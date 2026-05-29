Để nâng sức cạnh tranh của Trung tâm Tài chính quốc tế, cần có cơ chế giải quyết tranh chấp tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Phát biểu tại Lễ ra mắt Hội đồng Chuyên gia tranh chấp fintech và kinh tế số VIAC tổ chức ngày 29/5 tại TP. Hồ Chí Minh, GS.TS. Lê Hồng Hạnh - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) nhận định, cùng với sự phát triển mạnh của tài chính số, fintech (công nghệ tài chính) và các giao dịch xuyên biên giới, tranh chấp trong lĩnh vực tài chính ngày càng phức tạp, đòi hỏi cơ chế giải quyết có tính chuyên môn hóa cao hơn trước.

Việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam không chỉ đặt ra yêu cầu về hạ tầng tài chính và công nghệ, mà còn cần một nền tảng pháp lý hiện đại cùng cơ chế giải quyết tranh chấp minh bạch, hiệu quả và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Theo ông Hạnh, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, cam kết về một cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả, có khả năng dự đoán cao và thân thiện với nhà đầu tư sẽ là yếu tố quan trọng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của các trung tâm tài chính quốc tế.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho rằng, cùng với quá trình hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế, việc xây dựng khung khổ pháp lý minh bạch và cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả là yêu cầu đặc biệt quan trọng để củng cố niềm tin của nhà đầu tư và bảo đảm sự phát triển bền vững của môi trường đầu tư - kinh doanh.

Theo ông Ngọc, sự xuất hiện của các mô hình tài chính số, tài sản số và giao dịch xuyên biên giới đang làm phát sinh nhiều dạng tranh chấp mới với cấu trúc phức tạp hơn. Trong bối cảnh đó, trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) được đánh giá có nhiều ưu thế nhờ tính linh hoạt, bảo mật, chuyên môn hóa và phù hợp với đặc thù của các giao dịch tài chính hiện đại.

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt Hội đồng Chuyên gia tranh chấp fintech và kinh tế số VIAC. Ảnh: Lạc Nguyên.

Luật sư Trần Tuấn Phong - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế Việt Nam (VBLC) cũng nhận định, sự phát triển mạnh mẽ của fintech, tài sản số và các mô hình giao dịch mới đang làm xuất hiện ngày càng nhiều dạng tranh chấp phức tạp, xuyên biên giới và đòi hỏi cơ chế giải quyết tranh chấp linh hoạt hơn.

Ông Phong kỳ vọng, Hội đồng Chuyên gia tranh chấp fintech và kinh tế số VIAC sẽ có những đóng góp hiệu quả nâng cao năng lực thể chế và hệ sinh thái giải quyết tranh chấp cho thị trường tài chính số tại Việt Nam.

Tại sự kiện, ông Hoàng Huy Trường - Trưởng ban Pháp chế Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, Trung tâm Tài chính quốc tế hướng tới trở thành cửa ngõ kết nối dòng vốn quốc tế với Việt Nam thông qua 4 trụ cột gồm: thị trường vốn quốc tế, tài chính phục vụ thương mại quốc tế, ngân hàng số - fintech và tài chính xanh cùng các sản phẩm tài chính ngách.

Trong định hướng đó, hạ tầng giải quyết tranh chấp được xem là một trong những yếu tố quan trọng để tăng sức hấp dẫn của trung tâm tài chính. Các thiết chế như tòa án chuyên biệt, trung tâm trọng tài quốc tế tại Trung tâm Tài chính quốc tế và các trung tâm trọng tài khác, bao gồm cả trọng tài trong nước và nước ngoài, đều có thể được áp dụng để giải quyết tranh chấp./.