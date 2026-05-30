Việt Nam - Singapore thúc đẩy hợp tác thực chất, chuẩn bị cho Kỳ họp CMM lần thứ 20

Trao đổi tại buổi làm việc, Cục trưởng phụ trách khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore Wong Yoke Hui nhấn mạnh, đây là dịp quan trọng để hai bên rà soát các nội dung hợp tác đã thống nhất, đồng thời chuẩn bị các sáng kiến cụ thể cho CMM 20. Phía Singapore đánh giá cao những tiến triển đạt được kể từ cuộc họp trước, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác thực chất giữa hai nước.

Trong lĩnh vực năng lượng, phía Singapore ghi nhận tiến độ tích cực của dự án điện gió ngoài khơi giữa Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và các đối tác Singapore tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Các bên đang hoàn tất giai đoạn khảo sát, hướng tới xây dựng lộ trình cụ thể cho dự án xuất khẩu điện sạch, gắn với định hướng phát triển lưới điện liên kết khu vực ASEAN (ASEAN Power Grid). Singapore cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tháo gỡ các vướng mắc kỹ thuật và hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ kết nối, truyền tải điện xuyên biên giới.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đối với lĩnh vực kinh tế số, bà Wong Yoke Hui bày tỏ quan tâm đặc biệt đến định hướng phát triển trung tâm dữ liệu và trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) của Việt Nam, đồng thời đề xuất tăng cường hợp tác trong khuôn khổ ASEAN về quản trị dữ liệu và kết nối dữ liệu xuyên biên giới. Phía Singapore khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thông qua các tổ chức như Enterprise Singapore và Infrastructure Asia nhằm thúc đẩy các dự án công nghệ và hạ tầng số.

Trong hợp tác đầu tư, bà Wong Yoke Hui đánh giá cao hiệu quả của mô hình Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) sau 30 năm phát triển, đồng thời khẳng định các doanh nghiệp Singapore tiếp tục tin tưởng môi trường đầu tư tại Việt Nam và sẵn sàng mở rộng hoạt động. Bên cạnh đó, bà Wong Yoke Hui cũng bày tỏ quan tâm tới các lĩnh vực hạ tầng giao thông, logistics, đô thị thông minh, du lịch và dịch vụ chất lượng cao.

Về tài chính xanh, bà Wong Yoke Hui khẳng định, Singapore sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển thị trường carbon, huy động nguồn lực cho chuyển dịch năng lượng và thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững.

Trao đổi tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại Nguyễn Quốc Phương đã chia sẻ về định hướng phát triển kinh tế và các lĩnh vực ưu tiên hợp tác của Việt Nam trong giai đoạn tới, đồng thời trao đổi về tiến độ triển khai cũng như một số khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục phối hợp tháo gỡ.

Trong lĩnh vực năng lượng và tài chính xanh, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy phát triển thị trường carbon và các cơ chế tài chính xanh, coi đây là định hướng quan trọng trong chiến lược chuyển dịch năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, các dự án hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và cần thêm nguồn lực cũng như cơ chế phù hợp để triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Về hạ tầng, phía Việt Nam cho biết đang đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông kết nối, đặc biệt là các tuyến cao tốc và hạ tầng liên vùng. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác lớn tại khu vực phía Bắc, với các khu công nghiệp mới như Gia Bình đang được đầu tư phát triển, mở ra dư địa thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp và logistics.

Trong định hướng phát triển đô thị và dịch vụ, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại Nguyễn Quốc Phương cho biết, Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư Singapore tham gia các dự án tổ hợp du lịch, khách sạn, dịch vụ chất lượng cao; đồng thời thúc đẩy phát triển giao thông xanh và đô thị thông minh theo hướng bền vững.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vị rà soát danh mục các biên bản ghi nhớ (MOU) và các dự án hợp tác cụ thể, đồng thời thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi kỹ thuật, khảo sát thực địa trong thời gian tới nhằm xây dựng lộ trình hợp tác trung và dài hạn.

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho CMM 20, hai bên đã trao đổi về phương án thời gian tổ chức vào tháng 10/2026 và thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện nội dung chương trình. Hai bên nhấn mạnh yêu cầu xây dựng các sáng kiến hợp tác cụ thể, có tính khả thi cao, góp phần nâng cao hiệu quả kết nối giữa hai nền kinh tế./.