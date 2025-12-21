(TBTCO) - Hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược phát triển kinh tế - tài chính quốc gia.

Sáng 21/12, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược phát triển kinh tế - tài chính quốc gia, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam trong tiến trình hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị sáng 21/12.

Trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, ngày 27/6/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Đây là khung pháp lý đầu tiên và là nền tảng quan trọng, vững chắc trong quá trình xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Để triển khai Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành các Nghị định hướng dẫn triển khai Nghị quyết này.

Hội nghị diễn ra với ba mục tiêu chính: Công bố chính thức các văn bản quan trọng thiết lập đầy đủ khung pháp lý cho Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam; Khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng môi trường tài chính ổn định, minh bạch, an toàn và thân thiện với nhà đầu tư; Truyền tải thông điệp rõ ràng tới cộng đồng quốc tế rằng Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hợp tác và chia sẻ cơ hội phát triển.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã công bố Quyết định số 2755/QĐ-TTg ngày 18/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế.

Theo đó, Thủ tướng quyết định thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (Hội đồng điều hành), có Chủ tịch Hội đồng điều hành là Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành gồm: ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ Tài chính; bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng công bố quyết định về thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế. Ảnh: Nhật Bắc

Các thành viên Hội đồng điều hành gồm lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ: ông Nguyễn Thanh Tịnh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Mạnh Khương - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công thương; ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Hội đồng điều hành được sử dụng con dấu riêng có hình Quốc huy. Hội đồng điều hành sẽ ban hành chiến lược, lộ trình, kế hoạch phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam trên cơ sở điều kiện, tiềm năng, nhu cầu phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, Hội đồng điều hành cũng có nhiệm vụ ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế trên cơ sở đề xuất của cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Hội đồng điều hành cho ý kiến đối với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch cơ quan điều hành tại hai thành phố; quyết định các vấn đề chưa thống nhất giữa cơ quan điều hành tại hai thành phố.

Hội đồng điều hành có thể thành lập Hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia tài chính, pháp lý uy tín trong nước và quốc tế có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hội đồng điều hành về xây dựng, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế.

Thủ tướng cũng giao Hội đồng điều hành thường xuyên chỉ đạo nắm bắt tình hình, đảm bảo việc xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế hiệu quả, nâng cao vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu và có đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Định kỳ, trong trường hợp cần xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền và khi được yêu cầu, Hội đồng điều hành báo cáo tình hình xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế để đề xuất chính sách và xin ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng cũng sẽ thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Tại hội nghị, đại diện UBND thành phố Hồ Chí Minh và đại diện UBND thành phố Đà Nẵng đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan điều hành tại hai thành phố.

Theo đó, ông Trương Minh Huy Vũ, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh được giao kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng được giao kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.