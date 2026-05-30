“Ngày thứ Bảy xanh” lan tỏa phong trào xây dựng đô thị văn minh ở Thái Nguyên

Đồng loạt ra quân

Phát biểu tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong toàn tỉnh về xây dựng môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp; xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự, kỷ cương đô thị văn minh.

Bà Nguyễn Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: TL

Sau lễ phát động, các địa phương cần tổ chức ra quân “Ngày thứ Bảy xanh” định kỳ vào ngày thứ Bảy của tuần thứ 2 hằng tháng, đảm bảo đồng bộ và thực chất, tập trung vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, trồng cây xanh, khơi thông cống rãnh, xây dựng cảnh quan đô thị và nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, quan tâm phát huy vai trò tiên phong, nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng trong toàn xã hội.

Năm 2026 là dấu mốc đặc biệt khi ba Chương trình mục tiêu quốc gia gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được hợp nhất triển khai trên phạm vi toàn tỉnh. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người dân để hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Thông qua lễ phát động, tỉnh Thái Nguyên hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự, kỷ cương đô thị; đồng thời phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong xây dựng quê hương phát triển bền vững.

Một trong những điểm nhấn của phong trào là huy động sự tham gia rộng rãi của toàn xã hội vào các hoạt động thiết thực như vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến đường hoa, trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan và xử lý các điểm ô nhiễm môi trường.

Biến phong trào thành việc làm thường xuyên

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, phong trào phải được tổ chức đồng bộ, rộng khắp, thực chất và hiệu quả, tránh hình thức, phô trương. Đặc biệt, 100% cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên được yêu cầu trực tiếp tham gia lao động vệ sinh môi trường tại cơ quan hoặc nơi cư trú trong các ngày ra quân định kỳ.

Phong trào “Ngày thứ Bảy xanh” không chỉ góp phần làm sạch môi trường, cải thiện mỹ quan đô thị, mà còn tạo sức lan tỏa về ý thức, trách nhiệm cộng đồng.

Tại các điểm phát động, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, việc xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là nhiệm vụ của các cấp chính quyền, mà cần sự chung tay của toàn xã hội.

Thực tế cho thấy, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, Thái Nguyên vẫn đối mặt với nhiều thách thức như khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo ở một số địa bàn miền núi còn cao, tình trạng rác thải, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và mất mỹ quan đô thị vẫn tồn tại ở một số nơi. Vì vậy, việc duy trì thường xuyên các hoạt động bảo vệ môi trường được xem là giải pháp quan trọng để tạo chuyển biến lâu dài về diện mạo đô thị và nông thôn.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời biểu dương các mô hình hay, cách làm hiệu quả và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong bảo vệ môi trường.