Nâng tầm chất lượng nguồn nhân lực tài chính - kế toán được xem là chìa khóa để thu hẹp khoảng cách giữa tuyên bố và hành động trong quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, hợp tác Việt Nam - Vương quốc Anh đang góp phần giải quyết yêu cầu cốt lõi về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khi vận hành Trung tâm tài chính quốc tế.

Yêu cầu chuẩn hóa báo cáo tài chính quốc tế và nâng chất lượng nguồn nhân lực

Việc công bố việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược hội nhập tài chính, thúc đẩy đổi mới toàn diện thị trường tài chính Việt Nam. Hiện thực hóa tham vọng này, thách thức không chỉ nằm ở hạ tầng, mà còn ở yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực tài chính - kế toán. Đây là yếu tố then chốt để đáp ứng chuẩn mực toàn cầu và bảo đảm vận hành IFC trơn tru ngay từ vạch xuất phát.

Định hướng này được nhấn mạnh tại Hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, với trọng tâm là hoàn thiện khung pháp lý và thể chế cho Trung tâm tài chính quốc tế. Qua đó, Chính phủ tái khẳng định cam kết xây dựng một môi trường tài chính ổn định, an toàn và thân thiện với nhà đầu tư, đồng thời phát đi thông điệp rõ ràng tới cộng đồng quốc tế về sự chủ động và sẵn sàng của Việt Nam trong việc cùng chia sẻ các cơ hội phát triển.

Ảnh minh họa

Vấn đề đặt ra là, liệu chúng ta có thể xây dựng nguồn nhân lực, cơ chế quản trị và chuẩn mực nghề nghiệp đủ để Trung tâm tài chính quốc tế vận hành một cách đáng tin cậy ngay từ đầu?

Trong bối cảnh này, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong lĩnh vực tài chính và dịch vụ chuyên nghiệp đang ngày càng trở nên quan trọng. Tháng 10/2025, KPMG Việt Nam và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại London. Đây không chỉ là một thỏa thuận song phương, mà còn là bước đi chiến lược nhằm đưa hệ sinh thái tài chính Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế, với nguồn nhân lực được xác định là trụ cột cốt lõi trong phát triển Trung tâm tài chính quốc tế.

Ông Ren Varma - Giám đốc khu vực Đông Nam Á lục địa của ACCA nhận định, Việt Nam đang bước vào giai đoạn bản lề trong tiến trình phát triển kinh tế - tài chính.

"Việt Nam đang ở một thời điểm đầy triển vọng. So với các thị trường khác trong khu vực, Việt Nam hội tụ nền tảng tăng trưởng vững chắc và định hướng chính sách rõ ràng cho hội nhập quốc tế" - ông Varma nhận định.

Theo ông Varma, điều tạo nên khác biệt cho Việt Nam phụ thuộc vào việc lựa chọn chiến lược rõ ràng. Mô hình "1 trung tâm, 2 điểm đến" là tiền đề tốt, nhưng việc tập trung mạnh hơn vào tài chính xanh và công nghệ tài chính (fintech) sẽ giúp Việt Nam trở thành điểm đến cho đầu tư bền vững và giải pháp số.

Tuy nhiên, những tham vọng này phải dựa trên nền tảng vững chắc, bao gồm áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), đảm bảo chất lượng kiểm toán và xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng chuẩn mực toàn cầu.

Hiện diện tại Việt Nam trong hơn hai thập kỷ, ACCA đã và đang chứng kiến sự nhanh nhạy của ngành nghề tài chính - kế toán trong việc thích ứng với thay đổi. Ông Varma khẳng định, Việt Nam vẫn là trung tâm trong chiến lược tại khu vực của ACCA. Khi Việt Nam thành công với Trung tâm tài chính quốc tế, sẽ tạo tiền lệ cho các thị trường mới nổi khác trong khu vực.

Củng cố niềm tin nhà đầu tư, duy trì dòng vốn

Các công ty kiểm toán và tư vấn quốc tế đều thống nhất rằng, chuẩn mực và uy tín là yếu tố then chốt trong quá trình chuẩn bị và xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam.

Hội thảo chuyên đề "Định hình tương lai tài chính Việt Nam với AI - hướng tới xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam" do ACCA tổ chức. Ảnh tư liệu.

"Các doanh nghiệp và hiệp hội nghề nghiệp của Anh có thể hỗ trợ cơ quan quản lý Việt Nam thông qua cơ chế thử nghiệm, nhóm công tác chung và các chương trình thí điểm, bao gồm sáng kiến về chuyển đổi IFRS và công bố thông tin ESG (môi trường - xã hội - quản trị) cho các tổ chức tài chính và công ty niêm yết. Những cơ chế này cho phép kiểm nghiệm chính sách trong điều kiện thị trường thực tế, giúp rút ngắn đường cong lĩnh hội, đồng thời kiểm soát rủi ro triển khai". Ông Warrick Cleine - Chủ tịch, CEO KPMG Việt Nam và Campuchia

Ông Warrick Cleine - Chủ tịch, CEO KPMG Việt Nam và Campuchia cho biết, hệ sinh thái tài chính của Vương quốc Anh mang đến kinh nghiệm phù hợp khi Việt Nam xây dựng hạ tầng tài chính đạt chuẩn quốc tế.

“Các hoạt động hợp tác cung cấp cho Việt Nam nền tảng đã được kiểm chứng về hiệu quả, có thể điều chỉnh phù hợp với bối cảnh và tham vọng tăng trưởng của quốc gia” - ông Warrick Cleine nêu rõ.

Niềm tin của nhà đầu tư là yếu tố then chốt để duy trì dòng vốn xuyên biên giới. Yếu tố này được củng cố bởi chất lượng và tính nhất quán của báo cáo tài chính, kiểm toán, quản trị rủi ro, cùng với khung pháp lý về thuế và doanh nghiệp, cũng như nguồn nhân lực được đào tạo theo chuẩn quốc tế.

Việc bảo đảm các chức năng tài chính, quản trị rủi ro và tuân thủ được vận hành thống nhất theo chuẩn mực quốc tế là điều kiện then chốt để gây dựng niềm tin của nhà đầu tư.

Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp Anh, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ACCA và KPMG được xem như một tín hiệu định hướng chính sách, hơn là một thỏa thuận thuần túy về chuyên môn. Theo ông Matt Ryland - Giám đốc điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BritCham), thông điệp gửi đến các nhà đầu tư quốc tế là cam kết rõ ràng trong việc đưa hệ sinh thái tiệm cận các chuẩn mực toàn cầu.

Cũng theo Giám đốc điều hành BritCham, tiến trình thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đã có những bước đi rõ ràng, song "khoảng trống" vẫn hiện hữu. Lực lượng lao động tài chính của Việt Nam trẻ và nhiệt huyết, song năng lực áp dụng IFRS nâng cao, báo cáo bền vững, phân tích dữ liệu và tiếng Anh chuyên ngành vẫn cần được củng cố.

“Điều này làm nổi bật vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp và mạng lưới nghề nghiệp trong việc thu hẹp khoảng cách giữa tham vọng chính sách và thực thi thị trường" - ông Ryland nhấn mạnh.

BritCham định vị là cầu nối, tập hợp doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, giới học thuật và các tổ chức nghề nghiệp để nhận diện "khoảng trống", chia sẻ thực tiễn tốt và thử nghiệm giải pháp đáp ứng cả ưu tiên cải cách lẫn nhu cầu nhà đầu tư. Vai trò lâu dài của ACCA trong đào tạo và cấp chứng chỉ cho đội ngũ tài chính, cùng các chương trình hợp tác với KPMG, đang góp phần trực tiếp giải quyết một trong những yêu cầu cốt lõi về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình hình thành và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam./.