Tài chính

Để nâng sức cạnh tranh của Trung tâm Tài chính quốc tế, cần có cơ chế giải quyết tranh chấp tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Lạc Nguyên

11:06 | 29/05/2026
(TBTCO) - Theo các chuyên gia, để xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế có sức cạnh tranh, Việt Nam không chỉ cần hạ tầng tài chính - công nghệ, mà còn phải có cơ chế giải quyết tranh chấp minh bạch, hiệu quả và tiệm cận chuẩn mực quốc tế.
Phát biểu tại Lễ ra mắt Hội đồng Chuyên gia tranh chấp fintech và kinh tế số VIAC tổ chức ngày 29/5 tại TP. Hồ Chí Minh, GS.TS. Lê Hồng Hạnh - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) nhận định, cùng với sự phát triển mạnh của tài chính số, fintech (công nghệ tài chính) và các giao dịch xuyên biên giới, tranh chấp trong lĩnh vực tài chính ngày càng phức tạp, đòi hỏi cơ chế giải quyết có tính chuyên môn hóa cao hơn trước.

Việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam không chỉ đặt ra yêu cầu về hạ tầng tài chính và công nghệ, mà còn cần một nền tảng pháp lý hiện đại cùng cơ chế giải quyết tranh chấp minh bạch, hiệu quả và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Theo ông Hạnh, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, cam kết về một cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả, có khả năng dự đoán cao và thân thiện với nhà đầu tư sẽ là yếu tố quan trọng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của các trung tâm tài chính quốc tế.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho rằng, cùng với quá trình hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế, việc xây dựng khung khổ pháp lý minh bạch và cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả là yêu cầu đặc biệt quan trọng để củng cố niềm tin của nhà đầu tư và bảo đảm sự phát triển bền vững của môi trường đầu tư - kinh doanh.

Theo ông Ngọc, sự xuất hiện của các mô hình tài chính số, tài sản số và giao dịch xuyên biên giới đang làm phát sinh nhiều dạng tranh chấp mới với cấu trúc phức tạp hơn. Trong bối cảnh đó, trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) được đánh giá có nhiều ưu thế nhờ tính linh hoạt, bảo mật, chuyên môn hóa và phù hợp với đặc thù của các giao dịch tài chính hiện đại.

Xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế cần cơ chế giải quyết tranh chấp đủ mạnh để hút vốn quốc tế
Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt Hội đồng Chuyên gia tranh chấp fintech và kinh tế số VIAC. Ảnh: Lạc Nguyên.

Luật sư Trần Tuấn Phong - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế Việt Nam (VBLC) cũng nhận định, sự phát triển mạnh mẽ của fintech, tài sản số và các mô hình giao dịch mới đang làm xuất hiện ngày càng nhiều dạng tranh chấp phức tạp, xuyên biên giới và đòi hỏi cơ chế giải quyết tranh chấp linh hoạt hơn.

Ông Phong kỳ vọng, Hội đồng Chuyên gia tranh chấp fintech và kinh tế số VIAC sẽ có những đóng góp hiệu quả nâng cao năng lực thể chế và hệ sinh thái giải quyết tranh chấp cho thị trường tài chính số tại Việt Nam.

Tại sự kiện, ông Hoàng Huy Trường - Trưởng ban Pháp chế Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, Trung tâm Tài chính quốc tế hướng tới trở thành cửa ngõ kết nối dòng vốn quốc tế với Việt Nam thông qua 4 trụ cột gồm: thị trường vốn quốc tế, tài chính phục vụ thương mại quốc tế, ngân hàng số - fintech và tài chính xanh cùng các sản phẩm tài chính ngách.

Trong định hướng đó, hạ tầng giải quyết tranh chấp được xem là một trong những yếu tố quan trọng để tăng sức hấp dẫn của trung tâm tài chính. Các thiết chế như tòa án chuyên biệt, trung tâm trọng tài quốc tế tại Trung tâm Tài chính quốc tế và các trung tâm trọng tài khác, bao gồm cả trọng tài trong nước và nước ngoài, đều có thể được áp dụng để giải quyết tranh chấp./.

Trung tâm Tài chính quốc tế: Năng lực giải quyết tranh chấp là yếu tố cốt lõi định hình niềm tin

Hợp tác Việt Nam - Vương quốc Anh nâng chất lượng nhân lực cho Trung tâm tài chính quốc tế

Thanh toán không tiền mặt tăng bùng nổ 500 lần cùng dấu ấn của Vụ Thanh toán

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ Bộ Tài chính

Chi phí vốn tăng bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp

80 năm Kho bạc Nhà nước: Dấu ấn chuyển mình trong kỷ nguyên số

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Ngày 29/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Thử nghiệm nền tảng AI dùng chung của ngành Tài chính

(TBTCO) - Ngày 28/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả triển khai xây dựng và thử nghiệm nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) dùng chung của ngành Tài chính với sự đồng hành chiến lược từ Tập đoàn FPT. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm chủ trì cuộc họp.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 28/5/2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1241/QĐ-BTC công bố 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
(TBTCO) - Chia sẻ tại Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 (VIPC Summit 2026), ông Thomas Lanyi - Tổng Giám đốc CDH Investment Singapore, Cố vấn cấp cao của Câu lạc bộ Nhà đầu tư vốn tư nhân (VPCA) cho rằng, Việt Nam có cơ sở để theo đuổi mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Để hút dòng vốn dài hạn, yếu tố quan trọng nhất vẫn là một hệ sinh thái tài chính đồng bộ, ổn định, đủ sức cạnh tranh.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 6927/BTC-PC ngày 26/5/2026 về việc triển khai thi hành công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính gửi UBND các tỉnh, thành phố.
(TBTCO) - Bộ Tài chính khuyến khích cán bộ đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhưng đồng thời bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
(TBTCO) - Hàng chục nghìn tỷ đồng vốn chương trình mục tiêu quốc gia đang đứng trước áp lực phải giải ngân nhanh trong năm 2026, khi một lượng lớn vốn chuyển tiếp từ năm trước vẫn chưa được hấp thụ hết. Trong khi đó, nhiều địa phương vẫn loay hoay với thủ tục, hướng dẫn và mô hình triển khai mới, khiến nguy cơ “vốn chờ dự án”, “dự án chờ hướng dẫn” tiếp tục hiện hữu.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 6979/BTC-KTN phân công triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035”, yêu cầu các đơn vị được giao chủ trì chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, tiến độ, chất lượng thời hạn chương trình.
