉ số Frontier Markets

Xuất khẩu nông sản tăng trưởng hai con số: Gỡ điểm nghẽn, mở rộng thị trường

Xuất khẩu nông sản tăng trưởng hai con số: Gỡ điểm nghẽn, mở rộng thị trường

Chi cục Hải quan khu vực VII được biểu dương trong đấu tranh chống tội phạm vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới

Chi cục Hải quan khu vực VII được biểu dương trong đấu tranh chống tội phạm vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới

Quy định mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công

Quy định mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI

Tháo gỡ vướng mắc về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc

Tháo gỡ vướng mắc về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc

Quảng Ninh: Hành động thống nhất phong trào bảo vệ môi trường toàn dân

Quảng Ninh: Hành động thống nhất phong trào bảo vệ môi trường toàn dân

Ngành Thuế cần chuyển đổi từ tư duy “thu ngân sách” sang “quản trị nguồn thu”

Ngành Thuế cần chuyển đổi từ tư duy “thu ngân sách” sang “quản trị nguồn thu”

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ