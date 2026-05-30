“Ngày thứ Bảy xanh” lan tỏa phong trào xây dựng đô thị văn minh ở Thái Nguyên

Nguyễn Vân

19:20 | 30/05/2026
(TBTCO) - Sáng 30/5, UBND tỉnh Thái Nguyên đồng loạt tổ chức lễ phát động thực hiện phong trào “Xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh và mỹ quan đô thị” và “Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” gắn với lễ ra quân “Ngày thứ Bảy xanh” tại 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Đồng loạt ra quân

Phát biểu tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong toàn tỉnh về xây dựng môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp; xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự, kỷ cương đô thị văn minh.

Bà Nguyễn Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: TL

Sau lễ phát động, các địa phương cần tổ chức ra quân “Ngày thứ Bảy xanh” định kỳ vào ngày thứ Bảy của tuần thứ 2 hằng tháng, đảm bảo đồng bộ và thực chất, tập trung vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, trồng cây xanh, khơi thông cống rãnh, xây dựng cảnh quan đô thị và nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, quan tâm phát huy vai trò tiên phong, nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng trong toàn xã hội.

Năm 2026 là dấu mốc đặc biệt khi ba Chương trình mục tiêu quốc gia gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được hợp nhất triển khai trên phạm vi toàn tỉnh. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người dân để hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Thông qua lễ phát động, tỉnh Thái Nguyên hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự, kỷ cương đô thị; đồng thời phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong xây dựng quê hương phát triển bền vững.

Một trong những điểm nhấn của phong trào là huy động sự tham gia rộng rãi của toàn xã hội vào các hoạt động thiết thực như vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến đường hoa, trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan và xử lý các điểm ô nhiễm môi trường.

Biến phong trào thành việc làm thường xuyên

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, phong trào phải được tổ chức đồng bộ, rộng khắp, thực chất và hiệu quả, tránh hình thức, phô trương. Đặc biệt, 100% cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên được yêu cầu trực tiếp tham gia lao động vệ sinh môi trường tại cơ quan hoặc nơi cư trú trong các ngày ra quân định kỳ.

Phong trào “Ngày thứ Bảy xanh” không chỉ góp phần làm sạch môi trường, cải thiện mỹ quan đô thị, mà còn tạo sức lan tỏa về ý thức, trách nhiệm cộng đồng.

Tại các điểm phát động, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, việc xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là nhiệm vụ của các cấp chính quyền, mà cần sự chung tay của toàn xã hội.

Thực tế cho thấy, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, Thái Nguyên vẫn đối mặt với nhiều thách thức như khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo ở một số địa bàn miền núi còn cao, tình trạng rác thải, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và mất mỹ quan đô thị vẫn tồn tại ở một số nơi. Vì vậy, việc duy trì thường xuyên các hoạt động bảo vệ môi trường được xem là giải pháp quan trọng để tạo chuyển biến lâu dài về diện mạo đô thị và nông thôn.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời biểu dương các mô hình hay, cách làm hiệu quả và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong bảo vệ môi trường.

Việc đồng loạt triển khai “Ngày thứ Bảy xanh” không chỉ góp phần làm sạch môi trường, cải thiện mỹ quan đô thị, mà còn tạo sức lan tỏa về ý thức, trách nhiệm cộng đồng. Từ những hành động cụ thể, phong trào đang từng bước hình thành nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng môi trường sống và tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển xanh, bền vững của Thái Nguyên trong giai đoạn mới.
Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp

UBND tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh năm 2026, đặt mục tiêu kiểm soát ô nhiễm, xử lý các vấn đề môi trường cấp bách và nâng cao năng lực ứng phó thiên tai.
(TBTCO) - Việt Nam đang khẩn trương hoàn thiện bản đồ ranh giới rừng năm 2020 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), qua đó giảm nguy cơ bị đánh giá sai khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU.
(TBTCO) - Ngày 29/5, Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Pháp luật dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo Phát triển ngành khai thác than, khoáng sản gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường và an toàn lao động.
(TBTCO) - Lãnh đạo TP. Hà Nội khẳng định, Hà Nội sẽ ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê dành cho công nhân, người thu nhập thấp và lao động ngoại tỉnh, coi đây là giải pháp an sinh lâu dài gắn với phát triển bền vững Thủ đô.
(TBTCO) - Các bộ, ngành, địa phương trên cả nước được đề nghị tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 theo hướng thiết thực, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế biển xanh bền vững.
(TBTCO) - Khẳng định Việt Nam sở hữu tiềm năng điện gió rất lớn, ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Kinh doanh và phát triển dự án - phụ trách thị trường phía Nam, Công ty cổ phần Xây dựng Công trình IPC (IPC E&C) cho biết, IPC E&C mong muốn chia sẻ kinh nghiệm để nhà đầu tư nâng cao hiệu quả và khả năng thành công của các dự án điện gió trong tương lai.
Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 được TP. Đà Nẵng triển khai từ nay đến hết tháng 6/2026, trong đó cao điểm tập trung từ ngày 1 - 8/6/2026, với chuỗi hoạt động trồng cây xanh, làm sạch bờ biển, bảo vệ hệ sinh thái biển xanh bền vững...
(TBTCO) - Để kịp thời chấn chỉnh những bất cập trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn, lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu các phường, xã đồng loạt triển khai đợt tuyên truyền, vận động cao điểm về bảo vệ môi trường từ ngày 5/6 đến ngày 15/6/2026, đồng thời nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
