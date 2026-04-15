Hải quan khu vực XVI kích hoạt Cửa khẩu số, tăng tốc chuyển đổi số tại Tà Lùng

Cụ thể, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý nhà nước, Chi cục Hải quan khu vực XVI đã chủ động, tích cực triển khai thí điểm Nền tảng Cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện đại hóa công tác quản lý hải quan, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Thông quan hàng hóa tại Cửa khẩu Tà Lùng, Cao Bằng. Ảnh: CTV

Việc triển khai được thực hiện bài bản, đồng bộ, bám sát nội dung Quyết định 595/QĐ-UBND ngày 13/4/2026 của UBND tỉnh Cao Bằng về ban hành quy định tạm thời sử dụng Nền tảng Cửa khẩu số. Ngay từ giai đoạn đầu, Chi cục Hải quan khu vực XVI đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài trong tiến trình xây dựng hải quan số.

Điểm nổi bật của mô hình Cửa khẩu số là số hóa toàn bộ quy trình, từ đăng ký phương tiện, hàng hóa đến xử lý thủ tục hải quan, qua đó giảm tối đa hồ sơ giấy, hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Doanh nghiệp có thể theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ theo thời gian thực, góp phần nâng cao tính minh bạch và giảm thiểu chi phí phát sinh.

Đáng chú ý, nền tảng này còn cho phép kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các lực lượng chức năng tại cửa khẩu như Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch… Nhờ đó, quy trình xử lý được liên thông, đồng bộ, giúp rút ngắn đáng kể thời gian thông quan, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp trong quản lý nhà nước.

Bên cạnh việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Cửa khẩu số cũng hỗ trợ cơ quan hải quan trong quản lý rủi ro, phân tích dữ liệu và cảnh báo sớm các dấu hiệu vi phạm. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực kiểm soát, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng gia tăng.

Để đảm bảo triển khai hiệu quả, Chi cục Hải quan khu vực XVI đã đồng thời thực hiện nhiều giải pháp như tổ chức đào tạo, tập huấn cho công chức và doanh nghiệp, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng hệ thống; chủ động phối hợp với các sở, ngành và lực lượng chức năng để đảm bảo kết nối thông suốt.

Cùng với đó, đơn vị cũng thường xuyên rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ phù hợp với môi trường số, đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ công chức có năng lực công nghệ, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa.

Việc thí điểm Cửa khẩu số tại Tà Lùng không chỉ mang lại hiệu quả trước mắt mà còn tạo nền tảng quan trọng để tiến tới xây dựng mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh theo định hướng của ngành Hải quan.

Trong thời gian tới, Hải quan khu vực XVI sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống, mở rộng phạm vi triển khai, đồng thời lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp để nâng cao chất lượng phục vụ. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.