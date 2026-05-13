Chi cục Hải quan khu vực VII được biểu dương trong đấu tranh chống tội phạm vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới

Ngày 12/5/2026, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Trần Phú Cương - đại diện Chi cục Hải quan khu vực VII (thứ 2 từ phải sang) nhận Bằng khen của Chính ủy Bộ đội Biên phòng trao tặng. Ảnh: CTV.

Trong đó, nổi bật là Chuyên án LC326.3p do Chi cục Hải quan khu vực VII và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đồng chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai. Với sự vào cuộc đồng bộ, chặt chẽ, chuyên án đã đạt kết quả đặc biệt quan trọng khi phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép gần 9 kg vàng qua biên giới, trị giá ước tính hơn 37,8 tỷ đồng.

Kết quả này không chỉ góp phần ngăn chặn kịp thời hành vi buôn lậu kim khí quý có giá trị lớn, mà còn cho thấy sự hiệu quả trong công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt giữa lực lượng hải quan và bộ đội biên phòng trên địa bàn trọng điểm.

Tại hội nghị, Chi cục Hải quan khu vực VII đã được trao Bằng khen của Chính ủy Bộ đội Biên phòng vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Đồng thời, các cá nhân tham gia chuyên án cũng được UBND tỉnh Lào Cai và Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng biểu dương, khen thưởng.

Việc được các cấp, ngành ghi nhận là minh chứng rõ nét cho vai trò chủ động của Hải quan khu vực VII trong công tác kiểm soát hải quan, đấu tranh chống buôn lậu./.