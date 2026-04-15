Thuế - Hải quan

Hải quan khu vực XVI kích hoạt Cửa khẩu số, tăng tốc chuyển đổi số tại Tà Lùng

Song Linh

Song Linh

16:52 | 15/04/2026
(TBTCO) - Chiều ngày 15/4, Chi cục Hải quan khu vực XVI cho biết, đơn vị đã và đang tích cực triển khai Quyết định 595/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng, đưa Nền tảng Cửa khẩu số vào thí điểm tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, tạo bước chuyển mạnh trong cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.
Cụ thể, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý nhà nước, Chi cục Hải quan khu vực XVI đã chủ động, tích cực triển khai thí điểm Nền tảng Cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện đại hóa công tác quản lý hải quan, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Hải quan khu vực XVI kích hoạt Cửa khẩu số, tăng tốc chuyển đổi số tại Tà Lùng
Thông quan hàng hóa tại Cửa khẩu Tà Lùng, Cao Bằng. Ảnh: CTV

Việc triển khai được thực hiện bài bản, đồng bộ, bám sát nội dung Quyết định 595/QĐ-UBND ngày 13/4/2026 của UBND tỉnh Cao Bằng về ban hành quy định tạm thời sử dụng Nền tảng Cửa khẩu số. Ngay từ giai đoạn đầu, Chi cục Hải quan khu vực XVI đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài trong tiến trình xây dựng hải quan số.

Điểm nổi bật của mô hình Cửa khẩu số là số hóa toàn bộ quy trình, từ đăng ký phương tiện, hàng hóa đến xử lý thủ tục hải quan, qua đó giảm tối đa hồ sơ giấy, hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Doanh nghiệp có thể theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ theo thời gian thực, góp phần nâng cao tính minh bạch và giảm thiểu chi phí phát sinh.

Đáng chú ý, nền tảng này còn cho phép kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các lực lượng chức năng tại cửa khẩu như Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch… Nhờ đó, quy trình xử lý được liên thông, đồng bộ, giúp rút ngắn đáng kể thời gian thông quan, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp trong quản lý nhà nước.

Bên cạnh việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Cửa khẩu số cũng hỗ trợ cơ quan hải quan trong quản lý rủi ro, phân tích dữ liệu và cảnh báo sớm các dấu hiệu vi phạm. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực kiểm soát, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng gia tăng.

Để đảm bảo triển khai hiệu quả, Chi cục Hải quan khu vực XVI đã đồng thời thực hiện nhiều giải pháp như tổ chức đào tạo, tập huấn cho công chức và doanh nghiệp, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng hệ thống; chủ động phối hợp với các sở, ngành và lực lượng chức năng để đảm bảo kết nối thông suốt.

Cùng với đó, đơn vị cũng thường xuyên rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ phù hợp với môi trường số, đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ công chức có năng lực công nghệ, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa.

Việc thí điểm Cửa khẩu số tại Tà Lùng không chỉ mang lại hiệu quả trước mắt mà còn tạo nền tảng quan trọng để tiến tới xây dựng mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh theo định hướng của ngành Hải quan.

Trong thời gian tới, Hải quan khu vực XVI sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống, mở rộng phạm vi triển khai, đồng thời lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp để nâng cao chất lượng phục vụ. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Với cách làm chủ động, quyết liệt và bài bản, Hải quan khu vực XVI đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả.
Song Linh
Mở lối thí điểm Cửa khẩu số tại Tà Lùng: "Cú hích" cải cách chuyển đổi số hải quan

Mở lối thí điểm Cửa khẩu số tại Tà Lùng: "Cú hích" cải cách chuyển đổi số hải quan

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập bình quân cho người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập bình quân cho người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi cho dự thảo thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025. Tại dự thảo thông tư, Bộ Tài chính đề xuất, mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập của người phụ thuộc không vượt quá ba triệu đồng (3.000.000 đồng). Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.
Hộ kinh doanh nộp thuế ấn định, nên hay không nên?

Hộ kinh doanh nộp thuế ấn định, nên hay không nên?

(TBTCO) - Thảo luận tại tổ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 có ý kiến đại biểu Quốc hội đề xuất áp dụng nộp thuế môn bài (thuế ấn định) đối với hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng đến 5 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên theo các chuyên gia, ý kiến này không phù hợp với xu hướng chung của nền kinh tế hiện nay là minh bạch và công bằng.
Hải quan khu vực IV: Thu ngân sách tăng hơn 60% nhờ thay đổi phương pháp quản lý

Hải quan khu vực IV: Thu ngân sách tăng hơn 60% nhờ thay đổi phương pháp quản lý

(TBTCO) - Đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ, Hải quan khu vực IV ghi nhận kết quả tích cực trong quý I/2026 với kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, thu ngân sách bứt tốc hơn 60%, cho thấy chuyển biến rõ nét trong môi trường thông quan, tạo lực đẩy cho tăng trưởng trong các quý tiếp theo.
Giảm thuế xăng dầu: Giải pháp giảm thiểu nguy cơ lạm phát

Giảm thuế xăng dầu: Giải pháp giảm thiểu nguy cơ lạm phát

(TBTCO) - PGS. TS Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) khẳng định, Nghị quyết về giảm thuế với xăng dầu vừa được Quốc hội thông qua là một quyết sách rất đúng, rất trúng trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay. Nghị quyết sẽ góp phần quan trọng giảm thiểu nguy cơ lạm phát chi phí đẩy, khi xung đột địa chính trị ở khu vực Trung Đông vẫn rất phức tạp và khó lường.
Hải quan khu vực IV thu hơn 2,1 tỷ đồng từ chống buôn lậu và hậu kiểm

Hải quan khu vực IV thu hơn 2,1 tỷ đồng từ chống buôn lậu và hậu kiểm

(TBTCO) - Quý I/2026, Chi cục Hải quan khu vực IV tiếp tục siết chặt công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại và đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan, qua đó góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước hơn 2,1 tỷ đồng.
Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Hải quan quý I năm 2026 qua các con số

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Hải quan quý I năm 2026 qua các con số

(TBTCO) - Theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), số thu ngân sách của ngành Hải quan từ hoạt động xuất, nhập khẩu quý I ước đạt 117.105 tỷ đồng; phát hiện, bắt giữ và xử lý 4.877 vụ việc vi phạm; thu được 244 kg ma tuý các loại… là những con số nổi bật trong quý I/2026.
Cục Thuế phối hợp cùng ABBank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế

Cục Thuế phối hợp cùng ABBank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế

(TBTCO) - Chiều ngày 14/4, Cục Thuế và Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) tổ chức Lễ ký kết hợp tác nhằm đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai. Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các chi nhánh ABBank ở 22 tỉnh, thành phố.
Hải quan bắt giữ hơn 59,2kg vảy nghi của tê tê tại Cao Bằng

Hải quan bắt giữ hơn 59,2kg vảy nghi của tê tê tại Cao Bằng

(TBTCO) - Lực lượng Hải quan phối hợp Công an tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện, bắt giữ hơn 59,2kg vảy nghi của tê tê, loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt, qua đó tiếp tục gióng hồi chuông cảnh báo về tình trạng vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm động vật hoang dã trên tuyến biên giới.
Hải quan khu vực XVI kích hoạt Cửa khẩu số, tăng tốc chuyển đổi số tại Tà Lùng

Hải quan khu vực XVI kích hoạt Cửa khẩu số, tăng tốc chuyển đổi số tại Tà Lùng

