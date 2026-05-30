Việt Nam - Singapore thúc đẩy hợp tác nghị viện và Đối tác Chiến lược toàn diện

23:43 | 30/05/2026
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng nhất trí tăng cường hợp tác nghị viện, thúc đẩy triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Ngày 30/5, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng.

Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Singapore; khẳng định Singapore luôn coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Singapore chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV bầu lại trên cương vị Tổng Bí thư và được Quốc hội khóa XVI bầu làm Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng đánh giá rất cao phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Diễn đàn Shangri-La, nhấn mạnh bài phát biểu đã nói lên suy nghĩ, mong muốn chung. Chủ tịch Quốc hội Singapore cho rằng, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước thời gian qua phát triển mạnh mẽ, là chất keo gắn bó hơn nữa quan hệ hai nước và các con số đã nói lên tất cả. Rất nhiều doanh nghiệp Singapore mong muốn đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực logistics, thương mại điện tử.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng và trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Singapore. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng Singapore về những thành tựu to lớn đã đạt được trong phát triển đất nước; đánh giá cao vị trí, đóng góp của Quốc hội Singapore và Chủ tịch Quốc hội Singapore trong xây dựng nền quản trị hiệu quả, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định đất nước 60 năm qua.

Đánh giá quan hệ hai nước là mẫu mực trong ASEAN, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những thành quả quan trọng trong quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh, dù mới nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, hai nước đã chứng kiến rất nhiều bước tiến mạnh mẽ của quan hệ trên tất cả các lĩnh vực và các cấp, là biểu hiện sinh động cho quan hệ lâu bền, nồng ấm, thể hiện giá trị chung, nguyện vọng chung của hai đất nước.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng, những điểm tương đồng của hai nước là cơ sở quan trọng để tăng cường hợp tác, ủng hộ và trở thành điểm tựa cho nhau để cùng thích ứng và phát triển; bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa Quốc hội hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng bày tỏ vui mừng trước những thành quả quan trọng trong quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, tin cậy chính trị luôn được duy trì, lĩnh vực đầu tư, thương mại và kết nối ngày càng mạnh mẽ, trong đó 23 khu VSIP là biểu tượng cho hợp tác kinh tế hiệu quả giữa hai nước. Hai bên cũng là đối tác đi đầu ASEAN về hợp tác trong các lĩnh vực mũi nhọn như chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ carbon, an ninh mạng, công nghệ mới nổi, trung tâm tài chính.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ đã có hội đàm thành công với Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và Thủ tướng Lawrence Wong, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, cùng giúp nhau ổn định và thích ứng trong một thế giới đang trong quá trình tái định hình trật tự với tính chất bất ổn, bất định gia tăng. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, tiềm năng như chuyển đổi số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng sạch, công nghệ mới, đổi mới sáng tạo, tài chính thông minh, thúc đẩy hợp tác chuỗi cung ứng, phát triển trung tâm tài chính, bảo đảm an ninh lương thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao đóng góp tích cực của Quốc hội hai nước, trong đó có việc triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế hiệu quả; khẳng định sự hợp tác tích cực giữa cơ quan lập pháp hai nước đã tạo khung pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận hợp tác. Hai Quốc hội không chỉ quan hệ tốt đẹp, hiệu quả trong khuôn khổ song phương, mà còn trong khuôn khổ Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) và diễn đàn nghị viện quốc tế mà Quốc hội hai nước là thành viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, nhóm nghị sĩ trẻ, nhóm nữ nghị sĩ và các cấp ủy ban trực thuộc; tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực mới trong quá trình phát triển của mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng mong muốn Việt Nam ủng hộ Năm Chủ tịch ASEAN của Singapore vào năm 2027 và hai nước cùng nhau đóng góp cho một ASEAN ngày càng lớn mạnh./.

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La 23 gây ấn tượng với truyền thông quốc tế

(TBTCO) - Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 được nhiều hãng truyền thông quốc tế đánh giá cao về tầm nhìn chiến lược và thông điệp thúc đẩy đối thoại, hợp tác.
Công bố quyết định đặc xá cho gần 10.000 phạm nhân

(TBTCO) - Chiều 30/5, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Việt Nam - Singapore hợp tác toàn diện trong lĩnh vực tài chính, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 29/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng Phụ trách Năng lượng và Khoa học - Công nghệ thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore Tan See Leng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore

(TBTCO) - Sáng 30/5, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến và Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường, thịnh vượng hơn

(TBTCO) - Phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 với chủ đề "Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia trong và ngoài khu vực củng cố luật lệ, bồi đắp lòng tin, thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác, giảm thiểu rủi ro và cùng nhau kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn hơn, tự cường hơn và thịnh vượng hơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, sáng 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á, Singapore.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam phát triển năng động, quản trị hiệu quả hơn

(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh về chiến lược phát triển năng động của Việt Nam, tăng cường hợp tác ASEAN và đối ngoại tự chủ trong hội nghị quốc tế.
Việt Nam thịnh vượng và mạnh mẽ sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Singapore

(TBTCO) - Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Singapore vào ngày 29/5/2026, Đại sứ Singapore tại Việt Nam - ông Rajpal Singh đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo Tài chính - Đầu tư về quan hệ hợp tác hai nước. Theo Đại sứ thì một Việt Nam mạnh mẽ và thịnh vượng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Singapore, ASEAN và cộng đồng quốc tế.
